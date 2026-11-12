સુરતમાં તાપી નદી પર પ્રથમ મેટ્રો બ્રિજ તૈયાર, 80 કિમીની ઝડપે દોડશે ટ્રેન; અડાજણ-રાંદેરના લોકોને ટ્રાફિકમાં રાહત મળશે
પેરિસના પ્રખ્યાત બ્રિજની તર્જ પર કરાયું નિર્માણ; 764 મુસાફરોની ક્ષમતાવાળી મેટ્રો 80 કિમીની ઝડપે દોડશે, અડાજણ-રાંદેરના લોકોને ટ્રાફિકમાંથી મળશે મુક્તિ
Published : November 12, 2026 at 7:37 PM IST
સુરત: સુરત શહેરના મેટ્રો પ્રોજેક્ટમાં વધુ એક મહત્ત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન હાંસલ થયું છે. અડાજણ અને અઠવા ચોપાટી વચ્ચે તાપી નદી પર નિર્માણ પામેલો સુરતનો પ્રથમ મેટ્રો બ્રિજ સંપૂર્ણપણે તૈયાર થઈ ગયો છે. આ બ્રિજ શરૂ થતાં શહેરના પશ્ચિમ અને પૂર્વ વિસ્તારો વચ્ચેની કનેક્ટિવિટીમાં મોટો સુધારો થશે. એટલું જ નહીં, સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાત માટે પરિવહન અને આર્થિક વિકાસની નવી તકો ઊભી થવાની આશા છે.
ફ્રાન્સની રાજધાની પેરિસના પ્રખ્યાત પોન્ટ ડી બીર-હાકીમ બ્રિજની તર્જ પર તૈયાર કરવામાં આવેલા આ બ્રિજ પરથી પસાર થતી વખતે મુસાફરોને તાપી નદી અને કરોડોના ખર્ચે આકાર લઈ રહેલા તાપી રિવરફ્રન્ટ પ્રોજેક્ટનો ભવ્ય નજારો જોવા મળશે. આ બ્રિજ સુરતના આધુનિક શહેરી પરિવહનનું નવું આકર્ષણ બનવાની સાથે શહેરની ઓળખમાં પણ વધારો કરશે.
અડાજણથી અંત્રોલી સુધીની કનેક્ટિવિટી બનશે સરળ
મેટ્રો સેવા શરૂ થયા બાદ રાંદેર, પાલ અને અડાજણ વિસ્તારના નાગરિકો તેમજ વેપારીઓને શહેરના ભારે ટ્રાફિકમાંથી મોટી રાહત મળશે. મુસાફરો અડાજણથી મેટ્રોમાં બેસીને સરળતાથી શહેરના અન્ય વિસ્તારોમાં અવરજવર કરી શકશે. ખાસ કરીને અંત્રોલી ખાતે નિર્માણ પામી રહેલા હાઈસ્પીડ બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન સુધી પહોંચવાની કનેક્ટિવિટી વધુ સરળ બનશે.
GMRC દ્વારા સરોલીથી આગળ 4.4 કિલોમીટરના વધારાના મેટ્રો વિસ્તરણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ વિસ્તરણ પૂર્ણ થતાં મુસાફરો મેટ્રો મારફતે અંત્રોલી પહોંચી શકશે અને ત્યાંથી મુંબઈ તરફ જતી બુલેટ ટ્રેનની મુસાફરી કરી શકશે. આમ, સુરત મેટ્રો અને બુલેટ ટ્રેન વચ્ચેનું જોડાણ ભવિષ્યમાં પરિવહન વ્યવસ્થાને નવી દિશા આપશે.
2006ના વિનાશક પૂરના ડેટાના આધારે બ્રિજની ડિઝાઇન
તાપી નદી પર બ્રિજનું નિર્માણ કરતી વખતે એન્જિનિયરિંગની દૃષ્ટિએ ખાસ તકેદારી રાખવામાં આવી છે. વર્ષ 2006માં સુરતમાં આવેલા વિનાશક પૂરના ટેકનિકલ ડેટાનો અભ્યાસ કરીને બ્રિજની ડિઝાઇન તૈયાર કરવામાં આવી છે. નદીના કુદરતી વહેણમાં કોઈ અવરોધ ઊભો ન થાય તે માટે સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા 25 મીટરના સ્પાનને બદલે 50 મીટરના આઠ વિશાળ સ્પાન બનાવવામાં આવ્યા છે.
બ્રિજના નિર્માણમાં કુલ 144 પ્રિકાસ્ટ સેગમેન્ટલ બોક્સ ગર્ડરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ બ્રિજ પરથી 764 મુસાફરોની ક્ષમતા ધરાવતી મેટ્રો ટ્રેન 80 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે દોડી શકશે. આટલી મોટી ક્ષમતા અને આધુનિક ટેકનોલોજી સાથે તૈયાર થયેલો આ બ્રિજ સુરત મેટ્રો પ્રોજેક્ટનો મહત્ત્વપૂર્ણ હિસ્સો છે.
કેબલ બ્રિજ પછી સુરતનો બીજો સૌથી ઊંચો બ્રિજ
ઉકાઈ ડેમમાંથી લાખો ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવે તેવી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને બ્રિજના ડીપ-પાઈલ ફાઉન્ડેશનનું વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સુરતમાં અત્યાર સુધી નોંધાયેલા સૌથી ઊંચા પૂરસ્તર કરતાં પણ બ્રિજને સાત મીટરનું વધારાનું સેફ્ટી ક્લિયરન્સ આપવામાં આવ્યું છે.
આ બ્રિજ સરદાર બ્રિજ અને પાલ-ઉમરા બ્રિજ કરતાં પાંચથી સાત મીટર વધુ ઊંચો હોવાનું જણાવાયું છે. 23.5 મીટરના ક્લિયરન્સ સાથેના અડાજણ કેબલ બ્રિજ બાદ આ મેટ્રો બ્રિજ સુરતનો બીજો સૌથી ઊંચો બ્રિજ બન્યો છે. તેની કુલ ઊંચાઈ અંદાજે 20 મીટર જેટલી છે.
નદીમાં હંગામી જેટ્ટી બનાવી પાઈલિંગની કામગીરી કરાઈ
18.74 કિલોમીટર લાંબી સુરત મેટ્રો લાઇન-2 ભેસાણથી સરોલી સુધી બનાવવામાં આવી રહી છે. આ કામગીરી બે તબક્કામાં હાથ ધરાઈ છે, જેમાં સરોલીથી મજૂરા અને મજૂરાથી ભેસાણ સુધીના રૂટનો સમાવેશ થાય છે.
આ સમગ્ર પ્રોજેક્ટમાં તાપી નદી પર વાયડક્ટનું નિર્માણ સૌથી પડકારજનક કામગીરી પૈકીનું એક હતું. પેકેજ CS-5 હેઠળ કોન્ટ્રાક્ટર એજન્સી દ્વારા નદીમાં હંગામી જેટ્ટી તૈયાર કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ઊંડા પાઈલ ફાઉન્ડેશનનું નિર્માણ કરીને બ્રિજના પાયાને મજબૂત બનાવવામાં આવ્યા હતા.
મેટ્રોનો સમગ્ર રૂટ એલિવેટેડ હોવાથી નદી ઉપર પણ તેનું એલાઇનમેન્ટ જાળવી રાખવું જરૂરી હતું. આ પડકારને પાર કરીને તાપી નદી પરનો આ વિશાળ મેટ્રો બ્રિજ સફળતાપૂર્વક તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. તાપી નદી પર તૈયાર થયેલો આ મેટ્રો બ્રિજ માત્ર બે કિનારાને જોડતો માર્ગ નથી, પરંતુ સુરતના આધુનિક પરિવહન, શહેરી વિકાસ અને ભવિષ્યની કનેક્ટિવિટી માટેનું મહત્ત્વપૂર્ણ માળખું સાબિત થશે.
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