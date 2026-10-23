હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિ.ની પરીક્ષા, પ્રથમ દિવસે જ 23 કોપી કેસ, વિવિધ કોલેજોમાંથી 23 વિદ્યાર્થીઓ ચોરી કરતા ઝડપાયા
યુનિવર્સિટી દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ, ગણેશપુરા, દાણોદરડા, રેવાબા સાર્વજનિક, ઊંઝા મહિલા કોલેજ અને નીલકંઠ એમ.એસસી. સહિતની કોલેજોમાં કોપી કેસ નોંધાયા છે.
Published : October 23, 2026 at 1:38 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 1:56 PM IST
પાટણઃ ઉત્તર ગુજરાતના છ જિલ્લા પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, અરવલ્લી અને થરાદ વાવની 600 કોલેજોમા પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષાનો પ્રારંભ થયો છે. હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીની સત્રાંત પરીક્ષાના પ્રથમ દિવસે 23 કોપીકેસ નોંધાતા ખળભળાટ મચી ગયો છે.
પાટણની હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર 2026 દરમિયાન યોજાનારી પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષાઓનો આજે 23 ઓક્ટોબરથી પ્રારંભ થયો છે. પરીક્ષાના પ્રથમ જ દિવસે વિવિધ કોલેજોમાંથી ચોરી કરતા 23 વિદ્યાર્થીઓ ઝડપાતાં ચકચાર મચી ગઈ છે. યુનિવર્સિટી દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ, ગણેશપુરા, દાણોદરડા, રેવાબા સાર્વજનિક, ઊંઝા મહિલા કોલેજ અને નીલકંઠ એમ.એસસી. સહિતની કોલેજોમાં કોપીકેસ નોંધાયા છે.
નીલકંઠ કોલેજ એમએસસી મકતુપુરમાં 12 કોપી કેસ, દાણોદરડા બી.એડ કોલેજમાં 7 કોપી કેસ, ગણેશપુરા કોલેજમાં 1, રેવાબા શારીરિક કોલેજ મહેસાણામાં 1 કોપી કેસ, MA કોલેજ મહેસાણામાં 1 કોપી કેસ, મહિલા એમએ કોલેજ ઊંઝામાં 1 કોપી કેસ આમ 6 કોલેજોમાં 23 કોપી કેસ નોંધાયા છે.
આ બાબતે ઈટીવી ભારતે પરીક્ષા નિયામક મિતુલ ડેલિયા સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી હતી, જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીની શરૂ થયેલી પરીક્ષામા વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા થતી ચોરીઓને રોકવા કોલેજ તેમજ સ્ક્વૉડને કડક સૂચના આપી છે, અને તેના ભાગ રૂપે 23 જેટલાં કોપી કેસ થયા છે. પરીક્ષામાં ગેરરીતિ અટકાવવા માટે યુનિવર્સિટી દ્વારા ફ્લાઇંગ સ્ક્વૉડ અને લોકલ સ્ક્વૉડ સહિતની વિવિધ ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે, જે પરીક્ષા કેન્દ્રો પર સતત દેખરેખ રાખી રહી છે.
ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર 2026 દરમિયાન યુનિવર્સિટી દ્વારા અંદાજે 30 જેટલી પરીક્ષાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં સ્નાતક સેમેસ્ટર-5 અને અનુસ્નાતક સેમેસ્ટર-3ના મળીને અંદાજે 50 હજાર વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપી રહ્યા છે.
વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કોપી કેસની ટેક્નિકમા ડિજિટલ ગેજેટ્સ તેમજ કાગળની નાની ચબરખીઓનો ઉપયોગ થયો છે, ગત વર્ષની સરખામણીમાં આ વખતે પ્રથમ દિવસે કોપી કેસના બનાવની સંખ્યા ઘણી ઓછી થઈ છે. ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર 2026 દરમિયાન યુનિવર્સિટી દ્વારા પરીક્ષાના પ્રથમ દિવસે જ 23 કોપીકેસ નોંધાતાં આગામી દિવસોમાં યુનિવર્સિટીનું પરીક્ષા તંત્ર ગેરરીતિ અટકાવવા માટે કેવાં પગલાં ભરે છે, તે જોવું રહ્યું.
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