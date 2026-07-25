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કોસંબામાં શ્રીરામ ટ્રાવેલ્સની બસમાં ભીષણ આગ: ડ્રાઇવરની સતર્કતાથી 21 મુસાફરોનો આબાદ બચાવ

આ ભયાનક સ્થિતિમાં પણ બસના ડ્રાઇવરે જરાય ઘભરાયા વગર ઉત્તમ સમયસૂચકતા દાખવી હતી.

કોસંબામાં શ્રીરામ ટ્રાવેલ્સની બસમાં ભીષણ આગ: ડ્રાઇવરની સતર્કતાથી 21 મુસાફરોનો આબાદ બચાવ
કોસંબામાં શ્રીરામ ટ્રાવેલ્સની બસમાં ભીષણ આગ: ડ્રાઇવરની સતર્કતાથી 21 મુસાફરોનો આબાદ બચાવ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 25, 2026 at 10:30 AM IST

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સુરત: સુરત જિલ્લાના કોસંબામાંથી એક મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. સુરતથી રાજસ્થાન જઈ રહેલી એક લક્ઝરી બસમાં અચાનક આગ ફાટી નીકળવાની ઘટના બની હતી. જોકે, ડ્રાઇવરની સમયસૂચકતા અને સાહસના કારણે બસમાં સવાર તમામ મુસાફરોના પ્રાણ બચી ગયા છે.

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, સુરતથી રાજસ્થાનના રામસીન તરફ જવા માટે નીકળેલી શ્રીરામ ટ્રાવેલ્સની બસ જ્યારે કોસંબા-ધામરોડ પર આવેલી શિવ શક્તિ હોટેલ પાસેથી પસાર થઈ રહી હતી, ત્યારે અચાનક તેમાં કોઈ કારણોસર આગ લાગી હતી. બસ ચાલુ હતી ત્યારે જ અચાનક ધુમાડા નીકળવા લાગ્યા અને જોતજોતામાં આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું.

આ ભયાનક સ્થિતિમાં પણ બસના ડ્રાઇવરે જરાય ઘભરાયા વગર ઉત્તમ સમયસૂચકતા દાખવી હતી. તેમણે તુરંત જ બસને રોડની સાઈડ પર ઊભી રાખી દીધી હતી. ડ્રાઇવરની આ સમજદારી અને સતર્કતાના કારણે બસમાં સવાર કુલ ૧૮ મુસાફરો, ૨ ડ્રાઇવર અને ૧ બસ માલિક એમ કુલ ૨૧ લોકોને સમયસર તેમના સામાન સાથે હેમખેમ નીચે ઉતારી લેવામાં આવ્યા હતા. મુસાફરોને સલામત રીતે બહાર કાઢ્યાની થોડી જ ક્ષણોમાં આગે ભયાનક રૂપ ધારણ કરી લીધું હતું અને આખી બસ આગની લપેટમાં સ્વાહા થઈ ગઈ હતી. સદનસીબે, આ મોટી દુર્ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ ન હતી, જેના કારણે મોટો અનર્થ ટળ્યો હતો અને તંત્ર તેમજ મુસાફરોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.

ઘટનાની જાણ થતાં જ સુરત જિલ્લાના કીમ નજીક આવેલી સુમિલન ફાયર વિભાગની ટીમ અને પાનોલી ફાયર ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. ફાયર જવાનોએ ભારે જહેમત અને પાણીનો મારો ચલાવીને આખરે આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો.

આ અંગે સુમિલન ફાયર વિભાગના ઓફિસર ભાવેશ ગામીતે જણાવ્યું હતું કે, "બસમાં આગ લાગ્યાની જાણ થતાં જ અમારી ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી ગઈ હતી. ત્યાં પાનોલી ફાયર ટીમ પણ હાજર હતી. બંને ટીમોએ સંયુક્ત કામગીરી કરી પાણીનો મારો ચલાવીને આગને કાબૂમાં લીધી છે. અચાનક બસમાં આગ ફાટી નીકળવાને કારણે મુસાફરો ભારે ભયમાં મુકાઈ ગયા હતા, પરંતુ સદભાગ્યે કોઈ જાનહાની થઈ નથી.

હાલ બસમાં આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ અકબંધ છે. શોર્ટ સર્કિટ કે અન્ય કોઈ ટેકનિકલ ખામી જવાબદાર છે કે કેમ, તે દિશામાં પોલીસ અને ફાયર વિભાગ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. આ દુર્ઘટનાએ ફરી એકવાર વાહનોની ફિટનેસ અને સલામતીનો પ્રશ્ન એરણ પર મૂકી દીધો છે.

TAGGED:

SHRIRAM TRAVELS BUS
KOSAMBA
21 PASSENGERS SAFELY RESCUED
FIRE SHRIRAM TRAVELS BUS
FIRE BROKE OUT TRAVELS

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