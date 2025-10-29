ETV Bharat / state

'સરકાર સહાય કરો' સાગરખેડૂઓએ કરી માંગ, સિઝનમાં પાંચવાર માછીમારી અધૂરી છોડી

કમોસમી વરસાદ વરસતા માછીમારી ક્ષેત્રને પણ નુકસાન ગયું છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના માછીમારોએ સહાય આપવા સરકારને માંગ કરી છે.

માછીમારોએ સહાય આપવા સરકારને માંગ કરી
માછીમારોએ સહાય આપવા સરકારને માંગ કરી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 29, 2025 at 2:33 PM IST

Updated : October 29, 2025 at 2:38 PM IST

ગીર સોમનાથ : હાલ કમોસમી વરસાદના કારણે સૌરાષ્ટ્ર પંથકમાં ખેડૂતોના પાકને ભારે નુકસાન થયું છે. શિયાળુ પાકનું વાવેતર કર્યા બાદ કમોસમી વરસાદ થતા ખેડૂતોનો તૈયાર પાક ધોવાઈ ગયો હતો. બીજી તરફ દરિયામાં માછીમારી કરતા માછીમારોને પણ કમોસમી વરસાદના કારણે નુકસાન ગયું છે. ત્યારે માછીમારોએ પણ રાહત પેકેજ જાહેર કરવા સરકાર સમક્ષ માંગ કરી છે.

ગીર સોમનાથના માછીમારોની હાલત કફોડી

કમોસમી વરસાદના પગલે ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ખેડૂતોની સાથે સાગરખેડૂ માછીમારો પણ બેહાલ થયા છે. ચોમાસાની સિઝન બાદ માછીમારીની સિઝન શરૂ થાય છે. પરંતુ દરિયામાં ભારે પવન અને વરસાદ જેવી સ્થિતિ સર્જાતા અત્યાર સુધીમાં સીઝનમાં પાંચમી વાર બોટો પરત બોલાવાઈ છે. હાલ ફિશિંગ માટે ગયેલી બોટોને પરત ફરવાની સૂચના આપવામાં આવતા વેરાવળ બંદર પર હજારોની સંખ્યામાં ફિશિંગ બોટોના થપ્પા લાગ્યા છે.

'સરકાર સહાય કરો' સાગરખેડૂઓએ કરી માંગ (ETV Bharat Gujarat)

સિઝનમાં પાંચવાર ફિશિંગ અધૂરી છોડી

સામાન્ય રીતે 15 ઓગસ્ટના રોજ માછીમારીની સીઝન શરૂ થઈ જતી હોય છે. ત્યારબાદ બોટો માછીમારી કરવા જતી હોય છે. માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવતા ચાલુ સિઝનમાં પાંચવાર માછીમારોએ પોતાની બોટ પરત બોલાવી હતી. એક ફિશિંગ માટે અંદાજે 4 થી 5 લાખનો ખર્ચ થાય છે. ત્યારે ફિશિંગ અધૂરી છોડી બોટ પરત આવવાના કારણે માછીમારોને મોટું નુકસાન વેઠવાનો વારો આવે છે.

20 ટકાથી પણ ઓછી માછીમારી થઈ

હવામાન વિભાગ દ્વારા ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી હતી. ત્યારે દરિયામાં ભારે પવનની સંભાવનાને કારણે માછીમારોને મધદરિયે પહોંચ્યા બાદ પરત કાંઠે ફરવું પડયું હતું. તેમજ અન્ય બોટ લઈ દરિયામાં રહેલા માછીમારોને વાયરલેસ દ્વારા જાણ કરી તાત્કાલિક કાંઠે આવવા જણાવ્યું હતું. જેના કારણે માછીમારોને દરિયામાં જઈને પણ આર્થિક ફાયદો થયો નથી.

આર્થિક સહાય પૂરી પાડવા માંગ

આ વર્ષે અંદાજે 20 ટકાથી પણ ઓછી માછીમારી થઈ છે. જેના કારણે બોટ માલિકો અને માછીમારોને ભારે આર્થિક નુકસાન ભોગવવું પડે તેમ છે. માછીમારોની દૈનિક આવક પણ બંધ થઈ ગઈ છે. છતાં બોટના ખલાસી અને ટંડેલના ખર્ચ, પગાર, ડીઝલ, બરફ, ખોરાક અને માછીમારીની જાળની જાળવણીના ખર્ચાઓ શરૂ રહે છે. જેથી સરકાર સમક્ષ માછીમાર સમુદાયએ માંગ કરી છે કે, તેઓને પણ આર્થિક સહાય પૂરી પાડવામાં આવે, જેથી તેઓ સંકટમાંથી બહાર આવી શકે.

Last Updated : October 29, 2025 at 2:38 PM IST

GIR SOMNATH FISHERMEN
CYCLONE SHAKTI
FISHERMEN SUFFERED LOSSES
UNSEASONAL RAIN
FISHING INDUSTRY

