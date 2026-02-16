સાધુ-સન્યાસીઓની રવાડી સાથે મહા શિવરાત્રી મીની કુંભ મેળાનું સમાપન
મધ્ય રાત્રીએ નાગા સન્યાસીઓ દ્વારા ભવનાથ મંદિરમાં આવેલા મૃગીકુંડમાં શાહી સ્નાન સાથે મહા શિવરાત્રી મેળાની પૂર્ણાહુતી થઇ
જૂનાગઢ: મધ્ય રાત્રીએ નાગા સન્યાસીઓ દ્વારા ભવનાથ મંદિરમાં આવેલા મૃગીકુંડમાં શાહી સ્નાન સાથે મહા શિવરાત્રી મેળાની પૂર્ણાહુતી થઇ છે. પાંચ દિવસ સુધી ભવનાથ તળેટીમાં અલખને ઓટલે ધૂણી ધખાવીને મહાદેવની સેવા પૂજામાં લાગેલા નાગા સન્યાસીઓ દ્વારા મધ્યરાત્રી મૃગીકુંડમાં આસ્થાની ડૂબકી લગાવીને વિધિવત રીતે મહા શિવરાત્રી મેળાને પૂર્ણ કર્યો હતો.
મહા શિવરાત્રી મીની કુંભ મેળાનું વિધિવત રીતે સમાપન
મહા શિવરાત્રી મીની કુંભ મેળાનું આજે વિધિવત રીતે સમાપન થયું છે. નાગા સન્યાસીઓ દ્વારા જૂના અખાડાથી રવાડી નીકળી હતી, જે મધ્યરાત્રીએ 12:00 વાગ્યા બાદ ભવનાથ મંદિરે પરત ફરી હતી. નાગા સન્યાસીઓએ મહાદેવની પૂજા કરીને મૃગીકુંડમાં આસ્થાની ડુબકી લગાવી હતી. આ પહેલા ઢોલ નગારાના તાલે રવાડીમાં નાગા સન્યાસી જોડાયા હતા. મહા શિવરાત્રીના મેળામાં નાગા સન્યાસીઓ સૌથી મોટું આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનતા હોય છે ત્યારે મહા શિવરાત્રીના મેળામાં સંસ્કાર સંસ્કૃતિ અને ધર્મના અલગ અલગ રંગો પણ દર વર્ષે જોવા મળતા હોય છે. મેળામાં આવેલા લોકો અને અન્ય સાધુ સંન્યાસીઓ જોડાઈને આ મેળાને ભક્તિ અને સંસ્કૃતિના મિલન રૂપે પણ ઉજવતા હોય છે.
સન્યાસીઓના અલગ અલગ રૂપે જમાવ્યું આકર્ષણ
મહા શિવરાત્રી મેળામાં નાગા સન્યાસીઓની સાથે સાધુ સંતોના અલગ અલગ રૂપો પણ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનતા હોય છે. દર વર્ષે અલગ અલગ બહુરૂપીઓ દ્વારા મહાદેવનો સાજ શણગાર કરીને પણ રવાડીને એક અલગ ઓપ આપવાનો પ્રયાસ થતો હોય છે. બહુરૂપીઓ દ્વારા કરવામાં આવતા શિવના ચરિત્રને ઉજાગર કરવાના પ્રસંગોને મેળામાં આવેલા શિવ ભક્તો પણ ખૂબ જ ધાર્મિકતા સાથે માણતા હોય છે. એક નાગા સંન્યાસી શરીર પર સોનાના બખ્તર રૂપે દાગીના ધારણ કરીને પહોંચ્યા હતા. આ દાગીના તેમને તેના સેવક દ્વારા આપવામાં આવ્યા છે.
પંઢરપુરથી મહારાષ્ટ્ર રાજ્યની ધાર્મિક પ્રતિનિધિત્વના ભાગરૂપે એક સંન્યાસી પગમાં ઘુંઘરુ, હાથમાં કરતાળ અને કમર પર વિણા લઈને પહોંચ્યા હતા, જે મીરા, નારદ અને નરસિંહ મહેતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આમ મહા શિવરાત્રી મેળામાં ન માત્ર શિવ પરંતુ નારદ, મીરા અને નરસિંહ મહેતા અને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના પ્રતિનિધિત્વ અને તેના પ્રસંગોને પણ રવાડીમાં યાદ કરવામાં આવ્યા હતા.
