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મોરબીમાં માછીમારો માલામાલ; ફિશ કેજ કલ્ચર યોજનાથી કરી અધધ કમાણી

મોરબીમાં ફિશ કેજ કલ્ચર યોજનાથી આ વર્ષે 20 ટન માછલીનું ઉત્પાદન, સરકાર આપે છે 32 લાખ સુધીની સહાય

મોરબીમાં ફિશ કેજ કલ્ચર યોજનાથી આ વર્ષે 20 ટન માછલીનું ઉત્પાદન
મોરબીમાં ફિશ કેજ કલ્ચર યોજનાથી આ વર્ષે 20 ટન માછલીનું ઉત્પાદન (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2026 at 6:22 PM IST

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મોરબી: દરિયો ખેડીને માછલી પકડવાની પરંપરાગત પદ્ધતિથી કંટાળેલા મોરબીના માછીમારો હવે આધુનિક મત્સ્યપાલન તરફ વળ્યા છે. મોરબી જિલ્લાના બે મોટા ડેમ - મચ્છુ-2 અને બ્રાહ્મણી-1 ડેમ માછીમારો માટે વરદાન સાબિત થયા છે. રાજ્ય સરકારની ફિશ કેજ કલ્ચર યોજના હેઠળ હવે ડેમમાં તરતા પાંજરા (કેજ) બનાવીને માછલી ઉછેરવામાં આવી રહી છે, જેનાથી માછીમારોને વર્ષે લાખો રૂપિયાની આવક થઈ રહી છે.

શું છે ફિશ કેજ કલ્ચર યોજના?

રાજ્ય સરકાર દ્વારા 1000 હેક્ટરથી વધુ વિસ્તાર ધરાવતા મોટા જળાશયોમાં આ યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. આ યોજના હેઠળ ડેમના પાણીમાં લોખંડ અને જાળીમાંથી બનેલા તરતા પાંજરા (કેજ) મૂકવામાં આવે છે. આ કેજમાં માછલીના બચ્ચા ઉછેરીને મોટા કરવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિથી માછલીનું ઉત્પાદન અનેકગણું વધી જાય છે અને માછીમારોને દરિયામાં જવાનું જોખમ પણ રહેતું નથી.

ચાલુ નાણાકીય વર્ષે, મોરબી જિલ્લામાં આઈ-ખેડૂત પોર્ટલ મારફતે અરજીઓ મંગાવવામાં આવી હતી. જેમાં મચ્છુ-2 ડેમ માટે 10 અને બ્રાહ્મણી-1 ડેમ માટે 10 એમ કુલ 20 અરજીઓ મળી હતી. ચકાસણી બાદ બ્રાહ્મણી-1 ડેમના 10 અને મચ્છુ-2 ડેમના 5 એમ કુલ 15 લાભાર્થીઓને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપવામાં આવી છે. મત્સ્ય વિભાગ દ્વારા આ લાભાર્થીઓને કેજ ઇન્સ્ટોલેશન, માછલીના બચ્ચાંની પસંદગી અને ખોરાક અંગે માર્ગદર્શન આપવામાં આવી રહ્યું છે. આ યોજનામાં એક લાભાર્થી વધુમાં વધુ 1800 ક્યુબિક મીટર વિસ્તારમાં કેજ બનાવી શકે છે. આ કેજમાં મુખ્યત્વે ઝડપથી વૃદ્ધિ પામતી પંગેશિયસ જાતિની માછલીનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે.

ફિશ કેજ કલ્ચર યોજનાથી મોરબીમાં બદલાયું માછીમારોનું જીવન (Etv Bharat Gujarat)

32 લાખ રૂપિયા સુધીની આર્થિક સહાય

મત્સ્ય વિભાગના જણાવ્યા મુજબ, માત્ર બે કેજમાંથી એક વર્ષમાં 15થી 20 ટન માછલીનું ઉત્પાદન થઈ શકે છે, જેની બજાર કિંમત લાખો રૂપિયા થાય છે. આ માટે સરકાર દ્વારા લાભાર્થીને કેટેગરી મુજબ 40% અને 60% સુધીની સબસિડી આપવામાં આવે છે. એક લાભાર્થીને વધુમાં વધુ 32.40 લાખ રૂપિયા સુધીની સહાય આપવામાં આવે છે. ગત વર્ષે પણ મચ્છુ-2 ડેમમાં 14 લાભાર્થીઓને આ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવ્યો હતો, આ લાભાર્થીઓને રાજ્ય સરકાર દ્વારા અંદાજે 4.84 કરોડ રૂપિયાની સહાય ચૂકવવામાં આવી હતી.

માછીમારોનું બદલાયું જીવન

મોરબી મત્સ્ય વિભાગ માત્ર ફિશ કેજ કલ્ચર જ નહીં, પરંતુ આઈ-ખેડૂત પોર્ટલ મારફતે દરિયાઈ મત્સ્ય ઉદ્યોગ, ખારા પાણીના મત્સ્ય ઉદ્યોગ અને આંતરદેશીય મત્સ્ય ઉદ્યોગની અનેક યોજનાઓનો લાભ પણ માછીમારોને આપી રહ્યું છે. જેના કારણે મોરબીના માછીમારો હવે માત્ર માછલી પકડનારા નહીં, પણ માછલી ઉત્પાદક બન્યા છે. આવા જ મત્સ્ય ઉત્પાદક બનેલા સલમાબેનનું કહેવું છે કે, પહેલા અમે પરંપરાગત રીતે માછલી પકડતા, તેમાં આવક નક્કી નહોતી. સરકારની આ યોજનાથી અમને ડેમમાં જ કેજ બનાવીને માછલી ઉછેરવાની તક મળી છે. આનાથી અમારા પરિવારને સારી આવક મળશે અને રોજગારી પણ મળશે.

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