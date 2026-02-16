ETV Bharat / state

ગીર સોમનાથના વેરાવળમાં સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ થતા પાંચ લોકો દાઝ્યા, રસોઇ બનાવતા સમયે બની ઘટના

ગીર સોમનાથના વેરાવળ શહેરમાં એક ઘરમાં ગેસ સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ થતા પાંચ લોકો દાઝ્યા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 16, 2026 at 10:17 AM IST

વેરાવળ: ગીર સોમનાથના વેરાવળ શહેરમાં એક ઘરમાં ગેસ સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ થતા પાંચ લોકો દાઝ્યા હતા. વેરાવળના ભીડીયા વિસ્તારમાં રહેણાંક મકાનમાં ગેસ સિલિન્ડર બ્લાસ્ટમાં વિસ્ફોટ થયો હતો જેને કારણે ઘરમાં રહેલા પાંચ લોકો દાઝી ગયા હતા. ધડાકાનો અવાજ સંભળાતા જ આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા હતા અને ઘાયલોને સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલ ખસેડ્યા હતા.

વેરાવળમાં રહેણાંક મકાનમાં સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ

પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, વેરાવળના ભીડીયા વિસ્તારમાં ભીડભંજન મંદિર નજીક આવેલા એક રહેણાંક મકાનમાં રવિવાર રાત્રે 7 કિલોના ગેસના બાટલામાં વિસ્ફોટ થયો હતો. ઘરમાં રસોઇ બનાવાતી હતી આ દરમિયાન અચાનક સિલિન્ડર ફાટ્યો હતો. બ્લાસ્ટ બાદ મકાનમાં આગ ભભૂકી ઉઠી હતી અને આસપાસના વિસ્તારમાં અફરા તફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ થતા તેના ધડાકાનો અવાજ સંભળાતા જ સ્થાનિક લોકો દોડી આવ્યા હતા અને પાણીનો મારો ચલાવી આગને કાબુમાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

ગીર સોમનાથના વેરાવળમાં સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ થતા પાંચ લોકો દાઝ્યા (ETV Bharat Gujarat)

આ ઘટનામાં ઘરમાં રહેલા 5 લોકો દાઝી ગયા હતા. એક યુવક અને એક મહિલા ગંભીર રીતે દાઝ્યા હતા જ્યારે ત્રણ લોકોને સામાન્ય ઇજા થઇ હતી. ગંભી રીતે દાઝેલા રાકેશ પાંજરી (ઉં.વ.24)ને વધુ સારવાર માટે રાજકોટ રીફર કરવામાં આવ્યો હતો જ્યારે નથુભાઇ પાંજરી (ઉં.વ.60) અને તારાબેન ડાલકી (ઉં.વ.45) સહિત અન્ય ઇજાગ્રસ્તોને વેરાવળ સિવિલ હોસ્પિટલ બાદ ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ થતા આગ લાગી હતી
સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ થતા આગ લાગી હતી (ETV Bharat Gujarat)

બનાવની જાણ થતા જ વેરાવળ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને પાણીનો મારો ચલાવીને આગને કાબુમાં લીધી હતી. સમયસર બચાવ કામગીરી હાથ ધરાતા મોટી જાનહાનિ ટળી હતી.

રસોઇ બનાવતા સમયે સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ થયો હતો
રસોઇ બનાવતા સમયે સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ થયો હતો (ETV Bharat Gujarat)

ભીડીયા ખારવા સમાજના અગ્રણી રમેશ ભાઇ ડાલકીએ જણાવ્યું કે, રસોઇ દરમિયાન સિલિન્ડ અચાનક ફાટ્યો હતો અને ઘટના સમયે યુવક રસોડામાં હાજર હતો. હાલ પોલીસ અને ફાયર વિભાગે સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી છે.

