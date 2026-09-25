સુરેન્દ્રનગરમાં વંદે માતરમની ગુંજ; પાટડીમાં 5 હજાર લોકોએ એક સાથે રાષ્ટ્ર ગીત ગાઈને રચ્યો ઈતિહાસ
'વંદે માતરમ'ના 150 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે પાટડી રિવરફ્રન્ટ ખાતે એકસાથે 5 હજારથી વધુ લોકોએ એક સ્વરે સમુહગાન કરી રેકોર્ડ સ્થાપિત કર્યો
Published : September 25, 2026 at 4:21 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લાના પાટડી ખાતે દેશભક્તિના એક અવિસ્મરણીય દ્રશ્યનું સર્જન થયું હતું. વંદે માતરમ રાષ્ટ્રગીતના 150 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે પાટડી રિવરફ્રન્ટ ખાતે એક સાથે 5 હજારથી વધુ લોકોએ એક સ્વરે વંદે માતરમ ગીત રજૂ કરીને જિલ્લામાં એક નવો રેકોર્ડ સ્થાપિત કર્યો છે. આ ભવ્ય આયોજને સમગ્ર જિલ્લામાં દેશભક્તિનો જુસ્સો જગાવ્યો હતો.
પાટડી રિવરફ્રન્ટ ખાતે આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં જનસાગર ઉમટી પડ્યો હતો. સવારથી જ લોકોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો હતો. શાળા કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો, સામાજિક સંસ્થાઓના કાર્યકર્તાઓ, વડીલો, મહિલાઓ અને યુવાનો સહિત પાંચ હજારથી વધુ લોકો તિરંગાના વાઘા સાથે આ કાર્યક્રમમાં જોડાયા હતા. જ્યારે પાંચ હજાર લોકોએ એક સાથે વંદે માતરમનું ગાન શરૂ કર્યું ત્યારે સમગ્ર વાતાવરણ દેશભક્તિના રંગે રંગાઈ ગયું હતું. આ દ્રશ્ય જોનાર દરેક વ્યક્તિના રૂંવાડા ઉભા થઈ ગયા હતા.
ઐતિહાસિક કાર્યક્રમમાં રાજ્યસભાના સાંસદ રાજેન્દ્ર શુક્લ, ભાજપ સંગઠન મંત્રી રત્નાકર સહિત જિલ્લા ભાજપના અનેક આગેવાનો, પદાધિકારીઓ અને સામાજિક અગ્રણીઓ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સાંસદ રાજેન્દ્ર શુક્લએ આ પ્રસંગે જણાવ્યું હતું કે વંદે માતરમ માત્ર એક ગીત નથી પરંતુ દેશની આઝાદીના આંદોલનનો મંત્ર છે. આ ગીતે હજારો ક્રાંતિવીરોને દેશ માટે બલિદાન આપવાની પ્રેરણા આપી હતી. 150 વર્ષ પછી પણ આ ગીતમાં એટલી જ શક્તિ છે. આજે પાટડીમાં જે રીતે 5 હજાર લોકો એક સાથે જોડાયા છે તે ખરેખર પ્રશંસનીય છે.
સંગઠન મંત્રી રત્નાકરે જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં દેશમાં રાષ્ટ્રવાદની ભાવના વધુ મજબૂત બની છે. વંદે માતરમના 150 વર્ષની ઉજવણી એ દરેક ભારતીય માટે ગર્વની વાત છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાએ આજે જે ઉત્સાહ બતાવ્યો છે તે સમગ્ર ગુજરાત માટે પ્રેરણારૂપ છે.
આ કાર્યક્રમનું સુંદર આયોજન પાટડી રિવરફ્રન્ટ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. રિવરફ્રન્ટને તિરંગા અને રોશનીથી શણગારવામાં આવ્યો હતો. મંચ પરથી વંદે માતરમના ઇતિહાસ વિશે પણ માહિતી આપવામાં આવી હતી. જણાવવામાં આવ્યું હતું કે વંદે માતરમ ગીતની રચના બંકિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય દ્વારા કરવામાં આવી હતી અને પ્રથમ વખત રવીન્દ્રનાથ ટાગોરે તેને સંગીતબદ્ધ કરીને રજૂ કર્યું હતું. આ ગીત સૌપ્રથમ 1896માં કોંગ્રેસના અધિવેશનમાં ગાવામાં આવ્યું હતું. ત્યારથી લઈને આજ સુધી આ ગીત દરેક ભારતીયના હૃદયમાં વસેલું છે. શાળા કોલેજના વિદ્યાર્થીઓમાં પણ આ કાર્યક્રમને લઈને ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. વિદ્યાર્થીઓએ હાથમાં તિરંગા લઈને દેશભક્તિના નારા લગાવ્યા હતા. શિક્ષકોએ જણાવ્યું હતું કે આવા કાર્યક્રમોથી બાળકોમાં દેશપ્રેમની ભાવના મજબૂત થાય છે. આજની પેઢીને આપણા રાષ્ટ્રગીત અને રાષ્ટ્રીય ગીતના મહત્વ વિશે જાણવું ખૂબ જરૂરી છે.
સમગ્ર કાર્યક્રમનું આયોજન ખૂબ જ શિસ્તબદ્ધ રીતે કરવામાં આવ્યું હતું. પોલીસ તંત્ર દ્વારા ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. કાર્યક્રમના અંતે તમામ લોકોએ ભારત માતા કી જય અને વંદે માતરમના જયઘોષથી સમગ્ર પાટડીને ગુંજવી દીધું હતું. પાટડીમાં યોજાયેલો આ કાર્યક્રમ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ઇતિહાસમાં હંમેશા યાદ રહેશે. એક સાથે 5 હજાર લોકો દ્વારા વંદે માતરમ ગાન કરીને પાટડીના લોકોએ સાબિત કરી દીધું કે દેશભક્તિ આજે પણ લોકોના દિલમાં જીવંત છે.
રક્તદાન કેમ્પ અને સર્વ નિદાન કેમ્પનું આયોજન
નગરપાલિકાના પ્રમુખ હિતેશભાઈ રાવલ સાથે વાત કરવામાં આવતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે સુરેન્દ્રનગરમાં પ્રથમ વખત આ પ્રકારના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. એક સાથે રિવરફ્રન્ટ ઉપર પાંચ હજારથી વધુ લોકો એકત્રિત થઈ અને વંદે માતરમ રાષ્ટ્રગીત ના કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયા બાદ સર્વ નિદાન કેમ્પ અને રક્તદાન કેમ્પનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સુરેન્દ્રનગરમાં એક મહિનામાં 2000 જેટલા રક્તના યુનિટની જરૂરિયાત પડે છે આકસ્મિક સમયે બ્લડબેંકોમાં પૂરતા સમયે રક્ત નથી મળતું હતું અને અછત હોય છે ત્યારે આ અંગે વિચારણા કરી અને રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જેમાં 200થી વધુ દાતાઓ દ્વારા સ્વેચ્છિક રીતે રક્તદાન આપવામાં આવ્યું છે રાષ્ટ્રભક્તિ ઉપરાંત સેવાના કામો પણ આજના દિવસે પાટડીની ભૂમિ ઉપર કરવામાં આવ્યા છે.
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