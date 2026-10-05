MLA બચુ ખાબડની નવી બબાલ: વૈભવી બંગલો ધોવા ફાયરબ્રિગેડ બોલાવ્યું, ને થઇ જોવા જેવી
ધારાસભ્ય બચુભાઇનો ફોન આવ્યો હતો કે પ્રમુખ ફાયરબ્રિગેડ રવાના કરોને..
Published : October 5, 2026 at 5:45 PM IST
દેવગઢ બારિયા: મનરેગા કૌભાંડમાં પુત્રોની સામલગીરીને લઇને થયેલા વિવાદ બાદ ભાજપના ધારાસભ્ય અને રાજ્યકક્ષાના પૂર્વ મંત્રી હવે ફાયરબ્રિગેડ પાસે બંગલો ધોવડાવવાના નવા વિવાદમાં સપડાયા છે. આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા ધારાસભ્યને ફાયરબ્રિગેડ બોલાવવા બદલ પૈસા પણ ભરવા પડ્યા છે.
મળતી માહિતી મુજબ, દેવગઢ બારિયાના ધારાસભ્ય બચુ ખાબડે પીપેરો ગામે આવેલા પોતાના બંગલાની બહારની દીવાલ ધોવડાવવા માટે ફાયર ફાઈટર બોલાવવામાં આવ્યું હતું.જોકે, શરૂઆતમાં નગરપાલિકા તંત્ર અને ફાયર ફાઈટર વિભાગના કર્મચારીઓને ફાયર ફાઈટર કયા હેતુસર બોલાવવામાં આવ્યું છે તેની જાણ નહોતી.પરંતુ હેતુની જાણ થતાં જ તાત્કાલિક કામ બંધ કરાવી ફાયર ફાઈટરને પરત બોલાવી લેવામાં આવ્યું હતું. આ અંગે સામે આવેલા વીડિયોને લઈને હવે સમગ્ર મામલો ચર્ચામાં આવ્યો છે.
ઘટના અંગે દેવગઢ બારીઆના નગરપાલિકા પ્રમુખ ધર્મેશ કલાલે જણાવ્યું હતું કે, ધારાસભ્ય બચુભાઇનો મને ફોન આવ્યો હતો કે પ્રમુખ ફાયરબ્રિગેડ રવાના કરોને.. તો મને લાગ્યું કે મને લાગ્યું કે આગની કોઇ ઘટના બની હશે એટલે મે ફાયરબ્રિગેડને જાણ કરી કે ધારાસભ્ય સાથે કો-ઓર્ડિનેટ કરીને ગાડી મોકલી આપો. પરંતુ ત્યાર બાદ જે વીડિયો વાયરલ થયો છે તેમાં થોડો સમય પાણીનો મારો ચલાવે છે અને ત્યાર બાદ ફાયરબ્રિગેડની ટીમે આ અંગે રિપોર્ટ કર્યો તો મેં કહ્યું કે નિયમ પ્રમાણે કામગીરી રોકી દો અને જે પણ ફી વસૂલવાની હોય તે વસૂલી લો, ધારસભ્યએ એ પૈસા ભરી દીધા અને તેની પાવતી પણ આપી દીધી છે.
આ બાબતે ફાયર ઓફિસર મયુર ચૌહાણે જણાવ્યું કે, નગરપાલિકાના પ્રમુખ ધર્મેશ કલાલે ફોન કરીને ગાડી મોકલવા કહ્યું હતું. જેથી અમે પૂછ્યું પણ હતું કે આગની મોટી ઘટના છે કે સામાન્ય બનાવ છે. પરંતુ તેમણે કહ્યું કે ધારાસભ્યનો કોલ હતો તો મોકલી આપો. જેથી અમે ફાયરબ્રિગેડની ગાડી મોકલી આપી હતી. પરંતુ ત્યાં કામગીરી દરમિયાન અમારા કર્મચારીએ કહ્યું કે આ તો ઘરને પાણીથી ધોવડાવવામાં આવી રહ્યું છે તો અમે કામગીરી રોકી દેવા કહ્યું હતું કે 2700 રુપિયાની પાવતી પણ ધારાસભ્યને આપી તે પૈસા વસૂલવામાં આવ્યા હતા. તેમજ ચીફ ઓફિસને પણ જાણ કરી હતી કે આ એક ફેક કોલ કહેવાય માટે ઘટતી કાર્યવાહી કરશો.
પરંતુ અહીં એક મહત્વનો સવાલ એ છે કે—ફાયર ફાઈટર જેવી ઈમરજન્સી સેવા માટેની ગાડીનો ઉપયોગ જો આ રીતે દીવાલ ધોવા જેવા કામ માટે થતો રહે, તો જે સમયે ખરેખર આગની ઘટના બને અને ફાયર ફાઈટરની તાત્કાલિક જરૂર પડે, તે સમયે આ ઈમરજન્સી વાહન પોતાની અસલ જવાબદારી કેટલી ઝડપથી અને અસરકારક રીતે નિભાવી શકશે? ફાયર ફાઈટર આગ જેવી ઇમર્જન્સી પરિસ્થિતિમાં લોકોના જીવ અને સંપત્તિને બચાવવા માટેનું મહત્વનું સાધન છે.ત્યારે તેનો ઉપયોગ કયા કામ માટે અને કઈ પરિસ્થિતિમાં કરવામાં આવે છે તે મહત્વનું બની જાય છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે અગાઉ દાહોદ જિલ્લામાં મનરેગા યોજનામાં 71 કરોડ રૂપિયાની કથિત ગેરરીતિની ફરિયાદ મામલે બચુ ખાબડના બંને દિકરા બળવંત ખાબડ અને કિરણ ખાબડની પોલીસે ધરપકડ કરી હતી.
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