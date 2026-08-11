જામનગરમાં ચાંદીપુરા વાયરસનો પ્રથમ પોઝિટિવ કેસ, ધ્રોલના ત્રણ વર્ષના બાળકનું મોત; આરોગ્ય વિભાગ સતર્ક
મળતી વિગતો અનુસાર, જામનગરની જી.જી. હોસ્પિટલમાં અત્યાર સુધી ચાંદીપુરા વાયરસના કુલ ૧૨ શંકાસ્પદ કેસ નોંધાયા હતા.
Published : August 11, 2026 at 3:10 PM IST
જામનગર: જામનગર જિલ્લામાં ચાંદીપુરા વાયરસના પગપેસારાથી સમગ્ર પંથકમાં ભય અને ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો છે. જામનગરની સુપ્રસિદ્ધ સરકારી જી.જી. હોસ્પિટલમાં ચાંદીપુરા વાયરસનો પ્રથમ પોઝિટિવ કેસ સામે આવ્યો છે. ધ્રોલ તાલુકાના રાજપરા ગામના ત્રણ વર્ષના માસૂમ બાળકનો ચાંદીપુરા વાયરસ અંગેનો સેમ્પલ રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે, જેનું સારવાર દરમિયાન કમનસીબે મોત નીપજ્યું છે. પ્રથમ પોઝિટિવ કેસ અને બાળકના મોતને પગલે સમગ્ર જિલ્લાના આરોગ્ય તંત્રમાં ભારે દોડધામ મચી ગઈ છે.
મળતી વિગતો અનુસાર, જામનગરની જી.જી. હોસ્પિટલમાં અત્યાર સુધી ચાંદીપુરા વાયરસના કુલ ૧૨ શંકાસ્પદ કેસ નોંધાયા હતા. હોસ્પિટલ પ્રશાસન દ્વારા આ તમામ દર્દીઓના સેમ્પલ લેબોરેટરી તપાસ અર્થે મોકલવામાં આવ્યા હતા. જેમાંથી ૧૧ દર્દીઓના રિપોર્ટ જાહેર થઈ ચૂક્યા છે. જાહેર થયેલા ૧૧ રિપોર્ટમાંથી ૧૦ દર્દીઓના રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યા છે, જ્યારે ધ્રોલના બાળકના રિપોર્ટમાં વાયરસની પુષ્ટિ થઈ છે. હજુ પણ એક શંકાસ્પદ દર્દીના રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે.
જી.જી. હોસ્પિટલમાં નોંધાયેલા ૧૨ શંકાસ્પદ દર્દીઓમાંથી અત્યાર સુધીમાં દુઃખદ રીતે ૮ દર્દીઓના મોત નીપજ્યા છે. સદનસીબે, મૃતક ૮ દર્દીઓમાંથી ૭ દર્દીઓના ચાંદીપુરા રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યા છે, જ્યારે માત્ર એક બાળકનો રિપોર્ટ જ પોઝિટિવ આવ્યો છે. હાલમાં જી.જી. હોસ્પિટલમાં ચાંદીપુરાના અન્ય બે શંકાસ્પદ દર્દીઓ સારવાર હેઠળ છે, અને તબીબોના જણાવ્યા અનુસાર બંને દર્દીઓની સ્થિતિ હાલ સામાન્ય અને સ્થિર છે.
જિલ્લામાં ચાંદીપુરાનો પ્રથમ પોઝિટિવ કેસ અને બાળકના મોત બાદ આરોગ્ય વિભાગ ત્વરિત હરકતમાં આવી ગયું છે અને સતર્કતા વધારી દેવામાં આવી છે. આ અંગે માહિતી આપતા જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી પંકજકુમારે જણાવ્યું હતું કે, “પ્રથમ કેસ સામે આવતાની સાથે જ આરોગ્ય વિભાગની ટીમો દ્વારા અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં સઘન સર્વે, ફોગિંગ અને સેન્ડફ્લાય (રેતીની માખી)ના નિયંત્રણ માટે ડસ્ટિંગ કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તારોમાં જાગૃતિ ફેલાવવા સાથે તબીબી ટીમોને એલર્ટ રહેવા સૂચના આપી દેવામાં આવી છે.”
આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા નાગરિકોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે નાના બાળકોમાં અચાનક તીવ્ર તાવ, ઉલટી, ચક્કર કે બેભાન જેવા લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક નજીકના સરકારી દવાખાને અથવા જી.જી. હોસ્પિટલ ખાતે તબીબી સારવાર લેવડાવવી.