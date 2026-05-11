સોમનાથ અમૃત મહોત્સવ: વડાપ્રધાન મોદીનો ભવ્ય રોડ શો, PM મોદીની એક ઝલક જોવા માનવ મહેરામણ ઉમટ્યું
Published : May 11, 2026 at 1:34 PM IST
ગીર સોમનાથ : પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવની પવિત્ર ધરતી પર યોજાયેલા ‘સોમનાથ અમૃત પર્વ – વિરાસતના 75 વર્ષ’ કાર્યક્રમ દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ભવ્ય રોડ શોએ સમગ્ર ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ઐતિહાસિક અને ઉત્સવમય વાતાવરણ સર્જી દીધું હતું. સોમનાથ હેલીપેડથી સોમનાથ મંદિર સુધી યોજાયેલા રોડ શોમાં હજારો લોકો રસ્તાની બંને બાજુ ઊભા રહી વડાપ્રધાનની એક ઝલક જોવા આતુર હતા.
વડાપ્રધાન ખુલ્લી જીપમાં સવાર થઈ જનતા જનાર્દનનું અભિવાદન ઝીલતા જોવા મળ્યા હતા. લોકો દ્વારા “હર હર મહાદેવ”, “ભારત માતા કી જય” અને “મોદી... મોદી...”ના ગગનભેદી નાદ વચ્ચે સમગ્ર વિસ્તાર દેશભક્તિ અને આસ્થાના રંગમાં રંગાઈ ગયો હતો. વડાપ્રધાનએ પણ બંને હાથ ઊંચા કરી લોકોના પ્રેમ અને સ્નેહનો સ્વીકાર કર્યો હતો.
સોમનાથ અમૃત પર્વ-2026...
માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો સોમનાથમાં ભવ્ય રોડ શૉ, ખુલ્લી જીપમાં જનતા જનાર્દનનું અભિવાદન ઝીલ્યું; સાથે મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી પણ જોડાયા...
સોમનાથ હેલિપેડથી સોમનાથ મંદિર સુધીના ભવ્ય રોડ…
આ ભવ્ય રોડ શોમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ વડાપ્રધાન સાથે ખુલ્લી જીપમાં જોડાયા હતા. રસ્તા પર વિવિધ સ્થળોએ લોકો દ્વારા પુષ્પવર્ષા કરી વડાપ્રધાનનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
આ સમગ્ર રોડ શો માત્ર રાજકીય કાર્યક્રમ નહીં પરંતુ ભારતની વૈવિધ્યસભર સંસ્કૃતિનું જીવંત પ્રતિક બની ગયો હતો. રોડ શોના રૂટ પર ૧૨ જેટલા સાંસ્કૃતિક મંચ ઉભા કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં દેશના વિવિધ રાજ્યોના કલાકારોએ રંગારંગ લોકનૃત્યો અને પરંપરાગત કલાઓની રજૂઆત કરી હતી. ગુજરાતના ગરબા, ટિપ્પણી, મેર રાસ અને નટરાજ રાસ ઉપરાંત દક્ષિણ ભારતનું કથકલી અને મોહિનીઅટ્ટમ, બંગાળ અને આસામના લોકનૃત્યો તેમજ માર્શલ આર્ટની પ્રસ્તુતિઓએ સમગ્ર વાતાવરણને જીવંત બનાવી દીધું હતું. “એક ભારત... શ્રેષ્ઠ ભારત”ની ભાવના સમગ્ર કાર્યક્રમમાં સ્પષ્ટ રીતે ઝળહળી ઉઠી હતી.
સોમનાથ અમૃત પર્વ-2026: સોમનાથની યશોગાથા નિરૂપણ કરતી ભવ્ય નૃત્ય નાટિકાની ઝાંખી...
માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના અભિવાદન સમારોહમાં ફૉક, ક્લાસિકલ ફ્યુઝન નૃત્ય, દાંડિયા, તલવાર રાસ, માર્શલ આર્ટના માધ્યમથી સોમનાથનો ભવ્ય ઇતિહાસ રજૂ કરવામાં આવ્યો; 100થી વધુ કલાકારો દ્વારા…
વડાપ્રધાનના આગમન પૂર્વે આયોજિત વિશેષ અભિવાદન સમારોહમાં 100થી વધુ કલાકારોએ સોમનાથની ઐતિહાસિક ગાથા પર આધારિત ભવ્ય નૃત્ય નાટિકા રજૂ કરી હતી. આ પ્રસ્તુતિમાં સોમનાથ મંદિરની પૌરાણિક મહત્તા, વિદેશી આક્રમણો, મંદિરના વિધ્વંસ અને ત્યારબાદ લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના સંકલ્પથી થયેલા પુનઃનિર્માણ સુધીની ગાથાને જીવંત બનાવવામાં આવી હતી. ઓડિયો-વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટ્સ, દાંડિયા રાસ, તલવાર રાસ અને ફ્યુઝન નૃત્ય દ્વારા કલાકારોએ દર્શકોને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા હતા.
LIVE: માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો ભવ્ય રોડ શૉ તેમજ શ્રી સોમનાથ મહાદેવ મંદિર ખાતે પૂજા. #SomnathVirasatK75Varsh
આ કાર્યક્રમ દરમિયાન પ્રસિદ્ધ લોકગાયિકા ગીતા રબારીએ પોતાના સુરીલા કંઠે ‘મેરા ભોલા હે ભંડારી’, ‘દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણછોડ’ સહિતના ભક્તિગીતો રજૂ કરતાં સમગ્ર માહોલ ભક્તિમય બની ગયો હતો. હજારો લોકો ગીતોના તાલે ઝૂમી ઉઠ્યા હતા. ઉનાળાની ગરમીને ધ્યાનમાં રાખીને રોડ શો રૂટ પર લોકો માટે છાશ અને ઠંડા પાણીનું નિઃશુલ્ક વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. તંત્ર દ્વારા આરોગ્ય સેવાઓ, એમ્બ્યુલન્સ, સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટની ચુસ્ત તૈયારી ગોઠવવામાં આવી હતી.
સોમનાથ અમૃત પર્વનો આ ભવ્ય રોડ શો માત્ર એક કાર્યક્રમ નહીં પરંતુ ભારતની આસ્થા, સાંસ્કૃતિક એકતા અને રાષ્ટ્રીય ગૌરવનું અનોખું પ્રતિક બની રહ્યો હતો.
