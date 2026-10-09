સુરેન્દ્રનગરમાં પ્રથમવાર મહાનગરપાલિકા દ્વારા આજથી બે દિવસ ફ્રી પ્રિ-નવરાત્રી ગરબા મહોત્સવનું આયોજન
નવરાત્રીના પાવન પર્વ પહેલા માતાજીની આરાધનાનો અનેરો માહોલ સર્જવા માટે આ પહેલ કરવામાં આવી
Published : October 9, 2026 at 1:15 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર શહેરના ઈતિહાસમાં પ્રથમ વખત સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા નાગરિકો માટે પ્રિ-નવરાત્રી ગરબા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. શહેરના હૃદય સમાન ટાઉનહોલ ખાતે આ મહોત્સવ આજે 9 ઓક્ટોબર અને 10 ઓક્ટોબર એમ બે દિવસ સુધી યોજાશે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરીજનોને સંસ્કૃતિ સાથે જોડવા અને નવરાત્રીના પાવન પર્વ પહેલા માતાજીની આરાધનાનો અનેરો માહોલ સર્જવા માટે આ પહેલ કરવામાં આવી છે.
મહાનગરપાલિકા દ્વારા લેવાયેલા નિર્ણય મુજબ ટાઉનહોલ ખાતે યોજાનારા આ પ્રિ-નવરાત્રી મહોત્સવમાં તમામ લોકો માટે તદ્દન મફત પ્રવેશ રાખવામાં આવ્યો છે. કોઈપણ પ્રકારની ટિકિટ કે પાસ વગર શહેરીજનો પરિવાર સાથે ગરબાની મજા માણી શકશે. ખાસ કરીને મહિલાઓ, યુવાનો અને બાળકો માટે આ મહોત્સવ યાદગાર બની રહેશે. ગરબા મહોત્સવમાં સુરેન્દ્રનગરના સ્થાનિક કલાકારોને પ્રોત્સાહન આપવાની સાથે સાથે રાજ્યના ખ્યાતનામ ગરબા કલાકારો પણ ઉપસ્થિત રહીને ખેલૈયાઓને ઝુમાવશે. ઢોલના તાલે અને માતાજીના ગરબાના સૂરે સમગ્ર ટાઉનહોલનું પરિસર ગુંજી ઉઠશે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા સાઉન્ડ, લાઈટિંગ, સ્ટેજ અને સુરક્ષાની ઉત્તમ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
મહાનગરપાલિકા બન્યા બાદ આ પ્રથમ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ છે જેના કારણે શહેરીજનોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. મેયર, ડેપ્યુટી મેયર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન સહિત તમામ કોર્પોરેટરો અને મહાનગરપાલિકાનો સમગ્ર સ્ટાફ આ ઉત્સવમાં જોડાશે. આ ઉપરાંત જિલ્લા વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓ, પોલીસ વિભાગના અધિકારીઓ અને શહેરના અગ્રણીઓ પણ આ ગરબા મહોત્સવમાં હાજરી આપશે. મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ પ્રિ-નવરાત્રીનો મુખ્ય હેતુ શહેરમાં એકતા, ભાઈચારો અને સાંસ્કૃતિક વારસાને જાળવી રાખવાનો છે. નવરાત્રી એ માત્ર ગરબા નથી પરંતુ શક્તિની ઉપાસનાનો તહેવાર છે. આવા આયોજનથી શહેરના નાગરિકો એક મંચ પર ભેગા થશે અને શહેરની સંસ્કૃતિ વધુ ઉજાગર થશે.
બે દિવસના આ મહોત્સવ દરમિયાન સ્વચ્છતા, પાર્કિંગ, પીવાના પાણી, મેડિકલ સુવિધા અને મહિલા સુરક્ષા માટે ખાસ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત પણ રહેશે જેથી ખેલૈયાઓ શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં ગરબે ઘૂમી શકે. શહેરીજનોએ મહાનગરપાલિકાની આ પહેલને વધાવી લીધી છે અને મોટી સંખ્યામાં લોકો ટાઉનહોલ ખાતે ઉમટી પડે તેવી શક્યતા છે. સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા પ્રથમ વખત યોજાનારો આ પ્રિ-નવરાત્રી ગરબા મહોત્સવ શહેર માટે એક નવી પરંપરાની શરૂઆત બનશે.
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના મેયર રાકેશ રાઠોડ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, પ્રથમ વખત આ નવતર પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે બે દિવસની નવરાત્રી પર્વ સુરેન્દ્રનગરમાં આયોજન કરવામાં આવ્યું છે શહેરના ટાઉનહોલ ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. શહેરની જનતા મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ અને અલગ અલગ એનજીઓના આગેવાનો અને બાળકો સહિતના લોકો આ નવરાત્રિમાં જોડાવા જઈ રહ્યા છે. સ્થાનિક કલાકારોને સ્ટેજ મળે તે પ્રકારના પ્રયત્નો પણ હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. માતાજીની આરાધના સાથે આ પ્રથમ વખત મહાનગરપાલિકામાં પ્રિ નવરાત્રિનું આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે.
આ પણ વાંચો: