મુંબઇ-દિલ્હી એક્સપ્રેસ હાઇવે પર ચાલુ કારમાં લાગી આગ, મોટી જાનહાનિ ટળી

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 1, 2026 at 10:20 AM IST

સુરત: મુંબઇથી દિલ્હી તરફ જતા નવ નિર્મિત એક્સપ્રેસ હાઇવે પર કોસંબા પાસે આવેલા ઉતિયાદ્રા નજીક એક ચાલુ કારમાં અચાનક ભીષણ આગ લાગી હતી. કારમાં આગ લાગતા જ હાઇવે પર દોડધામ મચી ગઇ હતી. જોકે, સમયસૂચકતાના કારણે કારમાં સવાર મુસાફરોનો આબાર બચાવ થયો છે.

મળતી માહિતી અનુસાર, મુંબઇ-દિલ્હી હાઇવે પર કોસંબા પાસે પસાર થઇ રહેલી એક i20 કાર (GJ21 CB 7060)માં અચાનક અગમ્ય કારણોસર આગ ફાટી નીકળી હતી. જોત જોતામાં આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરતા આખી કાર આગની લપેટમાં આવી ગઇ હતી. કારમાં આગ લાગવાની જાણ તાત્કાલિક ઇમરજન્સી નંબર 112 પર કરવામાં આવતા કીમની માટીવા ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી.

ફાયર ફાઇટરોએ કાર પર પાણીનો મારો ચલાવ્યો હતો અને ભારે જહેમત બાદ આગને કાબુમાં લીધી હતી. પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, આગ લાગવાના કારણે કારને મોટું નુકસાન થયું છે. જોકે, સદનસીબે આ અકસ્માતમાં કોઇ જાનહાનિના સમાચાર મળ્યા નથી. કારમાં સવાર તમામ લોકો સુરક્ષિત હોવાનું જાણવા મળે છે.

કીમની માટીવા ફાયર વિભાગ ટીમના ફાયર ઓફિસર ભાવેશ ભાઇએ જણાવ્યું હતું કે, "મોડી રાત્રે કોસંબા નજીક ઉટીયાદરા ગામ પાસે એક કારમાં આગ લાગી હોવાની માહિતી પોલીસ કંટ્રોલમાંથી મળી હતી, જેને પગલે અમારી ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી ગઇ હતી અને પાણીનો મારો ચલાવી આ આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો. આ ઘટનામાં કોઇ જાનહાનિ થઇ નથી પરંતુ આગની ઘટનામાં કાર સંપૂર્ણ બળીને ખાક થઇ ગઇ હતી.

