અંકલેશ્વર: થિયેટરમાં 'સ્પાઇડરમેન' ફિલ્મના શો વખતે લાગી આગ, દર્શકોમાં અફરા તફરીનો માહોલ
અંકલેશ્વરના એપ્પલ પ્લાઝા સ્થિત રાજહંસ સિનેમામાં ચાલુ ફિલ્મ દરમિયાન અચાનક ભીષણ આગ લાગતાં ભારે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો.
Published : August 12, 2026 at 9:40 AM IST
ભરૂચ: અંકલેશ્વરના એપ્પલ પ્લાઝા સ્થિત રાજહંસ સિનેમામાં ચાલુ ફિલ્મ દરમિયાન અચાનક ભીષણ આગ લાગતાં ભારે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. ‘સ્પાઇડરમેન’ ફિલ્મનો શો ચાલી રહ્યો હતો તે દરમિયાન સિનેમાના નંબર-3 થિયેટરમાં આગ ભભૂકી ઉઠી હતી. આગની જ્વાળાઓ અને ધુમાડો જોવા મળતાં દર્શકોમાં નાસભાગ મચી હતી.
થિયેટરમાં ચાલુ ફિલ્મે લાગી આગ
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ ફિલ્મનો શો ચાલી રહ્યો હતો ત્યારે થિયેટરના એક ભાગમાંથી અચાનક આગ ભભૂકી હતી. આગ ઝડપથી ફેલાતાં થિયેટરમાં હાજર દર્શકો અને સ્ટાફમાં દોડધામ મચી હતી. પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને તાત્કાલિક લોકોને બહાર કાઢવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
આગની ઘટનાની જાણ થતાં ફાયર વિભાગની ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. આશરે ત્રણ જેટલા ફાયર બ્રિગેડની મદદથી આગ પર કાબૂ મેળવવા માટે કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. ફાયર વિભાગની ટીમોએ લગભગ બે કલાકની ભારે જહેમત બાદ આગને કાબૂમાં લીધી હતી.
આગ દરમિયાન સિનેમા સ્ટાફ અને ફાયર વિભાગ દ્વારા બે વ્યક્તિઓનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું હોવાના અહેવાલ છે. સદનસીબે સમગ્ર ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ ન હોવાનું સામે આવ્યું છે. જોકે આગના કારણે સિનેમાના નંબર-3 થિયેટરને ભારે નુકસાન થયું છે અને સમગ્ર થિયેટરનો મોટો હિસ્સો બળીને ખાખ થઈ ગયો હતો.
ઘટનાની જાણ થતાં DYSP તેમજ GIDC પોલીસ મથકના PI સહિતનો પોલીસ કાફલો પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો. પોલીસ અને ફાયર વિભાગની ટીમોએ સમગ્ર પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી હતી. આગ સંપૂર્ણપણે કાબૂમાં આવ્યા બાદ ઘટનાસ્થળે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
શોર્ટ સર્કિટને કારણે આગ લાગી હોવાનું પ્રાથમિક અનુમાન
હાલમાં આગ કયા કારણોસર લાગી તે સ્પષ્ટ થયું નથી. આગ શોર્ટ સર્કિટના કારણે લાગી કે અન્ય કોઈ કારણસર તે અંગે ફાયર વિભાગ અને પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આગથી થયેલા નુકસાનનો પણ અંદાજ મેળવવાની કામગીરી હાથ ધરાશે.
આ ઘટનાને લઈને ફિલ્મ જોવા આવેલા દર્શકોમાં પણ ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. ચાલુ ફિલ્મ દરમિયાન આગ લાગતા અચાનક અફરાતફરી સર્જાઈ હતી. જોકે ફાયર વિભાગ અને સિનેમા સ્ટાફની સમયસરની કામગીરીને કારણે મોટી દુર્ઘટના ટળી હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે.
હાલ સમગ્ર મામલે પોલીસ અને ફાયર વિભાગ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. આગનું ચોક્કસ કારણ તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ સામે આવશે.
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