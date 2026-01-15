ETV Bharat / state

વડોદરાના સીને મોલમાં ભીષણ આગની ઘટના, 6 જેટલા ફાયરના વાહનો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા

આગની ઘટનાને લઈને છ જેટલા ફાયર ફાઈટર વાહનો ઘટનાસ્થળે પોહચ્યા છે.

વડોદરાના સીને મોલમાં આગની ઘટના
વડોદરાના સીને મોલમાં આગની ઘટના (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 15, 2026 at 3:43 PM IST

1 Min Read
વડોદરા: શહેરના નટુભાઈ સર્કલ પાસે આવેલા સીને મોલમાં ભીષણ આગ લાગવાનો બનાવ બન્યો છે. આગની આ ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં મળતી માહિતી મુજબ 3થી વધુ કાર બળીને ખાખ થઈ ગઈ છે. ઘટનાની જાણ થતા જ ફાયરની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી ગઈ છે અને પાણીનો મારો શરૂ કર્યો હતો. હજુ સુધી આગ લાગવાનું કારણ સામે આવ્યું નથી.

(વધુ વિગતો ઉમેરાઈ રહી છે)

