અમદાવાદમાં ઇસ્કોન સર્કલ નજીક પે અન્ડ પાર્કમાં આગની ઘટના, 9 વાહનો-ચાની કીટલી બળીને ખાખ
ઇસ્કોન સર્કલ નજીક પાર્કિંગમાં આગની ઘટના બનતા 9 જેટલા વાહનો તેમાં સળગી ગયા હતા.
Published : May 21, 2026 at 9:00 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના ઇસ્કોન સર્કલ નજીક આવેલા પે એન્ડ પાર્કમાં બુધવારે મોડી રાત્રે અચાનક આગ લાગવાની ઘટના સામે બની હતી. પાર્કિંગ વિસ્તારમાં આવેલી ચાની કીટલીમાં આગ લાગ્યા બાદ થોડા જ સમયમાં આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. આગ એટલી ઝડપથી ફેલાઈ કે પાર્કિંગમાં ઉભેલા વાહનો પણ તેની ચપેટમાં આવી ગયા હતા.
આ ઘટનામાં અંદાજે 9 વાહનો બળી ને ખાખ થઈ ગયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઘટનાને કારણે વિસ્તારમાં ભારે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. આગ લાગતા લોકોમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી અને આસપાસના લોકો તાત્કાલિક બહાર દોડી આવ્યા હતા.
ઘટનાની જાણ થતાં જ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી ગઈ હતી. ફાયર વિભાગે પાણીના મારો ચલાવી આગ પર કાબૂ મેળવવાનો પ્રયાસ હાથ ધર્યો હતો. ભારે જહેમત બાદ આગને કાબૂમાં લેવામાં સફળતા મળી હતી.
ડિવિઝનલ ફાયર ઓફિસર એસ.બી. જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રાથમિક તપાસમાં પાર્કિંગમાં રહેલી ચાની કીટલીમાંથી આગ શરૂ થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે. આગ બાદ આસપાસ પાર્ક કરાયેલા વાહનો સુધી જ્વાળાઓ ફેલાતા અનેક વાહનો બળી ગયા હતા. સદનસીબે ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. ફાયર વિભાગ દ્વારા આગ લાગવાના ચોક્કસ કારણોની વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. ઘટનાને પગલે ઇસ્કોન વિસ્તાર તરફ જતા માર્ગ પર થોડો સમય ટ્રાફિક પણ અસરગ્રસ્ત બન્યો હતો.
