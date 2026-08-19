પોરબંદર: માછીમારી સિઝનની શરૂઆતમાં જ માછીમારોની મુશ્કેલી વધી, અસ્માવતી ચેનલમાં રેતીના ભરાવાથી બોટ ફસાવાનો ભય
પોરબંદરમાં માછીમારી સિઝન શરૂ થતા જ માછીમારોની મુશ્કેલીમાં વધારો થયો છે.
Published : August 19, 2026 at 6:27 PM IST
પોરબંદર: પોરબંદરમાં માછીમારી સિઝન શરૂ થતા જ માછીમારોની મુશ્કેલીમાં વધારો થયો છે. અસ્માવતી ચેનલમાં રેતીના ભરાવાથી બોટ ફસાવાનો ભય ઉભો થયો છે. બોટ એસોસિએશન દ્વારા ડ્રેજિંગની મંજૂરી છતાં કામ ચાલુ કરવામાં આવ્યા છે.
માછીમારોની મુશ્કેલી વધી
માછીમારી સિઝન શરૂ થતાં જ બોટ માલિકો દ્વારા બોટમાં બરફ, ડીઝલ, રાશન સહિતનો જરૂરી જથ્થો ભરવાની કામગીરી ચાલુ છે. કેટલીક બોટ દરિયામાં માછીમારી માટે રવાના પણ થઇ ગઇ છે. જોકે, અસ્માવતી ચેનલમાં રેતીનો ભરાવો વધતા બોટની અવરજવર મુશ્કેલ બની છે. માછીમારોમાં ભીતિ છે કે ચેનલમાં બોટ ફસાઇ જશે અને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થશે. વર્ષોથી આ સમસ્યા યથાવત છે છતાં તેનો કાયમી ઉકેલ આવ્યો નથી.
વાવાઝોડાની સ્થિતિમાં મોટો ખતરો
માછીમારોની સૌથી મોટી ચિંતા હવામાનને લઈને છે. જો દરિયામાં રહેલી બોટોને અચાનક પરત બોલાવવી પડે તો બંદરના મુખે બોટોની અવરજવર એક સાથે વધી જશે. આવી સ્થિતિમાં એક પછી એક બોટ રેતીમાં ફસાઈને મોટું નુકસાન થવાની શક્યતા છે.
માછીમાર એસોસિએશનનું કહેવું છે કે જો તાત્કાલિક ડ્રેજિંગ નહીં કરવામાં આવે તો આખી સિઝન બગડી શકે છે અને હજારો માછીમારોની રોજી પર અસર થશે.
બોટ એસોસિએશનના પ્રમુખ મુકેશ પાંજરીએ જણાવ્યું હતું કે, મે 2026માં અસ્માવતી ચેનલના ડ્રેજિંગ માટે મંજૂરી મળી હતી પરંતુ માછીમારી સિઝન શરૂ થઇ હોવા છતાં હજુ સુધી કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી નથી.
માછીમારોની માંગ
1.અસ્માવતી ચેનલનું તાત્કાલિક ડ્રેજિંગ કરવામાં આવે.
2.કાયમી ઉકેલ માટે દર વર્ષે સિઝન પહેલા ડ્રેજિંગનું આયોજન થાય.
3.સરકાર અને મેરીટાઈમ બોર્ડ દ્વારા તાત્કાલિક પગલાં લેવાય.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, પોરબંદર બંદર ગુજરાતના સૌથી મોટા માછીમારી બંદરોમાંનું એક છે પરંતુ બંદરના મુખે જ રેતીનો ભરાવો હોવાથી માછીમારોની આજીવિકા જોખમમાં મુકાઈ છે. હવે જોવાનું એ રહે છે કે વહીવટી તંત્ર કેટલી ઝડપથી આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવે છે.
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