સુરેન્દ્રનગરમાં રાજકોટ-અમદાવાદ હાઇવે પર 4 દિવસમાં ફરી ખાનગી ટ્રાવેલ્સમાં આગ, 50 પેસેન્જરોનો ચમત્કારિક બચાવ

અમદાવાદથી રાજકોટ તરફ જતી ખાનગી ટ્રાવેલ્સમાં અચાનક ટેમ્પરેચર હાઈ થઈ ગયું હોવાના કારણે મધખીડા નજીક આ ટ્રાવેલ્સમાં આગ લાગ લાગવાની ઘટના બની હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 18, 2026 at 6:51 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આગ લાગવાની ઘટનાઓમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. એક તરફ ગુજરાત રાજ્યનું સૌથી ગરમ શહેર સુરેન્દ્રનગર બન્યું છે, ત્યારે સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારોમાં અને ગ્રામીણ વિસ્તારમાં આગ લાગવાની ઘટનામાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. સુરેન્દ્રનગરના રાજકોટ-અમદાવાદ નેશનલ હાઇવે ઉપર રોજબરોજ વાહનોમાં આગ લાગવાની ઘટના બની રહી છે. હજુ ચાર દિવસ પહેલા ટેન્કર અને ખાનગી ટ્રાવેલ્સ વચ્ચે અકસ્માત સર્જાવવાના કારણે લાગેલી આગમાં 04 લોકોના મોત નીપજવા પામ્યા છે અને 10થી વધુ લોકોને ઈજાઓ થવા પામી છે. આ ઘટનામાં હજુ સુધી મૃતકોની ઓળખ થઈ જવા પામી નથી. ત્યારે હવે ખાનગી ટ્રાવેલ્સમાં આજ હાઇવે ઉપર આગ લાગવાની બીજી ઘટના બની છે. સુરેન્દ્રનગરના રાજકોટ-અમદાવાદ નેશનલ હાઈવે ઉપર આવેલા ચોટીલા નજીક મધખીડા ગામના પાટીયા પાસે આગ લાગવાની ઘટના બની છે. અમદાવાદથી રાજકોટ જતી ટ્રાવેલ્સમાં આગ લાગવાના કારણે પેસેન્જરની ચીચીયારીથી હાઇવે ગુંજી ઊઠવા પામ્યો છે.

બપોરે અમદાવાદથી રાજકોટ તરફ અંદાજિત 50થી વધુ પેસેન્જર સાથે ખાનગી ટ્રાવેલ્સ રવાના કરવામાં આવી હતી. ત્યારે અચાનક ટેમ્પરેચર હાઈ થઈ ગયું હોવાના કારણે મધખીડા નજીક આ ટ્રાવેલ્સમાં આગ લાગ લાગવાની ઘટના બની હતી. જેમાં ટ્રાવેલ્સ બળીને ખાખ બની જવા પામી છે. જોકે આ અંગે સ્થાનિક ફાયર બ્રિગેડની ટીમો ત્યાં પહોંચે તે પહેલા જ સ્થાનિક લોકો દ્વારા ટ્રાવેલ્સમાંથી તમામ મુસાફરોને નીચે ઉતારી અને બચાવ કરવામાં આવ્યો છે. અંદાજિત 50થી વધુ મુસાફરો આ ટ્રાવેલ્સમાં મુસાફરી કરતા હતા. તમામના જીવ બચાવી અને સલામત સ્થળે બેસાડવામાં આવ્યા છે.

સૌથી મોટી બાબત એ છે કે ખાનગી બસોમાં મુસાફરી કરવી હવે જીવલેણ સાબિત થઈ રહી છે અને જીવને જોખમમાં મૂકે તે પ્રકારની મુસાફરી હવે ખાનગી બસોમાં કરવી પડે તે પ્રકારની ઘટનાઓ વધી રહી છે. ત્યારે આ ઘટનામાં મુસાફરોની સાધન સામગ્રી બળી ગઈ છે અને મુસાફરોનો આબાદ બચાવ થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે.

જ્યાં આગ લાગી ત્યાં 50 મીટર અંતરે જ સદભાવના સંસ્થાનું ટેન્કર હાઇવે ઉપર વૃક્ષોને પાણી પીવડાવી રહ્યું હતું આગ લાગતા ટેન્કર મારફતે પાણીનો મારો ચલાવી અને તમામ મુસાફરોને બહાર કાઢી લેવામાં આવ્યા - વિશાલભાઈ જેઠવા સમગ્ર અકસ્માતને નજરે જોનાર

સમગ્ર અકસ્માતને નજરે જોનાર વિશાલભાઈ જેઠવા સાથે વાત કરતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, આગ વિકરાળ લાગી હતી. આગ લાગવાનું કારણ ગરમી હોવાનું અને એન્જિનમાં ગરમ થઈ ગયા હોવાના કારણે આગ લાગી હોવાનું અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યું છે. પરંતુ જે બસમાં બેઠેલા મુસાફરો છે તે નસીબદાર હતા. કારણ કે જ્યાં આગ લાગી ત્યાં જ સદભાવના ટ્રસ્ટ દ્વારા પાણી પીવડાવવામાં આવતું હતું તે ટેન્કર પડ્યા હતા અને આગ લાગવાના કારણે બસ ઉપર પાણીનો મારો ટેન્કર મારફતે ચલાવવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ આગને મહદ અંશે બારણા તરફથી કાબુમાં લેવામાં આવી હતી અને તમામ મુસાફરોને બહાર કાઢીને જીવ બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા. કોઈ જાનહાની નથી થઈ પરંતુ થોડા સમય માટે ગંભીર દ્રશ્ય હાઇવે ઉપર સર્જાઈ ગયા હતા.

