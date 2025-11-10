લોન લેવા માટે મિત્રએ મિત્ર પાસે માંગી બેન્ક એકાઉન્ટ ડિટેઈલ, અને સામે આવ્યું પોણા બે કરોડનું કૌભાંડ
બેંક એકાઉન્ટનો દૂરઉપયોગ કરી એક દિવસમાં રૂ.1.71 કરોડના ટ્રાન્જેક્શન કર્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. સાયબર પોલીસે અમરેલી અને જુનાગઢ જીલ્લાના પાંચ આરોપીઓની અટકાયત કરી છે.
Published : November 10, 2025 at 12:43 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જીલ્લા સાયબર પોલીસે સાયબર ફ્રોડ દ્વારા એકત્ર કરાયેલી કરોડોની રકમ બારોબાર વિદેશ મોકલવાના ષડયંત્રનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા અમરેલી અને જુનાગઢ જીલ્લાના મુખ્ય સૂત્રધાર સહિત પાંચ શખ્સોની પોલીસે અટકાયત કરી છે અને પૂછપરછ હાથ ધરી છે. આગામી દિવસોમાં આ મામલે તપાસ આગળ વધતા મોટા ઘટસ્ફોટ થવાની પણ શકયતા પોલીસે વ્યક્ત કરી છે.
આ વિશે માહિતી આપતા સાયબર પોલીસના પીઆઈ એસ.વી.રાજપુતે જણાવ્યું હતું કે, તાલાલા તાલુકાના ઘુસીયા ગામે રહેતા નકુલ ભાઈ નામના વ્યક્તિએ સુત્રાપાડા ગામે રહેતા પોતાના મિત્ર નકુલ કાનાભાઈ રામને લોન લેવી હોવાથી બેંક એકાઉન્ટની વિગત આપવા માટે મદદ માંગી હતી. જેથી મિત્રતાના નાતે નકુલે પોતાના SBI બેંક ખાતાની માહિતી, ચેકબુક, એ.ટી.એમ. કાર્ડ તથા રજીસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબરનું સીમ કાર્ડ આપ્યું હતું.
થોડા દિવસ બાદ આ બેંક ખાતામાં મોટી રકમની લેવડ દેવડ થતી હોવા અંગે બેંક તરફથી મેઈલ આવ્યા હતા. જે અંગે નકુલને શંકા જતા જીલ્લા સાયબર પોલીસને અરજી કરી હતી. જેના આધારે તપાસ કરતા નકુલના ખાતામાં એક જ દિવસમાં આશરે રૂ.1.71 કરોડની રકમના ટ્રાન્જેક્શનો થયા હોવાનું જાણવા મળતા પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી હતી.
આ અંગે ખાતાધારક અને તેના મિત્ર નકુલને પોલીસે બોલાવી પુછપરછ કરતા જુનાગઢનો ઉત્સવ ભરત સાગઠીયા લોન અપાવના બહાને બેંક ખાતાની તમામ વિગતો લઈ ગયો હતો. જેના આધારે ઉત્સવની અટક કરી પૂછપરછ કરતા વસીમ ઉમર શેખ (રહે. સાવરકુંડલા), હિતેષ કિશોર કીડીયા (રહે. બાબરા), આયુષ ભરત ડેર (રહે. લાઠી), ભટ્ટી મુબિન જીભાઈ (રહે. સાવરકુંડલા)વાળાઓએ એકસંપ કરીને ખાતું મેળવી એક જ દિવસમાં આશરે રૂ.1.71 કરોડની રકમના ટ્રાન્જેક્શનો કર્યા હતા.
હાલ આ પાંચેય શખ્સોની અટક કરી પુછપરછ હાથ ધરવામાં આવી છે. આ રકમ ક્યાંથી આવી અને ક્યાં મોકલવામાં આવી તેની વિગતો બેંક પાસેથી માંગવામાં આવી છે. આ કરોડોની રકમ સાયબર ક્રાઈમની હોવાનું અને અનેક ખાતાઓ મારફત વિદેશ મોકલવામાં આવી રહી હોવાનું પણ પોલીસને પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે.