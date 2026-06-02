જૂનાગઢ: માળિયાના પાણીધ્રામાં શંકાસ્પદ પ્રવાહી પી લેતા પાંચ લોકોની તબિયત લથડી, પોલીસે તપાસ હાથ ધરી
જૂનાગઢ જિલ્લાના માળીયા હાટીના તુલાકાના પાણીધ્રા ગામમાં ગતરાત્રિના સમયે પાંચ જેટલા લોકોએ શંકાસ્પદ પ્રવાહી પી લેતા પાંચ વ્યક્તિની તબિયત લથડી હતી.
Published : June 2, 2026 at 4:11 PM IST
શંકાસ્પદ પ્રવાહી પી લેતા પાંચ લોકોની તબિયત લથડી
જૂનાગઢના માળિયા તાલુકાના પાણીધ્રા ગામમાં પાંચ જેટલા વ્યક્તિઓેએ શંકાસ્પદ પીણું પી લેતા તમામની તબિયત અચાનક લથડી હતી. તમામ અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિઓને જૂનાગઢની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. પાંચ પૈકી ત્રણ વ્યક્તિને એકદમ સામાન્ય અસર થતા તેમને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી હતી. અન્ય બે વ્યક્તિને શંકાસ્પદ પ્રવાહીની અસર થતા હાલ બન્નેને વધુ સારવાર માટે જૂનાગઢની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. ઘટનાની જાણ થતા જ વિસાવદર પોલીસ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
વિસાવદરના ASP રોહિત કુમારે જણાવ્યું હતું કે, માળિયા હાટીના તાલુકાના પાણીધ્રા ગામમાં પાંચેક વ્યક્તિઓએ કોઇ શંકાસ્પદ પ્રવાહી પી લેતા તેમની તબિયત લથડી હતી. આ પ્રકારની કેફિયત બીમાર પડેલા વ્યક્તિના પરિવારજનો દ્વારા પોલીસને કરવામાં આવતા પોલીસે તરત કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી અને કેટલાક વ્યક્તિઓને પૂછપરછ માટે પોલીસ સ્ટેશને પણ બોલાવવામાં આવ્યા હતા.
સમગ્ર મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખીને તમામ રિપોર્ટ ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરીમાંથી પણ મેળવવાની કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. FSLમાંથી રિપોર્ટ આવ્યા બાદ ખરેખર જે પાંચ વ્યક્તિઓ બીમાર પડ્યા હતા તેની પાછળનું સાચુ કારણ જાણવા મળશે.
