પાટણઃ શ્રેય મોલ ફાયરિંગ કેસમાં મોટી સફળતા, ગુનેગારોને લોજિસ્ટિક સપોર્ટ આપનારા ત્રણ શખ્સો દબોચાયા
પાટણના શ્રેય મોલ નજીક 16 નવેમ્બરને સોમવારના રોજ જીમ સંચાલક પર અંધાધૂધ 6 રાઉન્ડ ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો.
Published : November 24, 2026 at 8:36 PM IST
પાટણઃ શ્રેય મોલ નજીક ફાયરિંગ કેસમાં પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. પાટણ પોલીસે ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. પકડાયેલા ત્રણેય આરોપીઓ પર આરોપ છે કે, તેમણે ફાયરિંગ કેસના આરોપીઓને લોજિસ્ટિક સપોર્ટ પુરો પાડ્યો હતો. ધરપકડ બાદ ત્રણેય આરોપીઓને રિમાન્ડ માટે કોર્ટમાં રજુ કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં કોર્ટે ત્રણેય આરોપીના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. હવે રિમાન્ડ દરમિયાન મોટા ખુલાસા થાય તેવી શક્યતા છે.
શું હતી સમગ્ર ઘટના?
સમગ્ર ઘટનાની વાત કરીએ તો, 16 નવેમ્બર 2026 અને સોમવારના રોજ પાટણ શહેરના રોટલિયા હનુમાન મંદિર પાસે શ્રેય મોલ નજીક બુકાનીધારી શખ્સોએ અંધાધૂંધ ફાયરિંગ કર્યું હતું. સવારના સમયે જીમ સંચાલક પર 6 રાઉન્ડ ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો. અંધાધૂંધ ગોળીબાર બાદ આરોપીઓ ફરાર થઈ ગયા હતા. ફાયરિંગ બાદ આસપાસના લોકોમાં પણ ભયનો માહોલ ફેલાઈ ગયો હતો. બીજી બાજુ તાત્કાલિક પોલીસ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. પાટણ જિલ્લા પોલીસ વડા સહિત LCB, SOG અને બી-ડિવિઝન પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો.
આરોપીઓને આપ્યો હતો લોજિસ્ટિક સપોર્ટ
ફાયરિંગની ઘટના બાદ પોલીસ એક્શનમાં આવી ગઈ હતી. પોલીસે હાલ ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. આરોપી તીર્થ દેસાઈ, કુલદીપ ગલચર અને જગદીશ રબારીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ ત્રણેય આરોપીઓ પર આરોપ છે કે, તેમણે ફાયરિંગ કરનારા શખ્સોને લોજિસ્ટિક સપોર્ટ પુરો પાડ્યો હતો. આ ત્રણેય આરોપીઓએ ફાયરિંગ કરનારા શખ્સોને બાઈક અને સ્કોર્પિયો કાર પુરી પાડી હોવાનો તેમના પર આરોપ છે.
બિનવારસી બાઈકથી મળી કડી
શ્રેય મોલ પાસે ફાયરિંગની ઘટના બાદ એક્શનમાં આવેલી પોલીસે CCTV ફૂટેજ હ્યુમન ઈન્ટેલિજન્સ અને ટેક્નિકલ સર્વેલન્સના આધારે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો. બીજી બાજુ ઘટનાસ્થળેથી મળી આવેલા પુરાવાઓના આધારે પણ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી હતી. તમામ પાસાઓને લઈને શરૂ થયેલી તપાસ દરમિયાન પોલીસને એક બિનવારસી બાઈક મળી આવ્યું હતું. આ બિનવારસી બાઈકની તપાસ કરતા ફાયરિંગ કેસના આરોપીઓને મદદ કરનારા શખ્સોનું પગેરું મળ્યું હતું. હાલ પોલીસે આ ત્રણેય આરોપીઓ સામે ગુનાહિત આશ્રય આપવા બદલ કલમ 249(B)નો ઉમેરો કર્યો છે. જેને કોર્ટે પણ ગ્રાહ્ય રાખ્યો છે.
પાટણ બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ નીરવ શાહના જણાવ્યા મુજબ, ત્રણેય આરોપીઓએ ફાયરિંગ કરવાવાળા શખ્સોને બાઈક આપ્યું હતું તેવી હાલ માહિતી મળી છે. હાલ આ ત્રણેય આરોપીઓ રિમાન્ડ પર છે. રિમાન્ડ દરમિયાન આરોપીઓ પાસેથી વધુ માહિતી મળી શકે છે.
પાટણમાં બનેલી આ ફાયરિંગની ઘટના અંગત અદાવતમાં થઈ હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. આ ફાયરિંગ પાછળ મસ્તાની ગેંગના ભાવેશ ઝિલીયાનો હાથ હોવાની પોલીસને આશંકા છે. પરંતુ ધોળા દિવસે પાટણ જેવા શહેરમાં છ રાઉન્ડ ફાયરિંગ બાદ સ્થાનિકોમાં ભારે ફફડાટનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. જો કે તપાસ બાદ જ બહાર આવશે કે આ ફાયરિંગ પાછળ કોનો હાથ હતો.
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