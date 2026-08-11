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નવા સચિવાલયના બ્લોક નંબર 9 ના ભોયરામાં આગ લાગી, કચેરીઓ બંધ હોવાથી હોનારત ટળી

સોમવારે કચેરીઓ શરૂ થાય તે પહેલા બ્લોક નંબર 9 ના ભોયરામાં ઈલેક્ટ્રીક મીટર વાળા વિભાગમાં આગ લાગી હતી

સોમવારે કચેરીઓ શરૂ થાય તે પહેલા બ્લોક નંબર 9 ના ભોયરામાં ઈલેક્ટ્રીક મીટર વાળા વિભાગમાં આગ લાગી હતી
સોમવારે કચેરીઓ શરૂ થાય તે પહેલા બ્લોક નંબર 9 ના ભોયરામાં ઈલેક્ટ્રીક મીટર વાળા વિભાગમાં આગ લાગી હતી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2026 at 8:20 AM IST

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ગાંધીનગર: ગાંધીનગર શહેરની વચ્ચોવચ આવેલા નવા સચિવાલય સરદાર ભવનના બ્લોક નંબર 9ના ભોયરામાં આજે સોમવારે વહેલી સવારે આગ લાગી હતી. કચેરીઓ શરૂ થાય તે પહેલા આગ લાગી હોવાના કારણે મોટી હોનારત ટળી હતી. જોકે આગ શોર્ટ સર્કિટના કારણે લાગી હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવી છે. આ બનાવની જાણ ફાયર બ્રિગેડને કરવામાં આવતા પાણીનો મારો ચલાવી આગ ઉપર કાબુ મેળવ્યો હતો.

ગાંધીનગર શહેરના જુના અને નવા સચિવાલયમાં અનેક વખત આગના બનાવો સામે આવી ગયા છે. કોઈના કોઈ કારણસર સચિવાલય સંકુલના અલગ અલગ બ્લોકમાં આગ લાગતી હોય છે. ત્યારે આજે સોમવારે કચેરીઓ શરૂ થાય તે પહેલા બ્લોક નંબર 9 ના ભોયરામાં ઈલેક્ટ્રીક મીટર વાળા વિભાગમાં આગ લાગી હતી. આગ લાગવાના કારણે ધુમાડાના ગોટેગોટા બહાર નીકળ્યા હતા જેને લઈને હાજર સુરક્ષા કર્મીઓ સહિતમાં નાશ ભાગ જોવા મળી હતી. જોકે આ બનાવવાની જાણ ફાયર બ્રિગેડને કરવામાં આવતા ટીમ બનાવ સ્થળે પહોંચી ગઈ હતી.

નવા સચિવાલય જેવા સંવેદનશીલ સ્થળે આગ લાગી હોવાના સમાચાર મળતા જ ફાયર ફાઈટરોનો કાફલો વાહનો તથા લાઈફ સેવિંગ સાધનો સાથે ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. ફાયર ફાઈટરોએ બેઝમેન્ટમાં ધુમાડા વચ્ચે સાવચેતીપૂર્વક અંદર પ્રવેશ કરીને સતત પાણીનો મારો ચલાવ્યો હતો. આગને ટૂંક જ સમયમાં અન્ય વિસ્તારો કે ઉપરના માળ સુધી પ્રસરે તે પહેલાં જ સંપૂર્ણપણે કાબૂમાં લેવામાં આવી હતી. આગ લાગવાનું પ્રાથમિક કારણ બેઝમેન્ટમાં આવેલા ઇલેક્ટ્રિકલ વાયરિંગ અથવા પાવર પેનલમાં થયેલા શોર્ટ સર્કિટના કારણે આ હોનારત સર્જાઈ હોવાની શક્યતા છે. જ્યારે આગમાં કોઈ અચાનક ના સમાચાર સામે આવ્યા નથી.

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