અમદાવાદમાં ફાયર સેફ્ટીના નિયમો કડક: 15 મીટરથી નીચેનાં કોમર્શિયલ-ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બિલ્ડિંગ્સ માટે પણ ફાયર NOC ફરજિયાત
આ નવા સુધારાથી અત્યાર સુધી ફાયર NOCની ફરજિયાત જોગવાઈથી બહાર રહેલા બાંધકામો પણ ફાયર સેફ્ટીના નિયમોના દાયરામાં આવશે.
Published : November 16, 2026 at 10:17 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં ફાયર સેફ્ટીને લઈને હવે તંત્ર દ્વારા નિયમો વધુ કડક બનાવવામાં આવ્યા છે. અત્યાર સુધી 15 મીટરથી ઓછી ઊંચાઈ ધરાવતાં અનેક કોમર્શિયલ અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બાંધકામોમાં ફાયર વિભાગને જાણ કરવાની અથવા ફાયર સેફ્ટી અંગે અભિપ્રાય મેળવવાની પ્રક્રિયા અમલમાં હતી. જોકે, ગુજરાત સરકાર દ્વારા ઓક્ટોબર 2026માં ગુજરાત સ્ટેટ ફાયર પ્રિવેન્શન એન્ડ લાઇફ સેફ્ટી મેઝર્સ એક્ટ, રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. નવા નિયમ મુજબ, 15 મીટરથી ઓછી ઊંચાઈ ધરાવતા અને 500 ચોરસ મીટરથી વધુ વિસ્તાર ધરાવતા કોમર્શિયલ તથા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બાંધકામો માટે પણ ફાયર સેફ્ટી સર્ટિફિકેટની મંજૂરી લેવી ફરજિયાત બનશે. આ નિયમોનો અમલ 1 એપ્રિલ 2027થી કરવામાં આવશે.
આ નવા સુધારાથી અત્યાર સુધી ફાયર NOCની ફરજિયાત જોગવાઈથી બહાર રહેલા બાંધકામો પણ ફાયર સેફ્ટીના નિયમોના દાયરામાં આવશે. ખાસ કરીને કોમર્શિયલ અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એકમોએ હવે ફાયર સેફ્ટીની વ્યવસ્થા અંગે જરૂરી મંજૂરી મેળવવાની રહેશે. નિયમોનું પાલન નહીં કરનાર સામે તંત્ર દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
અગાઉ ફાયર સેફ્ટી ઓપિનિયનની પ્રક્રિયા હતી
ETV Bharat સાથેની વાતચીતમાં ફાયર ઓફિસર સ્વસ્તિક જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત સ્ટેટ ફાયર પ્રિવેન્શન એન્ડ લાઇફ સેફ્ટી મેઝર્સ એક્ટ, રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સમાં 2026માં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ સુધારા મુજબ 15 મીટરથી ઓછી ઊંચાઈ અને 500 ચોરસ મીટરથી વધુ વિસ્તાર ધરાવતા કોમર્શિયલ કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બિલ્ડિંગ્સ માટે ફાયર સેફ્ટી સર્ટિફિકેટની મંજૂરી લેવી ફરજિયાત કરવામાં આવી છે. તેમાં FSPA અને FSCA જેવી મંજૂરીઓનો સમાવેશ થાય છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, અગાઉ 15 મીટરથી ઓછી ઊંચાઈ ધરાવતા કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગમાં ફાયર ઓફિસરને ફાયર રિસ્ક જણાય તો તેના આધારે ફાયર સેફ્ટી ઓપિનિયન આપવામાં આવતો હતો. જ્યારે 500 ચોરસ મીટરથી વધુ વિસ્તાર ધરાવતા બાંધકામો માટે ફાયર NOCની જોગવાઈ હતી. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બાંધકામો માટે પણ અગાઉ ફાયર સેફ્ટી ઓપિનિયન સહિતની પ્રક્રિયા અમલમાં હતી, પરંતુ હવે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એકમો માટે પણ ફાયર NOC ફરજિયાત કરવામાં આવી છે.
1 એપ્રિલ 2027થી નવા નિયમોનો અમલ
નવા સુધારા મુજબ 15 મીટરથી ઓછી ઊંચાઈ ધરાવતા અને 500 ચોરસ મીટરથી વધુ વિસ્તાર ધરાવતા કોમર્શિયલ તથા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બાંધકામોએ ફાયર સેફ્ટી સર્ટિફિકેટ મેળવવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવી પડશે. આ નિયમોનો અમલ 1 એપ્રિલ 2027થી શરૂ થશે. તેથી સંબંધિત બાંધકામોના સંચાલકો અને માલિકોએ સમયસર જરૂરી ફાયર સેફ્ટી વ્યવસ્થા અને મંજૂરી અંગે કાર્યવાહી કરવી પડશે.
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