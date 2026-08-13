ETV Bharat / state

કલોલ પાસે ONGC પ્લાન્ટમાં બોઈલર ફાટતાં આગ ફાટી નીકળી, અડધા કલાકમાં કાબુમાં, કોઈ જાનહાની નહીં

આ ઘટનાને લઈને કલોલ મામલતદાર સ્થળ પર પહોંચી ગયા હતા અને સમગ્ર પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો હતો.

કલોલ પાસે ONGC પ્લાન્ટમાં બોઈલર ફાટતાં આગ ફાટી નીકળી, અડધા કલાકમાં કાબુમાં, કોઈ જાનહાની નહીં
કલોલ પાસે ONGC પ્લાન્ટમાં બોઈલર ફાટતાં આગ ફાટી નીકળી, અડધા કલાકમાં કાબુમાં, કોઈ જાનહાની નહીં (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2026 at 1:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર: ગાંધીનગર જિલ્લાના કલોલ તાલુકામાં આવેલા ONGC પ્લાન્ટમાં આજે સવારે એકાએક બોઈલર ફાટ્યું હતું. બોઈલર ફાટતાં જોતજોતામાં વિકરાળ આગ ફાટી નીકળી હતી. જોકે સવારના સમયે કર્મચારીઓ નહીંવત્ત હોવાના કારણે કોઈ જાનહાની થઈ ન હતી. પરંતુ આગની જ્વાળાઓ દૂર-દૂર સુધી જોવા મળી હતી.

કલોલથી માણસા તરફ જતા હાઇવે ઉપર ધમાસણા નજીક ONGCનો એક પ્લાન્ટ આવેલો છે. આ પ્લાન્ટમાં આજે ગુરુવારે આશરે સવારના 9:00 વાગ્યે એક જોરદાર ધડાકો સંભળાયો હતો. આ ધડાકો અંદર રહેલું બોઈલર ફાટતાં થયો હતો, જેના કારણે આગ ફાટી નીકળી હતી. આગની જ્વાળાઓ દૂર-દૂર સુધી જોવા મળી હતી.

કલોલ પાસે ONGC પ્લાન્ટમાં બોઈલર ફાટતાં આગ ફાટી નીકળી, અડધા કલાકમાં કાબુમાં, કોઈ જાનહાની નહીં (ETV Bharat Gujarat)

આગ પર કાબુ મેળવવા માટે શરૂઆતમાં ONGCની જ ફાયર ટીમ દ્વારા પાણીનો મારો ચલાવવામાં આવ્યો હતો. છતાં આગ પર કાબુ મેળવી શકાયો ન હતો, જેથી કલોલ નગરપાલિકાની ફાયર ટીમને જાણ કરવામાં આવતાં તે પહોંચી હતી. ONGC અને કલોલ નગરપાલિકાના ફાયર જવાનો દ્વારા આગ પર અડધો કલાક સુધી પાણીનો મારો ચલાવ્યા બાદ કાબુ મેળવવામાં આવ્યો હતો.

આ ઘટનાને લઈને કલોલ મામલતદાર સ્થળ પર પહોંચી ગયા હતા અને સમગ્ર પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો હતો. આગ અંગે ONGCના ફાયર અધિકારીને વાત કરવામાં આવતાં તેમણે કંઈ પણ કહેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ આ બોઈલર ગરમ થતું હોય છે. પરંતુ બોઈલર કયા કારણથી ફાટ્યું તે હજુ સામે આવી શક્યું નથી અથવા તો ONGCના અધિકારીઓ દ્વારા તેને છુપાવવામાં આવી રહ્યું છે. જો બોઈલર કર્મચારીઓ ડ્યુટી પર આવ્યા બાદ ફાટ્યું હોત તો ચોક્કસ જાનહાની થઈ શકી હોત.

TAGGED:

FIRE BROKE OUT
EXPLOSION AT ONGC PLANT
EXPLOSION ONGC PLANT KALOL
NO CASUALTIES
BOILER EXPLOSION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.