અમદાવાદઃ રાજપથ રંગોલી ક્લબ રોડ પર અર્બન ચોક ફૂડ બજારમાં આગથી અફરાતફરી
અચાનક જ આગ લાગતા અર્બન ચોક ફૂડ બજારમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો.
Published : October 29, 2026 at 11:06 PM IST
અમદાવાદ: રાજપથ રંગોલી ક્લબ રોડ પર આવેલા અર્બન ચોક ફૂડ બજારમાં આગ લાગતા અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. ખાણીપીણીના ત્રણથી ચાર સ્ટોલમાં આગ લાગી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ઘટનાની જાણ થતા જ ફાયર બ્રિગેડની ત્રણથી ચાર ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. ફાયર વિભાગની ટીમ દ્વારા પાણીનો મારો ચલાવી આગ પર કાબૂ મળેવી લીધો હતો. સદનસીબે, આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.
ખાણીપીણી માટે સૌથી પ્રખ્યાત રાજપથ રંગોલી ક્લબ રોડ ઉપર આવેલા અર્બન ચોક ફૂડ બજારમાં અંદાજિત રાત્રે 8 વાગ્યાની આસપાસ ચાટના ફૂડ સ્ટોલમાં આગ લાગી હતી. થોડા સમયમાં આખા આઉટલેટમાં આગ પ્રસરી ગઈ અને બાજુમાં આવેલા મોમોસના આઉટલેટ સુધી પહોંચી હતી. ફાયર વિભાગને જાણ કરાતાં બોપલ ફાયર સ્ટેશનની ત્રણ જેટલી ગાડીઓ અને ડિવિઝનલ ફાયર ઓફિસર સ્વસ્તિક જાડેજા તાત્કાલિક સ્થળ ઉપર પહોંચ્યા હતા.
કરવાચોથનું વ્રત હોવાથી મોટી સંખ્યામાં લોકો હતા
ફાયર બ્રિગેડની ટીમ દ્વારા પાણીનો મારો ચલાવી આગને કાબુમાં લેવાઈ હતી. ચાટ અને મોમોસ સહિત કુલ ત્રણ આઉટલેટમાં આગ લાગી હતી. અર્બન ચોક ફૂડ બજારમાં લગભગ 50થી વધારે ફૂડ સ્ટોલ આવેલા છે. આજે કરવા ચોથનું વ્રત હોવાના કારણે મોટી સંખ્યામાં લોકોની ભીડ ઉમટી પડી હતી.
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