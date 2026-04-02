ETV Bharat / state

કીમ GIDCમાં ભીષણ આગ: બે કંપનીઓ બળીને ખાખ, કરોડોનું નુકસાન, 50થી વધુ કારીગરોની રોજીરોટી પર સંકટ

શિવ શક્તિ પ્લાસ્ટિકમાંથી શરૂ થયેલી આગે બાજુમાં આવેલી 'રંગોલી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ'ને પણ પોતાની લપેટમાં લેતા કરોડોનું આર્થિક નુકસાન થયું છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 2, 2026 at 2:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: સુરત જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકામાં આવેલા ઔદ્યોગિક હબ કીમ GIDCમાં ગત સાંજે લાગેલી વિકરાળ આગમાં બે મોટી કંપનીઓ સંપૂર્ણપણે બળીને ખાખ થઈ ગઈ છે. શિવ શક્તિ પ્લાસ્ટિકમાંથી શરૂ થયેલી આગે બાજુમાં આવેલી 'રંગોલી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ'ને પણ પોતાની લપેટમાં લેતા કરોડોનું આર્થિક નુકસાન થયું છે.

ઘટના અંગે વિગતો આપતા રંગોલી ઇન્ડસ્ટ્રીઝના કર્મચારી નિલેશ કુમાર યાદવે જણાવ્યું હતું કે, "સાંજે આશરે 5:30 વાગ્યાની આસપાસ અમારી ફેક્ટરીની બરાબર પાછળ આવેલી શિવ શક્તિ કંપનીમાં આગ ફાટી નીકળી હતી. જોતજોતામાં આ આગ અમારી ફેક્ટરી સુધી પહોંચી ગઈ હતી. રાત્રે 8 વાગ્યા સુધીમાં તો આગે એટલું ભયાનક સ્વરૂપ ધારણ કર્યું કે બધું જ નજર સામે બળવા લાગ્યું હતું."

આગની તીવ્રતા એટલી વધારે હતી કે સુરત શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાંથી ૮થી વધુ ફાયર ફાઈટરોની ટીમે સતત 10 કલાક સુધી પાણીનો મારો ચલાવવો પડ્યો હતો. નિલેશ યાદવના જણાવ્યા મુજબ, ફાયર વિભાગની ટીમ રાત્રે 8:30 વાગ્યે ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને વહેલી સવારના 4 વાગ્યા સુધી આગ બુઝાવવાની કામગીરી ચાલુ રહી હતી. જ્વલનશીલ મટીરિયલ હોવાને કારણે આગ પર કાબુ મેળવવામાં ભારે મુશ્કેલી પડી હતી.

આ દુર્ઘટનામાં જાનહાનિ ટળી છે, પરંતુ આર્થિક રીતે કંપની પાયમાલ થઈ ગઈ છે. નિલેશ યાદવે ભારે હૈયે ઉમેર્યું કે, "આ ફેક્ટરીમાં આશરે 50 જેટલા કારીગરો કામ કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. હવે બધું જ 'ઝીરો-ઝીરો' થઈ ગયું છે. મશીનરીથી લઈને કાચો માલ બધું જ બળી ગયું છે, કંઈ પણ બચાવી શકાયું નથી."

હાલમાં ફાયર વિભાગ દ્વારા કુલિંગની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. શોર્ટ સર્કિટને કારણે આગ લાગી હોવાનું પ્રાથમિક અનુમાન લગાવાઈ રહ્યું છે, જોકે ચોક્કસ કારણ જાણવા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

FIRE KIM GIDC TWO COMPANIES
REDUCED TO ASHES LOSSES
LIVELIHOODS WORKERS AT RISK
FIRE KIM GIDC LOSS
FIRE KIM GIDC

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.