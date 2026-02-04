ETV Bharat / state

પાકિસ્તાનની જેલમાં બંધ બીમાર ગુજરાતી માછીમારે દમ તોડ્યો, જેલ જેવી હોસ્પિટલમાં ક્રૂરતાભરી સારવારનો વીડિયો આવ્યો સામે

પાકિસ્તાનની જેલમાં બંધ એક ગુજરાતી માછીમારીની તબીયત બગડતા તેને એક હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે મોકલવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમનું મૃત્યું નીપજ્યું હતું.

પાકિસ્તાનની જેલમાં બંધ બીમાર ગુજરાતી માછીમારે દમ તોડ્યો
પાકિસ્તાનની જેલમાં બંધ બીમાર ગુજરાતી માછીમારે દમ તોડ્યો (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 4, 2026 at 7:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: પાકિસ્તાનન કરાચીની જેલમાં રહેલા ઉના તાલુકાના ચીખલી ગામના માછીમાર ભગાભાઈ બામણીયા અચાનક બીમાર થતા તેને પાકિસ્તાનની હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે મોકલવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં ગત 16મી જાન્યુઆરીના દિવસે તેમનું અવસાન થયું હતું. ગંભીર હાલતમાં કરાચી જેલમાંથી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવેલા માછીમાર ભગાભાઈ સાથે માનવ અધિકારોનું હનન થાય તે પ્રકારે હોસ્પિટલના પલંગ પર લોખંડની બેડીઓ સાથે બાંધીને સારવાર કરવામાં આવતી હોય તેવો વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેને લઈને માછીમારોમા પાકિસ્તાન સામે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

પાકિસ્તાનની જેલમાં ભારતીય માછીમારનું મોત

પાછલા કેટલાક વર્ષથી ભારતીય માછીમારો માટે પાકિસ્તાનની જેલ મોતની જેલ બની રહી છે, જેલમાં રહેલા ભારતના માછીમારો બીમાર થતાં સારવારની કોઈ યોગ્ય સુવિધા ન હોવાને કારણે અત્યાર સુધી અનેક માછીમારોએ પોતાનો જીવ પાકિસ્તાનની જેલ અને હોસ્પિટલમાં ગુમાવ્યો છે. જેમાં વધુ એક હતભાગી માછીમાર તરીકે 38 વર્ષના ભગાભાઈ બામણીયાનું નામ પણ ઉમેરાયું છે. ઉના તાલુકાના ચીખલી ગામના ભગાભાઈ બામણીયા નામના માછીમાર કરાચીની જેલમાં બંધ હતા, ત્યારે અચાનક બીમાર પડતા તેમને પાકિસ્તાનની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં 16મી જાન્યુઆરીના દિવસે તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતાં.

કરાચીની હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન દમ તોડ્યો
કરાચીની હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન દમ તોડ્યો (Etv Bharat Gujarat)

પાકિસ્તાનની જેલમાં દર્દીઓ સાથે ક્રૂરતા

કરાચીની જેલમાં રહેલા ભારતના બંધક માછીમારો બીમાર પડવાની સ્થિતિમાં તેમને કરાચીની હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવે છે. જ્યાં ભગાભાઈ બામણીયા જ્યારે હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યા હતા, ત્યારે તેમને પગમાં લોખંડની બેડી સાથે હોસ્પિટલના પલંગ સાથે બાંધવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રકારનો અમાનવીય વ્યવહાર અને માનવ અધિકારોનું ઉલ્લંઘન પાકિસ્તાનના સત્તાધીશો કરી રહ્યા હોવાનો સીધો આરોપ સમુદ્ર સુરક્ષા શ્રમિક સંઘના પ્રમુખ અને માછીમારોની સમસ્યા સાથે રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર સાથે વાતચીતનું માધ્યમ બનેલા બાલુભાઈ સોચાએ કરી છે. બાલુભાઇ વર્ષ 2000 થી સતત ભારતના માછીમારોની સમસ્યાને ઉજાગર કરવા અને તેને રાજ્ય અને ભારત સરકાર સમક્ષ મૂકવાની જવાબદારી નિભાવી રહ્યા છે, તેઓ માછીમારની સમસ્યાને લઈને અગાઉ ભારતના વડાપ્રધાન અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીને પણ મળી ચૂક્યા છે. પરંતુ દર વર્ષે ભારતના માછીમારોનું મધદરીયે થી પાકિસ્તાન સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા અપહરણ કરાઈ રહ્યું છે.

ઉના તાલુકાના ચીખલી ગામના માછીમાર ભગાભાઈ બામણીયાનું મૃત્યું
ઉના તાલુકાના ચીખલી ગામના માછીમાર ભગાભાઈ બામણીયાનું મૃત્યું (Etv Bharat Gujarat)

200 જેટલા ભારતીય માછીમારો પાકિસ્તાનની જેલમાં

હજુ પણ ભારતના 200 જેટલા માછીમારોનું અપહરણ કરીને પાકિસ્તાનની જેલમાં બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. મૃતક ભગાભાઈ બામણીયાનું 18મી ફેબ્રુઆરી 2022માં પાકિસ્તાન સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા તેમની બોટ બુરાક સાથે અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું. જેનો નંબર IND-GJ-11-MM-21 છે. ત્યારબાદ તમામ માછીમારોની સાથે અપહરણ કરાયેલા ભગાભાઈ બામણીયાને પાકિસ્તાનની કરાચી જેલમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં 16મી જાન્યુઆરી 2026 ના દિવસે તેમનું અવસાન થયું હતું. મૃતક ભગાભાઈના પરિવારમાં તેમના વૃદ્ધ માતા, પત્,ની બે પુત્ર અને એક પુત્રી હોવાની વિગતો પણ સામે આવી છે.

18મી ફેબ્રુઆરી 2022માં પાકિસ્તાન સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા ભગાભાઈ બામણીયાનું બોટ બુરાક સાથે કર્યું હતું અપહરણ
18મી ફેબ્રુઆરી 2022માં પાકિસ્તાન સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા ભગાભાઈ બામણીયાનું બોટ બુરાક સાથે કર્યું હતું અપહરણ (પ્રતિકાત્મક તસ્વીર/Etv Bharat Gujarat)

બે વર્ષમાં સૌથી ઓછી બોટનું અપહરણ

પાછલા બે વર્ષમાં ભારતની સૌથી ઓછી બોટનું અપહરણ પાકિસ્તાન સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. જેની પાછળ ભારતીય જળસીમામા સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા કરવામાં આવતા સતત પેટ્રોલિંગ અને ચોક્કસ પૂછપરછને કારણે ભારતના માછીમારો આંતરરાષ્ટ્રીય જળ સીમા ઓળંગીને પાકિસ્તાન તરફ જતા નથી. પાછલા કેટલાક વર્ષોથી દરિયામાંથી ડ્રગ્સ ઘુસાડવાની એક ચેન શરૂ થઈ હતી. જેના કારણે ભારતીય સુરક્ષા એજન્સીઓએ આંતરરાષ્ટ્રીય સીમા માંથી દરિયાઈ માર્ગે ભારતમાં આવતા ડ્રગ્સને રોકવા માટે સઘન તપાસ કરે છે, જેથી આંતરરાષ્ટ્રીય જળસીમામાં ભારતના માછીમારો જતા અટકી ગયા છે.

માછીમારી માટે પાકિસ્તાનની જળસીમામાં પહોંચી જતાં ભારતીય માછીમારોને પાકિસ્તાન મરીન બનાવે છે બંધક
માછીમારી માટે પાકિસ્તાનની જળસીમામાં પહોંચી જતાં ભારતીય માછીમારોને પાકિસ્તાન મરીન બનાવે છે બંધક (ફાઈલ ફોટો/Etv Bharat Gujarat)

જેલમાં બંધ માછીમારોના પરિવારોને સરકારી સહાય

માછીમારોની સમસ્યા અને તેના પર કામ કરી રહેલા રજીસ્ટર સમુદ્ર સુરક્ષા શ્રમિક સંઘના અધ્યક્ષ બાલુભાઈ સોચાએ ઈટીવી ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ ટેલીફોનિક વાતચીત કરી હતી. જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, પાકિસ્તાનની જેલમાં બંધ ભારતના પ્રત્યેક માછીમારના પરિવારને જીવન નિર્વાહ માટે દર મહિને રાજ્યની સરકાર 300 રૂપિયા લેખે એક મહિનાના 9000 રૂપિયાની નિભાવ ખર્ચ પણ આપી રહી છે. તેમાં એક શરત પણ લગાડવામાં આવી છે, કોઈ પણ માછીમાર એક કરતાં વધારે વખત પાકિસ્તાનની જેલમાં દરિયાઈ જળસીમાના ઉલ્લંઘન બાદ પકડીને રાખવામાં આવ્યો છે. આવા કિસ્સામાં માછીમારોના પરિવારોને સરકાર દ્વારા કોઈ રક્ષણ આપવામાં આવતું નથી. આ સિવાય એવો કોઈ પણ માછીમાર હોય કે જેના પર ભારતમાં કોઈ પણ પ્રકારનો અપરાધ હોય ત્યાર બાદ તે માછીમારી કરતી વખતે પાકિસ્તાન સુરક્ષા એજન્સીઓના હાથે પકડાઈ ગયા બાદ ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા માછીમારોના પરિવારને પણ સરકાર કોઈ પણ પ્રકારની રાહત કે સહાય ચુકવતી નથી.

200 જેટલા ભારતીય માછીમારો પાકિસ્તાનની જેલમાં
200 જેટલા ભારતીય માછીમારો પાકિસ્તાનની જેલમાં (ફાઈલ ફોટો/Etv Bharat Gujarat)

માછીમારી ઉદ્યોગ પણ સંકટમાં

ભારતનો માછીમારી ઉદ્યોગ પણ હાલ સંકટમાં જોવા મળી રહ્યો છે. કોરોના પછી સૌથી વધારે વિપરીત પરિસ્થિતિ માછીમારી ઉદ્યોગમાં જોવા મળે છે, તેની પાછળ દરિયામાં વધતા પ્રદૂષણને કારણે માછલીઓની સંખ્યામાં ઘટાડો થયો છે, જેના કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય માંગ પણ હવે ઘટી રહી છે. વધુમાં બોટમાં જતા ખલાસી અને ટંડેલ સાથે માછીમારી માટે થતો ખર્ચ પણ પ્રતિ વર્ષે વધી રહ્યો છે, જેની સામે ચાર મહિનાની સિઝનમાં બોટના માલિકોને પણ કોઈ પ્રકારનો સીધો આર્થિક લાભ થતો નથી. જેના કારણે આજે પણ 50% કરતાં વધારે બોટ નવી સિઝનમાં પ્રથમ વખત માછીમારી કરવા માટે દરિયાની સફરે નીકળી નથી.

TAGGED:

GUJARATI FISHERMAN DIES IN KARACHI
INDIA PAKISTAN RELATION
INDIAN FISHERMAN JAIL IN PAKISTAN
VIDEO OF PAKISTANS CRUELTY
FISHERMAN DEATH IN PAKISTAN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.