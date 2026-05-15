પહેલા ગેસ સિલિન્ડર પછી ખાતર, દૂધ અને હવે પેટ્રોલના ભાવ વધારા સામે સુરેન્દ્રનગરની પ્રજામાં રોષ
CNG ગેસના ભાવ 84 રૂપિયા નજીક પહોંચ્યા, રિક્ષાચાલકો અને ટેક્સીચાલકો પર ગંભીર અસર
Published : May 15, 2026 at 4:53 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: મધ્ય-પૂર્વ દેશો વચ્ચે યુદ્ધની પરિસ્થિતિ સતત વધતી જઈ રહી છે અને તેની સીધી અસર સમગ્ર ગુજરાત સહિત સુરેન્દ્રનગરમાં પણ જોવા મળી રહી છે. યુદ્ધનો પ્રથમ તબક્કો શરૂ થયો ત્યારે ગેસ સિલિન્ડરની અછત સર્જાઈ હતી અને ત્યારબાદ ભાવ વધારા સાથે સમગ્ર ગુજરાતમાં ગેસ સિલિન્ડરોનું વિતરણ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. તાજેતરમાં જ મે મહિનામાં કોમર્શિયલ એલપીજી ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં 993 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે અને નવો ભાવ 3091 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. આ ઉપરાંત 14.2 કિલોના ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો હતો, જેના ભાવ 920 રૂપિયા પ્રતિ સિલિન્ડર પર પહોંચી ગયા હતા
ત્યારબાદ પણ યુદ્ધની પરિસ્થિતિ વધતી ગઈ અને ભાવમાં સતત વધારો જોવા મળ્યો છે. સોના-ચાંદીના ભાવ પણ આસમાને પહોંચી ગયા છે. ત્યારબાદ ખાતરની અછત સર્જાયા બાદ ખાતરના ભાવમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. બિયારણ, રાસાયણિક દવાઓ અને ખાતરના ભાવ વધ્યા છે. DAP ખાતરની થેલીમાં 700 રૂપિયાનો ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેનો ભાવ 2250 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. આ ઉપરાંત NPK ખાતરના ભાવમાં પણ 200 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેનો નવો ભાવ 2150 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે.
ખાતરના ભાવ વધતા ખેડૂતો પર પણ તેની ગંભીર અસર જોવા મળી રહી છે. હવે થોડા દિવસ પહેલાં દૂધની પ્રત્યેક થેલીના ભાવમાં 2 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેને લઈને મધ્યમ વર્ગ અને ગરીબ વર્ગના લોકોના રસોડા પર સીધી અસર જોવા મળી રહી છે. આજે ફરી એકવાર પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પણ 3 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થતાં લોકોના જનજીવન પર તેની અસર પડી રહી છે અને મોંઘવારીની અસર હવે સુરેન્દ્રનગરવાસીઓ પર સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહી છે.
"પગારમાં વધારો નહીં, ધંધા-રોજગાર ઠપ, મોંઘવારીના કારણે રસોડું ચલાવવું મુશ્કેલ"
સતત વધતી મોંઘવારીને લઈને સુરેન્દ્રનગરવાસીઓએ પોતાની હૈયાવેદના ઠાલવી છે. એક બાજુ પગારમાં કોઈ વધારો નથી, ધંધા-રોજગાર પણ વૈશ્વિક મંદીના કારણે ઠપ થઈ ગયા છે અને બીજી બાજુ તમામ વસ્તુઓના ભાવ વધી રહ્યા છે. તેને લઈને રસોડું ચલાવવું હવે દિન-પ્રતિદિન મુશ્કેલ બનતું જઈ રહ્યું છે, તેવું સુરેન્દ્રનગર શહેરીજનોએ જણાવ્યું છે. મોંઘવારીની સીધી અસર રસોડા પર પડી રહી છે અને હાલના તબક્કામાં રસોડે રાડ પડે તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે.
સરકાર દ્વારા મોંઘવારી ઘટે તે દિશામાં પ્રયત્ન કરવામાં આવે તે પણ જરૂરી બન્યું છે. ખાતર, સિલિન્ડર, દૂધ અને પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધી રહ્યા છે અને ધીમે ધીમે તેમાં વધારો પણ થઈ રહ્યો છે અને અછત પણ જોવા મળી રહી છે. નાના અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારજનોના રસોડા પર સૌથી મોટો બોજ પડી રહ્યો હોવાનું શહેરીજનોએ જણાવ્યું છે.
સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂત ભગીરથસિંહ ઝાલાએ જણાવ્યું કે, 'હાલમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો કપાસ ઉત્પાદનનું હબ ગણાય છે. પાયાનું ખાતર ગણાતા NPK ખાતરના ભાવમાં 700 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ભાવ વધારો તો કરાયો, પરંતુ ડેપો પર ખાતરનો સ્ટોક ઉપલબ્ધ નથી. ખેડૂતોને ધક્કા ખાવા પડી રહ્યા છે. ખેતી ધીમે ધીમે મુશ્કેલ બનતી જઈ રહી છે અને ખેડૂતો ખેતી છોડે તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. પૂરતા પ્રમાણમાં ખાતરનો જથ્થો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે, ભાવ વધારો પરત ખેંચી લેવામાં આવે અને વધુ સબસિડી ચુકવણી કરવામાં આવે તેવી ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે.'
શહેરીજન ઘનશ્યામ પરમારે જણાવ્યું કે, 'દૂધના ભાવ વધારાની સૌથી મોટી અસર મધ્યમ વર્ગ અને નાના વર્ગના લોકો પર પડી રહી છે. સરકાર દ્વારા રાંધણ ગેસ, પેટ્રોલ, ડીઝલ, દૂધ, છાશ અને ખાતરના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ ભાવ વધારો નાના અને મધ્યમ વર્ગને સૌથી નડે છે. રસોડા પર તેની અસર જોવા મળી રહી છે અને અનેક લોકો એક ટંક જમવાનું ટાળી રહ્યા હોય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. મોંઘવારી કંટ્રોલમાં આવે તે દિશામાં સરકારે પ્રયત્ન કરવો જરૂરી બન્યું છે.'
CNG ગેસના ભાવ 84 રૂપિયા નજીક
રાંધણ ગેસ, પેટ્રોલ, ડીઝલ ઉપરાંત હવે સીએનજી ગેસના ભાવમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો છે. સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં 10,000 થી વધુ રિક્ષાચાલકો પર તેની સીધી અસર પડવાની છે. સીએનજી ગેસના ભાવમાં 2 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે અને હવે નવો ભાવ 84 રૂપિયા નજીક પહોંચી ગયો છે. સુરેન્દ્રનગર-વઢવાણ રોડ પર સૌથી વધુ રિક્ષાઓ દોડતી હોય છે. ભાડું યથાવત છે, જ્યારે ગેસના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. રિક્ષાચાલકોને મોંઘો ગેસ ભરાવીને રનીંગ ભાવમાં મુસાફરોને મુસાફરી કરાવવી પડી રહી છે. મુસાફરો વધુ ભાડું ચૂકવવા તૈયાર નથી, ત્યારે સીએનજી ગેસના ભાવ વધારાને લઈને રિક્ષાચાલકો અને ટેક્સી ચાલકો પર ગંભીર અસર જોવા મળી રહી છે.
આ પણ વાંચો...