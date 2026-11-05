અડાલજ-અંબાપુર કેનાલમાં મોતને ભેટવા આવેલા યુવકને બચાવવા ફાયર જવાનોનું જીવના જોખમે રેસ્ક્યૂ, ઝપાઝપીમાં ત્રણ જવાનો ઈજાગ્રસ્ત
પોતાની ઈજાઓની પરવા કર્યા વિના ત્રણેય જવાનોએ ભારે જહેમત બાદ યુવકને પાણીમાંથી સુરક્ષિત બહાર કાઢી તેનો જીવ બચાવ્યો હતો
Published : November 5, 2026 at 10:05 PM IST
ગાંધીનગર: અડાલજ-અંબાપુર નર્મદા કેનાલ ખાતે ગુરુવારે સાંજના સમયે એક હૃદયદ્રાવક ઘટના બની હતી. જીવન ટૂંકાવવાના ઇરાદે કેનાલમાં ઉતરેલા 20 વર્ષીય યુવકને બચાવવા ગયેલા ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાના ફાયર વિભાગના ત્રણ જવાનોએ પોતાના જીવના જોખમે રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. જોકે, યુવકને બચાવવાની કામગીરી દરમિયાન તેણે મોતને ભેટવાના ઇરાદે જવાનો સાથે ઝપાઝપી કરતાં ત્રણેય જવાનોને ઈજાઓ પહોંચી હતી. તેમ છતાં જવાનોએ હિંમત હાર્યા વિના યુવકને પાણીમાં ડૂબતો બચાવી લીધો હતો. આ ઘટનામાં ફાયર જવાનોએ ફરજ પ્રત્યેની નિષ્ઠા અને માનવતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.
ઘટનાસ્થળે પહોંચેલી ફાયર બ્રિગેડની ટીમે યુવકને પાણીમાં ડૂબતો જોઈ તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી. યુવકને સુરક્ષિત બહાર કાઢવા માટે ફાયર વિભાગના ત્રણ જવાનો કેનાલના પાણીમાં ઉતર્યા હતા. જોકે, રેસ્ક્યૂ દરમિયાન યુવકે બચવાના બદલે મરવાના ઇરાદે જવાનો સાથે ઝપાઝપી શરૂ કરી દીધી હતી. યુવકના આક્રમક વર્તનને કારણે તેને કાબૂમાં લઈ બહાર કાઢવો ફાયર જવાનો માટે પડકારજનક બન્યો હતો. આ દરમિયાન ત્રણેય જવાનોને ઈજાઓ પણ પહોંચી હતી.
જોકે, પોતાની ઈજાઓની પરવા કર્યા વિના ત્રણેય જવાનોએ ભારે જહેમત બાદ યુવકને પાણીમાંથી સુરક્ષિત બહાર કાઢી તેનો જીવ બચાવ્યો હતો. ત્યારબાદ યુવકને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડી સમગ્ર બનાવ અંગે અડાલજ પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી અને યુવકને પોલીસને સોંપવામાં આવ્યો હતો.
આ અંગે ગાંધીનગર ફાયર વિભાગના ચીફ ઓફિસર જીતેન્દ્ર રાવતે જણાવ્યું હતું કે, ગુરુવારે સાંજના સમયે નંદાસણ નજીક મંડાલી ચોકડી પાસે રહેતો અજયકુમાર નર્મદા કેનાલમાં જીવન ટૂંકાવવાના ઇરાદે આવ્યો હોવાની જાણ મળી હતી. જેથી ફાયર વિભાગની ટીમને તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવી હતી. ત્રણ ફાયર જવાનોએ કેનાલમાં ઉતરી યુવકને બચાવ્યો હતો, જોકે આ દરમિયાન થયેલી ઝપાઝપીમાં ત્રણેય જવાનોને ઈજાઓ પહોંચી હતી.
આમ, એક યુવકનો જીવ બચાવવા માટે ફાયર વિભાગના ત્રણ જવાનોએ પોતાની સુરક્ષાની પણ પરવા કર્યા વિના સાહસપૂર્ણ કામગીરી કરી હતી. તેમની આ કામગીરીએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે ફાયર વિભાગના જવાનો માત્ર આગની ઘટનાઓમાં જ નહીં, પરંતુ સંકટના સમયે માનવજીવન બચાવવા માટે પણ હંમેશાં ખડેપગે રહે છે.
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