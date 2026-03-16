ETV Bharat / state

બનાસકાંઠામાં સૌ પ્રથમવાર કેસુડા મહોત્સવ યોજાયો, કુદરતી સૌંદર્યની અનુભૂતિ સાથે આદિવાસી સમાજમાં અજવાળું પાથરવાનો પ્રયાસ

மந்திரி பிரவீண்பாய் மாளியின் தலைமையில் பனாஸ்காந்தாவின் தாந்தா-பீப்ளாவாளி வாவ் இடத்தில் மாநிலத்தில் முதல்முறையாக கேசுடா மஹோத்சவ்-2026 ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 16, 2026 at 5:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સૌપ્રથમવાર પ્રકૃતિના ખોળે પ્રકૃતિ ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. મંત્રી પ્રવીણભાઈ માળીના અધ્યક્ષસ્થાને બનાસકાંઠામાં સૌ પ્રથમવાર ‘કેસુડા મહોત્સવ-2026’નું ભવ્ય આયોજન થકી આદિવાસી સમાજના આર્થિક ઉત્થાન માટેનો પ્રયાસ કરી કેસુડામાંથી બનેલા ઉત્પાદનોના 15થી વધુ સ્ટોલ્સ ઊભા કરાયા છે.

મંત્રી પ્રવીણભાઈ માળીના અધ્યક્ષસ્થાને બનાસકાંઠાના દાંતા- પીપળાવાળી વાવ ખાતે રાજ્યમાં સૌપ્રથમ વખત કેસુડા મહોત્સવ-2026નું આયોજન કરાયું હતું. બનાસકાંઠા વન્યજીવ વિભાગ દ્વારા વસંત ઋતુના આગમનને વધાવવા અને પ્રકૃતિના અમૂલ્ય વારસા સમાન કેસુડા (પલાશ) વૃક્ષના મહત્વને ઉજાગર કરવા માટે જિલ્લામાં પ્રથમ વખત કેસુડા મહોત્સવ-2026નું ભવ્ય આયોજન કરાયું હતું. આ પ્રસંગે પ્રવીણભાઈ માળીના હસ્તે પલાશ ફોટો પ્રદર્શનનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કેસુડાના વિવિધ પાસાઓને ઉજાગર કરતી મનમોહક તસવીરો પ્રદર્શિત કરાઈ હતી. આ પ્રદર્શન પ્રકૃતિપ્રેમીઓ અને ફોટોગ્રાફર્સ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું હતું.

આ મહોત્સવમાં વસંતના આનંદને જીવંત રાખતા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોની સાથે કેસુડાના ફૂલમાંથી બનેલા કુદરતી રંગો, આયુર્વેદિક ઔષધિઓ અને પરંપરાગત ઉત્પાદનોના પંદર જેટલા સ્ટોલ્સ પણ ઊભા કરવામાં આવ્યા છે. મંત્રીએ આ સ્ટોલ્સની મુલાકાત લઈ સ્થાનિક ઉત્પાદનોને પ્રોત્સાહન આપવા પર ભાર મૂક્યો હતો. કેસુડો એ આપણા સમાજની સાંસ્કૃતિક, ઔષધીય અને પર્યાવરણીય પરંપરાનું પ્રતીક છે. વસંત ઋતુના આગમન સાથે જંગલોમાં ખીલતા કેસુડાના અગ્નિરંગી ફૂલો પ્રકૃતિના સૌંદર્યને વધારવા સાથે અનેક ઔષધીય ગુણધર્મો પણ ધરાવે છે. આયુર્વેદમાં કેસુડાના ફૂલ, પાન અને બીજનો ઉપયોગ વિવિધ રોગોની સારવારમાં થતો આવ્યો છે.

મંત્રીએ કહ્યું કે, ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત બનાસકાંઠા વન વિભાગ દ્વારા આયોજિત “કેસુડા મહોત્સવ” વન સંપદાનું સંરક્ષણ અને તેના આધારે સ્થાનિક લોકોના જીવનમાં સમૃદ્ધિ લાવવાનો એક સશક્ત પ્રયાસ છે. આ પહેલથી ખાસ કરીને આદિવાસી વિસ્તારોમાં રહેતા પરિવારોને નવા રોજગાર અને આવકના સ્ત્રોત ઉપલબ્ધ થશે. કેસુડો, અરીઠા, ગુંદર, શતાવરી જેવી ઔષધીય અને વન પેદાશો આદિવાસી સમાજ માટે આવકનું મહત્વપૂર્ણ સાધન બની શકે છે. વન વિકાસ નિગમ અને વન વિભાગ દ્વારા આ પેદાશોના સંકલન, સંવર્ધન અને મૂલ્યવર્ધન માટે વિવિધ યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવી રહી છે. સાથે સાથે આદિવાસી ભાઈ-બહેનો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવતી હસ્તકલા વસ્તુઓ, ઔષધીય ઉત્પાદનો અને કુદરતી પેદાશોના વેચાણ માટે યોગ્ય બજાર વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવશે, જેથી તેમને યોગ્ય ભાવ અને આવક મળી રહે.

મહત્વનું છે કે “કેસુડા મહોત્સવ” જેવા કાર્યક્રમો મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે. આવા ઉત્સવો દ્વારા પ્રકૃતિ પ્રત્યે લોકોમાં જાગૃતિ વધે છે, વન સંપદાના સંરક્ષણનો સંદેશ મળે છે અને સ્થાનિક આદિવાસી સમુદાયોને તેમના પરંપરાગત જ્ઞાન અને કુશળતાનો લાભ મળે છે. મંત્રી પ્રવીણભાઈ માળીએ ગુજરાત ભરના લોકોને દાતાના જંગલ વિસ્તારમાં આવેલા કેસૂડાના વૃક્ષોની અને કુદરતી વનરાજીની મુલાકાત લેવા માટે પણ અપીલ કરી હતી સાથે જ આદિવાસી સમાજના લોકો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવતી ચીજવસ્તુઓ ખરીદી કરી તેમના જીવનમાં અજવાળું પાથરવા માટે પણ અપીલ કરી છે.

TAGGED:

KESUDA MAHOTSAV 2026 BANASKANTHA
AIM OF SPREADING KNOWLEDGE
TRIBAL COMMUNITY
KESUDA MAHOTSAV
KESUDA MAHOTSAV 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.