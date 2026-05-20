વેરાવળમાં ધોળા દિવસે ફાયરિંગ: તુરક સમાજના પ્રમુખ જાવીદ તાજવાની પર જીવલેણ હુમલો, માથામાં ગોળી વાગતા હાલત ગંભીર
સોમનાથ ટોકીઝ વિસ્તાર નજીક આવેલી આઈ.ડી. ચૌહાણ સ્કૂલ પાસે બપોરે અંદાજે 1 વાગ્યાના સમયે અજાણ્યા ઈસમોએ તુરક સમાજના પ્રમુખ જાવીદ તાજવાની પર જીવલેણ હુમલો કર્યો
Published : May 20, 2026 at 5:45 PM IST
ગીર સોમનાથ: વેરાવળ શહેરમાં બુધવારે બપોરે ધોળા દિવસે થયેલા ફાયરિંગની ઘટનાએ સમગ્ર પંથકમાં ભારે ચકચાર મચાવી દીધી છે. શહેરના સોમનાથ ટોકીઝ વિસ્તાર નજીક આવેલી આઈ.ડી. ચૌહાણ સ્કૂલ પાસે બપોરે અંદાજે 1 વાગ્યાના સમયે અજાણ્યા ઈસમોએ તુરક સમાજના પ્રમુખ જાવીદ તાજવાની પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. હુમલાખોરોએ કરેલા ફાયરિંગ દરમિયાન એક ગોળી જાવીદ તાજવાનીના માથાના ભાગે વાગતા તેઓ ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત બન્યા હતા, જ્યારે તેમના ભત્રીજાને પણ ઇજા પહોંચી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
ઘટનાના પગલે આસપાસના વિસ્તારમાં ભારે દોડધામ અને અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. સ્થાનિક લોકો અને આસપાસના વેપારીઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે સરકારી હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જાવીદ તાજવાનીની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.
ફાયરિંગના સમાચાર શહેરમાં વાયુવેગે ફેલાતા સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે તુરક સમાજના આગેવાનો, પરિવારજનો તેમજ સ્થાનિક લોકોના ટોળેટોળા ઉમટી પડ્યા હતા. સમગ્ર વિસ્તારમાં તણાવપૂર્ણ માહોલ જોવા મળ્યો હતો અને વેપારીઓમાં પણ ભયનો માહોલ ફેલાયો હતો. બનાવની જાણ થતા જ LCB, SOG તેમજ વેરાવળ પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો.
પોલીસે સમગ્ર વિસ્તારને કોર્ડન કરી સઘન તપાસ હાથ ધરી છે. આસપાસના વિસ્તારના CCTV ફૂટેજ એકત્ર કરવામાં આવી રહ્યા છે અને આરોપીઓને ઝડપી લેવા અલગ-અલગ ટીમો બનાવીને ચક્રો ગતિમાન કરવામાં આવ્યા છે. પોલીસના પ્રાથમિક અનુમાન મુજબ આ હુમલો જૂની અદાવત, સામાજિક મનદુઃખ અથવા તાજેતરના ચૂંટણી સંબંધિત વિવાદના કારણે થયો હોઈ શકે છે. પીડિત પરિવાર દ્વારા એસ.પી. સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવી હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે.
ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસ વડા જયદીપસિંહ જાડેજાએ આરોપીઓને ઝડપથી ઝડપી પાડવાની ખાતરી આપતા કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેવી ધરપત આપી છે. તેમણે જણાવ્યું કે, સમગ્ર જિલ્લામાં પોલીસને એલર્ટ પર રાખવામાં આવી છે અને LCB, SOG સહિતની ટીમો દ્વારા સઘન તપાસ ચાલુ છે.
આ પણ વાંચો: