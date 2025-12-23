દાહોદના કસ્બા વિસ્તારમાં અંગત અદાવતમાં ફાયરીંગની ઘટના, 2 લોકો ઈજાગ્રસ્ત
Published : December 23, 2025 at 6:11 PM IST
દાહોદ: દાહોદના કસ્બા વિસ્તારમાં આવેલા પટરીચોક નજીક જુના ઝગડાની અદાવતમાં આજે બોલાચાલી થઈ હતી, દરમિયાન બોલાચાલી ઉગ્ર બની હતી અને ઉશ્કેરાયેલા એક ઈસમે અંદરથી બંદૂક કાઢી ફાયરિંગ શરૂ કરી પાંચ રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યુ હતું. આ ફાયરિંગની ઘટનામાં બે લોકોને ગોળી વાગતા ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા.
અચાનક થયેલા ફાયરિંગથી વિસ્તારમાં ભાગદોડ મચી ગઈ હતી. આસપાસમાંથી દુકાનદારો દુકાનો બંધ કરી ભાગી છૂટ્યા હતા. અચાનક બનેલી ઘટનાથી સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગયો હતો. થોડા સમય માટે વિસ્તારમાં તંગદિલી સર્જાઈ હતી. બનાવને પગલે ડીવાયએસપી, એલસીબી, એસઓજીએ અને બી ડિવિઝન સહિતનો પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો.
કસ્બા વિસ્તારમાં રહેતા એઝાઝખાન પઠાણ અને ફેઝાન મોલવી વચ્ચે જુના કોઈ ઝઘડા અદાવતમાં બોલાચાલી થઈ હતી અને બોલાચાલી ઉગ્ર બની હતી. દરમિયાન ઇરસાદ ખાન પઠાણ ઉશ્કેરાટમાં બંદૂક લઈને દોડી આવ્યો હતો અને ફેઝાન સામે ફાયરિંગ શરૂ કર્યું હતું, જેમાં ફેઝાન મોલવી અને અન્ય એક રાહદારી શકીલ મલેકને ગોળી વાગતા ઇજાઓ પહોંચી હતી. જેને પગલે બંને ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર હેઠળ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
સ્થાનિકોના જણાવ્યાનુસાર આજે ઝગડો કરનાર બંને પક્ષ એક તરફે જ હતા. અગાઉ ઠક્કર ફળિયામાં મારામારીના બનાવમાં કોર્ટમાં ચાલી રહેલા કેસમાં એક પક્ષે સમાધાન કરી લીધું હતું, જે મામલે એક પક્ષમાં જ વિવાદ ઉભો થતા બે જૂથ થઈ ગયા હતા. જે બાબતે આજે બોલાચાલી બાદ ઝગડા એ ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું.
પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી વિસ્તારને કોર્ડન કરી ફૂટેલા કારતુસની શોધખોળ સહિતની તપાસ હાથ ધરી છે. કસ્બા વિસ્તારમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે.
