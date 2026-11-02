ભાવનગરમાં પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય ચિત્ર પ્રદર્શન, વિદેશી ચિત્રકારોએ પણ લીધો ભાગ
270 ચિત્રકારોએ ભાગ લીધો, રશિયાના પાંચ અને સાઉદી અરેબિયાના એક કલાકારના ચિત્રોને સ્થાન મળ્યું, ભાવનગરની સરદારનગર આર્ટ ગેલેરીમાં કરાયું આયોજન.
Published : November 2, 2026 at 7:50 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગરના આંગણે યોજાયેલા ચિત્ર પ્રદર્શનમાં કલાકારોએ ભાગ લીધો છે. ત્યારે બે દેશ એવા છે કે જેઓ હાલમાં યુદ્ધમાં સપડાયેલા છે. આમ છતાં ત્યાંના સ્થાનિક કલાકારોએ ભાવનગર તુલિકા ચાઈલ્ડ આર્ટના પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધો છે. આ કલાકારોના ચિત્રોને પણ નિહાળો અને જાણો 20 ટકા રકમનું ક્યાં થશે દાન.
ભાવનગર શહેર કલાનગરી છે, ત્યારે સામાન્ય ચિત્ર પ્રદર્શનો થતા હોય છે. પરંતુ દિવાળી નજીક છે ત્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના ચિત્ર પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભાવનગર તુલિકા ચાઈલ્ડ આર્ટ દ્વારા યોજવામાં આવેલા આંતરરાષ્ટ્રીય ચિત્ર પ્રદર્શનમાં વિદેશના કલાકારોએ પણ ભાગ લીધો છે. જેના ચિત્રોને પ્રદર્શનમાં સ્થાન પ્રાપ્ત થયું છે. ચાલો જાણીએ આ બંને દેશ ક્યાં છે.
તુલિકા ચાઈલ્ડ આર્ટ દ્વારા પ્રદર્શન
ભાવનગર શહેરના સરદારનગર ખાતે આવેલી આર્ટ ગેલેરીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ચિત્ર પ્રદર્શનનું આયોજન થયું હતું. જેના સંચાલક ભરતભાઈ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે આજે આમ જોઈએ તો તુલિકા ચાઈલ્ડ આર્ટ ભાવનગર અને મહુવા દ્વારા આયોજિત આંતરરાષ્ટ્રીય ચિત્ર પ્રદર્શન છે, જેમાં 270 જેટલા ચિત્રકારોએ ભાગ લીધો છે. ઇન્ટરનેશનલ એટલા માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે રશિયાના પાંચ અને એક સાઉદી અરેબિયાના કલાકારે પણ તેમાં ભાગ લીધો છે. આ આંતરરાષ્ટ્રીય ચિત્ર પ્રદર્શન ભાવનગરનું પ્રથમ છે.
કલાકારોના ચિત્રમાંથી મળતી રકમના 20 ટકાનું દાન
ભાવનગરમાં યોજાયેલા તુલિકા ચાઈલ્ડ આર્ટ દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય ચિત્ર પ્રદર્શનમાં મુકેલા ચિત્રોને લઈને ભરતભાઈ ચૌહાણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે પ્રદર્શનમાં ચિત્રકારોના જે ચિત્રનું વેચાણ થશે તેમાંથી આપણે 20 ટકા વિદ્યાદાન અને મહાદાન માટે ચેરિટીમાં આપીએ છીએ અને 80 ટકા રકમ કલાકારને આપીએ છીએ. આપણે આજે બીજી તારીખના સવારે 100 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ કિટ પણ આપી છે. આ વિદ્યાર્થીઓ એવા છે જેમાં કોઈને માતા તો કોઈને પિતા નથી.
કલાકારોએ પ્રદર્શનને એક શ્રેષ્ઠ પ્લેટફોર્મ ગણાવ્યું
પ્રદર્શનમાં ભાગ લેનાર ગાંધીનગરની કલાકાર યુવતી જાહનવી ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે હું ગાંધીનગરથી આવી છું, મેં એક્ઝિબિશનમાં ભાગ લીધો છે. ગઈકાલે આવી શકી નહોતી એટલે આજે આવી છું. અહીં ઘણા બાળકોએ ભાગ લીધો છે, ઘણા કલાકારોએ ભાગ લીધો છે, સરસ પ્રોત્સાહન મળી રહ્યું છે તે સારી વાત છે.
જ્યારે અન્ય કલાકાર ડૉક્ટર કિંજલે જણાવ્યું હતું કે તુલિકા ચાઈલ્ડ આર્ટ ફાઉન્ડેશનમાં મેં ભાગ લીધો છે, સાત વખત પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે, આ આઠમી વખત છે. અહીં મારું પેઇન્ટિંગ છે જેમાં હનુમાનજી છે. આમાં આગળ વધી શકાય છે, અહીં અલગ-અલગ સ્ટ્રક્ચર આર્ટ, થ્રીડી આર્ટ સહિત અન્ય આર્ટ, બધા પ્રકારના આર્ટસ જોવા મળે છે.
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