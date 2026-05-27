જામનગર નજીક CNG પંપ પર કારમાં ભીષણ આગ: પંપ સ્ટાફની સતર્કતાથી મોટી હોનારત ટળી, CCTV આવ્યા સામે
Published : May 27, 2026 at 3:16 PM IST
જામનગર: રાજકોટ-જામનગર હાઈવે પર ધ્રોલ તાલુકાના જાયવા ગામ પાસે આવેલા એક CNG પંપ પર હૃદયધબકારા વધારી દે તેવી ઘટના સામે આવી છે. અહીં ગેસ પુરાવી રહેલી એક અલ્ટો કારમાં અચાનક જ ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી. આગની આ સમગ્ર ઘટના પંપ પર લાગેલા CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ છે, જેના દ્રશ્યો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં લોકોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે.
ધુમાડાના ગોટેગોટા સાથે ભભૂકી આગ
મળતી માહિતી મુજબ, જાયવા ગામ પાસે આવેલા CNG પંપ પર જ્યારે અલ્ટો કારમાં ગેસ રીફિલિંગ થઈ રહ્યું હતું અથવા પંપની આસપાસ હતી, ત્યારે અચાનક જ કારમાંથી ધુમાડા નીકળવા લાગ્યા હતા. જોતજોતામાં ધુમાડો ભીષણ આગમાં ફેરવાઈ ગયો હતો અને કાર આગના ગોળામાં ફેરવાઈ ગઈ હતી. પંપ જેવા સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં આગ લાગતા જ ત્યાં હાજર લોકો અને વાહનચાલકોમાં ભારે અફરાતફરી અને નાસભાગનો માહોલ સર્જાયો હતો.
સ્ટાફ અને સ્થાનિકોની બહાદુરી: કારને પંપથી દૂર ખસેડાઈ
CCTV દ્રશ્યોમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે, આગ લાગતાની સાથે જ સીએનજી પંપના સ્ટાફ અને સ્થાનિક લોકોએ અદ્ભુત હિંમત અને સતર્કતા દાખવી હતી. પંપ પર મોટો બ્લાસ્ટ ન થાય તે માટે લોકોએ જીવના જોખમે આગની લપેટમાં આવેલી કારને તાત્કાલિક ધક્કો મારીને પંપના મુખ્ય વિસ્તારથી દૂર હાઈવે રોડ તરફ ખસેડી દીધી હતી. આ સાથે જ સ્ટાફ દ્વારા ફાયર સેફ્ટીના સાધનો વડે આગ પર કાબૂ મેળવવાનો પણ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.
મોટી દુર્ઘટના ટળી:
જો સમયસૂચકતા વાપરીને કારને પંપથી દૂર રોડ તરફ લઈ જવામાં ન આવી હોત, તો આગ પંપ સુધી પહોંચી શકી હોત અને ખૂબ મોટી જાનહાનિ કે હોનારત સર્જાઈ શકી હોત.
કોઈ જાનહાનિ નહીં, કાર બળીને ખાખ
રાહતની વાત એ રહી કે આ સમગ્ર ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. કારમાં સવાર તમામ લોકો સમયસર બહાર નીકળી જતાં સુરક્ષિત રહ્યા હતા. જોકે, આગ એટલી વિકરાળ હતી કે જોતજોતામાં અલ્ટો કાર સંપૂર્ણપણે બળીને ખાખ થઈ ગઈ હતી. પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ શોર્ટ સર્કિટ અથવા ગેસ લીકેજના કારણે આગ લાગી હોવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. આ ઘટનાએ સીએનજી વાહનોમાં સુરક્ષાના નિયમોના પાલન અંગે ફરી એકવાર મોટો પ્રશ્નાર્થ ઊભો કર્યો છે.