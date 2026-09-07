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ગુજરાતમાં પહેલીવારઃ 2000 વર્ષ જૂની વણાટ કળામાં સુરેન્દ્રનગરના પંકજ મકવાણાને ‘ડી.લિટ.’ એવોર્ડ, ETV ભારતની ખાસ વાતચીત

પંકજ મકવાણાનો પરિવાર છેલ્લી ત્રણ પેઢીથી વણાટના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલો છે. તેમના પરિવારની પરંપરાગત કારીગરીમાં પટોળા વણાટનું વિશેષ સ્થાન છે.

પંકજ મકવાણા
પંકજ મકવાણા (etv bharat gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 7, 2026 at 3:49 PM IST

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ફઝલ ચૌહાણ / સુરેન્દ્રનગરઃ પટોળાનું નામ આવતાં પાટણની વિશ્વવિખ્યાત પરંપરા યાદ આવે છે, ત્યારે હવે સુરેન્દ્રનગર અને રાજકોટની ધરતી પર પણ પટોળા વણાટની આગવી પરંપરા વિકસી છે. આ પરંપરાને ત્રણ પેઢીથી જીવંત રાખનાર સુરેન્દ્રનગરના જોરાવરનગરના વતની અને લીંબડી નજીક ચોરણીયા ગામ પાસે પટોળા વણાટનું એકમ ધરાવતા પંકજ મકવાણાને પટોળા વણાટકલા તથા વણકર સમાજના સામાજિક-આર્થિક ઉત્થાન અંગેના ગહન સંશોધન બદલ આઝમગઢની રાજ્ય યુનિવર્સિટી દ્વારા માનદ ‘ડી.લિટ.’ એટલે કે ‘ડૉક્ટર ઓફ લિટરેચર’ની પદવી એનાયત કરવામાં આવી છે. આઝમગઢ ખાતે યોજાયેલા દીક્ષાંત સમારોહમાં ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ, યુનિવર્સિટીના કુલપતિ તથા ઉત્તર પ્રદેશ સરકારના મંત્રીઓની ઉપસ્થિતિમાં પંકજ મકવાણાને આ માનદ પદવીથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.

પરંપરાગત હસ્તકલા ક્ષેત્રે કાર્યરત કારીગરના વર્ષોના અનુભવ અને સંશોધનને શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે મળેલું આ સન્માન સુરેન્દ્રનગરના વણકર સમાજ તથા ગુજરાતની હસ્તકલા પરંપરા માટે ગૌરવરૂપ છે. પંકજ મકવાણાનો પરિવાર છેલ્લી ત્રણ પેઢીથી વણાટના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલો છે. તેમના પરિવારની પરંપરાગત કારીગરીમાં પટોળા વણાટનું વિશેષ સ્થાન છે. પંકજભાઈ સાથે તેમના ધર્મપત્ની માધુરીબેન મકવાણા પણ આ ક્ષેત્રે સક્રિય છે. બંને કારીગરોને તેમની કારીગરી માટે રાષ્ટ્રીય કક્ષાના પ્રતિષ્ઠિત સન્માનો પણ પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યા છે. આ ઉપરાંત રાજ્ય સરકાર દ્વારા પણ તેમને સન્માનિત કરવામાં આવી ચૂક્યા છે.

મહિલાઓ પણ વ્યવસાયમાં જોડાઈ

સુરેન્દ્રનગરમાં પટોળા વણાટના વિકાસથી વણકર પરિવારો સાથે મહિલાઓ પણ વિવિધ પ્રક્રિયામાં જોડાઈ છે. ઘરઆંગણે કરી શકાય તેવી કામગીરીને કારણે મહિલાઓને પરિવારની જવાબદારીઓ સાથે આવકના સ્રોત સાથે જોડાવાની તક મળી છે. આથી પટોળા વણાટ પરંપરા સ્થાનિક સ્તરે રોજગારી અને પરિવારની આર્થિક ક્ષમતામાં પણ યોગદાન આપી રહી છે. પરંપરાગત હસ્તકલા અને હેન્ડલૂમ ક્ષેત્રના વિકાસ માટે કેન્દ્ર તથા રાજ્ય સરકાર દ્વારા કારીગરોને તાલીમ, કૌશલ્ય વિકાસ, ડિઝાઇન વિકાસ, પ્રદર્શન-મેળા, બજાર જોડાણ અને પ્રચાર-પ્રસાર જેવી વિવિધ તકો પૂરી પાડવામાં આવે છે.

કારીગરોને પોતાના ઉત્પાદનો માટે વિસ્તૃત બજાર મળે અને પરંપરાગત કળાને નવી પેઢી સુધી પહોંચાડી શકાય તે માટે વિવિધ યોજનાઓ અને સંસ્થાકીય પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. પટોળા જેવી ભૌગોલિક અને સાંસ્કૃતિક વિશિષ્ટતા ધરાવતી હસ્તકલાને GI ટેગ જેવી વ્યવસ્થાથી ઓળખ અને કાનૂની રક્ષણ મળે છે. ‘વન ડિસ્ટ્રિક્ટ વન પ્રોડક્ટ’ (ODOP) જેવી પહેલો દ્વારા સ્થાનિક ઉત્પાદનોને બ્રાન્ડિંગ, માર્કેટિંગ અને વિશાળ બજાર સાથે જોડવાની દિશામાં પણ કામગીરી થઈ રહી છે. ડિજિટલ માર્કેટિંગ અને ઇ-કોમર્સના વધતા વ્યાપને કારણે પરંપરાગત કારીગરોને દેશ-વિદેશના ગ્રાહકો સુધી પહોંચવાની નવી તકો ઉપલબ્ધ બની છે.

પંકજ મકવાણા
પંકજ મકવાણા (etv bharat gujarat)

સુરેન્દ્રનગરની પટોળા કળાને મળી નવી ઓળખ!

પંકજભાઈ મકવાણાને મળેલી માનદ ‘ડી.લિટ.’ પદવી તેમના વર્ષોના સંશોધન અને કારીગરીનું સન્માન છે. તેમણે પટોળા કલાને ફક્ત વણાટના એક સાધન કે વેપાર તરીકે ન જોતાં તેને વણકર સમાજની આજીવિકા અને અસ્તિત્વ સાથે જોડીને અભ્યાસ કર્યો. સાથે સાથે આ સિદ્ધિ સુરેન્દ્રનગરના હજારો વણકરોની પરંપરાગત કુશળતા અને મહેનતને મળેલી માન્યતા પણ છે. કરઘા પર પેઢીઓથી જીવંત રહેલી પટોળા વણાટની પરંપરાને સંશોધન સાથે જોડીને પંકજભાઈએ સુરેન્દ્રનગરની પટોળા કળાને એક નવી ઓળખ આપી છે.

પંકજ મકવાણા ‘ડી.લિટ’ની પદવી મેળવનાર કારીગર

ગુજરાતના વણકર સમાજમાં પ્રથમ ડી.લિટની પદવી મેળવનાર પંકજ મકવાણા સાથે વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, '2010ના વર્ષમાં વણાટ કામની કળા અને પટોળા બનાવવાની પાટણની કળા ટકાવી રાખવા બદલ તત્કાલીન રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખરજી દ્વારા તેમને પતિ-પત્ની બંનેને એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. અને આ પણ ગુજરાત રાજ્યની પ્રથમ ઘટના છે, જેમાં પતિ-પત્નીને એક સાથે રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડથી નવાજવામાં આવ્યા હોય. અત્યાર સુધીમાં 3,000થી વધુ કારીગરોને આ કળા શીખવવામાં આવી છે અને પટોળા વણાટ કળાનો વ્યાપ વધે તે અંગેના પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવ્યા છે.'

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