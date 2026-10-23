રાજકોટમાં હેમુ ગઢવી હોલ પાછળ ખાવ ગલીમાં ગેસ લાઇનમાં આગ, ત્રણ લોકો દાઝ્યા
સ્થાનિક મહિલાઓએ તો ત્યાંથી ગેસનો વાલ્વ જ દૂર ખસેડવાની માંગ કરી છે, કારણ કે આ ખાવ ગલી છે, જ્યાં દરરોજ સેંકડો લોકોની અવરજવર રહે છે.
Published : October 23, 2026 at 8:29 PM IST
રાજકોટ: એક તરફ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા સ્માર્ટ સિટી અને વિકાસની મોટી મોટી વાતો કરે છે, તો બીજી તરફ શહેરના હૃદય સમાન વિસ્તારમાં તંત્રની ઘોર બેદરકારીને કારણે ત્રણ નિર્દોષ લોકો જીવતા દાઝી ગયા. ઘટના છે રાજકોટના પ્રખ્યાત હેમુ ગઢવી હોલની પાછળ આવેલી ખાવ ગલી ની, જ્યાં આજે બપોરે ગેસની લાઇનમાં ભયાનક બ્લાસ્ટ સાથે આગ લાગતા અફરાતફરી મચી ગઈ હતી.
શું બની હતી ઘટના?
ખાવ ગલીમાં બપોરનો સમય હતો, લોકો જમવા માટે મોટી સંખ્યામાં એકત્ર થયા હતા. તે સમયે મહાનગરપાલિકા દ્વારા ખોદકામની કામગીરી ચાલી રહી હતી. સ્થાનિકોના જણાવ્યા અનુસાર, નીચેથી ગેસની લાઇન પસાર થાય છે તે જાણ હોવા છતાં તંત્ર દ્વારા JCB થી ખોદકામ કરવામાં આવી રહ્યું હતું. અચાનક JCB નો પંજો ગેસની લાઇનને લાગતા ગેસ લીકેજ થયું અને જોતજોતામાં બ્લાસ્ટ સાથે આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું.
આગ એટલી ભયાનક હતી કે જોતજોતામાં નજીકમાં આવેલું ઇલેક્ટ્રિક સબ સ્ટેશન અને JCB મશીન પણ આગની ચપેટમાં આવી ગયું. ચારે બાજુ ધુમાડાના ગોટેગોટા અને આગની જ્વાળાઓ દેખાતા લોકોમાં નાસભાગ મચી ગઈ હતી.
આ દુર્ઘટનામાં ત્રણ વ્યક્તિઓ ગંભીર રીતે દાઝી જતા તેમને તાત્કાલિક 108 મારફતે સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતા જ ફાયર વિભાગ, 108 અને પોલીસનો કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો. ફાયર વિભાગે ભારે જહેમત બાદ પાણીનો મારો ચલાવી આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો.
સવાલ અનેક જવાબ કોણ આપશે
1. સ્થળ પર અધિકારી કેમ હાજર ન હતા? સ્થાનિક લોકોએ ગંભીર આરોપ લગાવ્યો છે કે જ્યારે આગ લાગી ત્યારે સ્થળ પર માત્ર મજૂરો જ કામ કરી રહ્યા હતા, કોઈ જવાબદાર અધિકારી કે એન્જિનિયર હાજર ન હતા. જો આ વાત સાચી હોય તો જોખમી કામગીરી દરમિયાન મજૂરોના જીવની જવાબદારી કોની?
2. ગેસ લાઇનનો નકશો જ ન હતો? આ અંગે જ્યારે અમારા સંવાદદાતાએ સીટી એન્જિનિયર અતુલ રાવલ સાથે વાત કરી તો તેમણે ચોંકાવનારું નિવેદન આપ્યું કે, "લાઇન એક્ઝેટ ક્યાંથી પસાર થતી હતી તેનો ખ્યાલ ન હતો." આ નિવેદન અનેક સવાલો ઉભા કરે છે. શું અન્ડરગ્રાઉન્ડ ગેસ લાઇનનો કોઈ નકશો જ મનપા પાસે નથી? જો ખ્યાલ હતો તો ખોદકામ પહેલા ગેસ સપ્લાય કેમ બંધ ન કરવામાં આવ્યો?
3. સુરક્ષાના નિયમોનું પાલન થયું હતું? ગેસ લાઇન પસાર થતી હોય ત્યાં ખોદકામ કરતી વખતે સેફ્ટી પ્રોટોકોલનું પાલન ફરજિયાત છે. શું એજન્સી પાસે ગેસ ડિટેક્ટર, ફાયર સેફ્ટીના સાધનો હતા? મજૂરોને સેફ્ટી કીટ આપવામાં આવી હતી?
સ્થાનિક મહિલાઓએ તો ત્યાંથી ગેસનો વાલ્વ જ દૂર ખસેડવાની માંગ કરી છે, કારણ કે આ ખાવ ગલી છે, જ્યાં દરરોજ સેંકડો લોકોની અવરજવર રહે છે. આજે જો બપોરના બદલે સાંજના સમયે આ ઘટના બની હોત તો મોટી જાનહાની સર્જાઈ શકી હોત.
આ પણ વાંચો: