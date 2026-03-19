ભાવનગરમાં અશાંત ધારાના ભંગ બદલ પ્રથમ ફરિયાદ: મકાન વેચાણ મામલે બે વિરુદ્ધ કાર્યવાહી

ઘોઘા રોડ પોલીસ સ્ટેશનમાં વેચનાર અને ખરીદનાર વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાતાં તપાસનો ધમધમાટ શરૂ થયો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 19, 2026 at 7:01 PM IST

ભાવનગર: ભાવનગર શહેરના પૂર્વ વિધાનસભા વિસ્તારમાં અશાંત ધારાના ભંગ બદલ બે વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. ઘોઘા રોડ પોલીસ સ્ટેશનમાં વેચનાર અને ખરીદનાર વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાતાં તપાસનો ધમધમાટ શરૂ થયો છે.

ભાવનગર શહેરમાં અશાંત ધારો લાગુ થયા બાદ એક મિલકતનું અશાંત ધારાનો ભંગ કરીને વેચાણ થયું હોવાના આધારે ભાવનગર સીટી મામલતદાર દ્વારા ઘોઘા રોડ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. આ ફરિયાદમાં વેચનાર અને ખરીદનાર બંને વિરુદ્ધ કાર્યવાહી થતાં પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

કયા વિસ્તારમાં મકાન વેચાયું?

ભાવનગર ઘોઘા રોડ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદી સીટી મામલતદાર કે. બી. ચાંદલીયાએ ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે ક્રેસન્ટ વિસ્તારમાં આવેલા પ્લોટ નંબર 567/Aમાં અલારખ કાદરભાઈ ગીગાણી પરિવાર સાથે રહેતા હતા અને મકાનના માલિક દર્શરાજસિંહ ધર્મેન્દ્રસિંહ ગોહિલ હતા. 28/02/2025ના રોજ સત્તાખત કરાર થયો હતો અને અશાંત ધારો લાગુ હોવા છતાં 93 લાખ રૂપિયાની કિંમતે દસ્તાવેજ વગર ખરીદી કરવામાં આવી હતી. જોકે મકાનની સંપૂર્ણ રકમ ચૂકવાતાં કબજો સોંપી દેવામાં આવ્યો હતો.

અશાંત ધારાના ભંગ બદલ ફરિયાદ કેમ નોંધાઈ?

ફરિયાદમાં જણાવ્યા અનુસાર વોર્ડ નંબર 5માં સીટ નંબર 135, સીટી સર્વે નંબર 4463 વિસ્તારમાં આવેલા પ્લોટ નંબર 267/A-1/A-2 પર અશાંત ધારો લાગુ છે. આમ છતાં સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટની કચેરીમાં મંજૂરી માટે અરજી થઈ હતી અને તે પેન્ડિંગ હોવા છતાં વેચાણ કરવામાં આવ્યું હતું. આથી અશાંત ધારાની કલમ 4 અને 5નો ભંગ થતાં ધોરણ મુજબ ફરિયાદ નોંધાઈ છે.

ફરિયાદ બાદ તપાસનો ધમધમાટ

ભાવનગર ઘોઘા રોડ પોલીસ સ્ટેશનમાં સીટી મામલતદારે મકાન માલિક દર્શરાજસિંહ ધર્મેન્દ્રસિંહ ગોહિલ અને ખરીદનાર અલારખ કાદરભાઈ ગીગાણી વિરુદ્ધ અશાંત ધારાની કલમ 4 અને 5ના ભંગ બદલ ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદ નોંધાયા બાદ પોલીસે તપાસ ઝડપી બનાવી છે. આ ફરિયાદ સૌરાષ્ટ્રમાં અશાંત ધારાના ભંગની પ્રથમ ફરિયાદ હોવાની ચર્ચા ચાલી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

