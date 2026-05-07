કીમ ચાર રસ્તા પાસે પૂઠાંના ગોડાઉનમાં ભીષણ આગ: ગેરેજ અને ત્રણ ટેમ્પા પણ આગની લપેટમાં, લાખોનું નુકસાન
પૂઠાંના જથ્થાને કારણે આગે જોતજોતામાં વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું અને આકાશમાં ધુમાડાના ગોટેગોટા જોવા મળ્યા હતા.
Published : May 7, 2026 at 2:40 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લાના કીમ ચારરસ્તા નજીક આજે એક મોટી આગની ઘટના સામે આવી છે. કીમ ચારરસ્તા પાસે આવેલી પ્રખ્યાત ભાગ્યોદય હોટેલની બાજુમાં આવેલા પૂઠાંના એક ગોડાઉનમાં અચાનક આગ ફાટી નીકળી હતી. પૂઠાંના જથ્થાને કારણે આગે જોતજોતામાં વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું અને આકાશમાં ધુમાડાના ગોટેગોટા જોવા મળ્યા હતા.
આગ એટલી પ્રચંડ હતી કે તેણે બાજુમાં આવેલા વાહન રિપેરિંગ ગેરેજને પણ પોતાની લપેટમાં લઈ લીધું હતું. આ દુર્ઘટનામાં ગેરેજમાં ઉભેલા ત્રણ જેટલા મોટા ટેમ્પા પણ બળીને ખાખ થઈ ગયા છે. ઘટનાને પગલે આસપાસના વિસ્તારમાં ભારે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો.
ઘટનાની જાણ થતા જ સુમિલોન કંપનીના ફાયર વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ફાયર ફાઇટરોએ સતત પાણીનો મારો ચલાવી ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો. પ્રાથમિક અનુમાન મુજબ, આ આગ શોર્ટ સર્કિટના કારણે લાગી હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે.
સદનસીબે આ ભીષણ આગમાં કોઈ જાનહાની થઈ નથી, પરંતુ ગોડાઉન માલિક અને ગેરેજ માલિકને લાખો રૂપિયાનું આર્થિક નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે.
ભાવેશ ગામીત (ફાયર ઓફિસર, સુમિલોન ફાયર વિભાગ)એ જણાવ્યું હતું કે "અમને કોલ મળતા જ અમે ટીમ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. પૂઠાંના ગોડાઉનમાં લાગેલી આગ ગેરેજ સુધી પ્રસરી હતી, જેમાં વાહનોને પણ નુકસાન થયું છે. હાલ આગ પર સંપૂર્ણ કાબૂ મેળવી લેવામાં આવ્યો છે અને કુલિંગની કામગીરી ચાલુ છે."
