દાહોદઃ દેવગઢ બારિયામાં ભડકે બળી બસ, મુસાફરો નહીં હોવાથી મોટી જાનહાનિ ટળી
દાહોદના દેવગઢ બારિયાના મેન્દ્રા ચોકડી પાસે ST બસમાં આગ લાગતા અફરાતફરી મચી ગઈ હતી.
Published : October 11, 2026 at 11:14 AM IST
દાહોદઃ દેવગઢ બારિયામાં મેન્દ્રા ચોકડી પાસે એસટી બસમાં આગ લાગતા મોડી રાત્રે દોડધામ મચી ગઈ હતી. આગ લાગતાં જ બસના ડ્રાઇવર અને કંડક્ટર સમયસૂચકતા વાપરીને બહાર આવી ગયા હતા. જોકે, બસમાં કોઈ મુસાફરો નહીં હોવાથી મોટી જાનહાનિ ટળી હતી. ST બસમાં આગ લાગ્યાની જાણ થતા જ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ પણ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો.
વડોદરાથી દેવગઢ બારિયા તરફ આવી રહેલી એસટી બસ મેન્દ્રા ચોકડી પાસે પહોંચી હતી, તે દરમિયાન બસના કંડક્ટર તરફના પાછળના વ્હીલમાં અચાનક આગ લાગી હતી અને જોતજોતામાં આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. આગ લાગતાં જ બસના ડ્રાઇવર અને કંડક્ટર તાત્કાલિક બસમાંથી બહાર આવી ગયા હતા.
બસમાં આગ લાગતાં જોતજોતામાં આગના ગોટેગોટા નીકળવા લાગ્યા હતા, જેના પગલે આસપાસના વિસ્તારમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં જ ફાયર બ્રિગેડને તાત્કાલિક જાણ કરવામાં આવી હતી. ફાયર બ્રિગેડની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો.
આગની ઘટનાને પગલે રસ્તા પર ટ્રાફિક જામ જેવા દૃશ્યો પણ સર્જાયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ તંત્ર અને એસટી વિભાગના અધિકારીઓ પણ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. ગેવગઢ બારિયામાં ડેપો મેનેજર શાંતિલાલ એસ. પટેલ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા.
દેવગઢ બારિયા એસટી ડેપોના મેનેજર શાંતિલાલ એસ. પટેલ સાથે વાતચીતમાં જાણવા મળ્યું કે, બસ વડોદરાથી દેવગઢ બારિયા તરફ આવી રહી હતી અને મેન્દ્રા ચોકડી પાસે પહોંચતાં જ પાછળના વ્હીલમાં આગ લાગવાની ઘટના બની હતી. વધુમાં તેમણે એમ પણ કહ્યું કહ્યું હતું કે, ઘટના સમયે બસમાં અન્ય કોઈ મુસાફર સવાર નહોતો. ડ્રાઇવર અને કંડક્ટર બંને સમયસર બહાર આવી જતાં તેમનો પણ બચાવ થઈ ગયો હતો.
સદનસીબે આગની આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. બીજી બાજુ દેવગઢ બારિયા એસટી વિભાગ પણ આગ લાગવાના કારણોની તપાસ કરી રહી છે અને એ જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે આ આગ કયા કારણોસર લાગી હતી.
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