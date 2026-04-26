અમદાવાદ: બાપુનગરમાં પ્લાસ્ટિક પેલેટ્સ કંપનીમાં આગ, ફાયર વિભાગે મેળવ્યો કાબુ
અમદાવાદના બાપુનગર વિસ્તારમાં પેલેટ્સ કંપનીમાં આગની જાણ થતા જ ફાયર વિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી.
Published : April 26, 2026 at 2:28 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના બાપુનગર વિસ્તારમાં પ્લાસ્ટિક પેલેટ્સ બનાવતી ફેક્ટરીમાં આગ લાગી હતી. બનાવની જાણ થતા જ ફાયર વિભાગનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને આગને કાબુમાં લેવાનો પ્રયાસ હાથ ધર્યો હતો. વહેલી સવારે લાગેલી આગને લઇને વિસ્તારમાં અફરા તફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. જોકે, ફાયર વિભાગની ઝડપી કામગીરીને કારણે મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી.
અમદાવાદના બાપુનગર વિસ્તારમાં ભીષણ આગ
શહેરના બાપુનગર વિસ્તારમાં પેલેટ્સ કંપનીમાં આગની જાણ થતા જ ફાયર વિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. જોત જોતામાં આગે વિકરાળ રૂપ ધારણ કરતા ફાયરની વધુ ગાડીઓ બોલાવવી પડી હતી. આગ લાગતા જ ફાયર વિભાગની 10થી વધુ ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે આવી ગઇ હતી. આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરતા વધારાની ગાડીઓ પણ મંગાવવામાં આવી હતી અને સતત પ્રયત્નો બાદ આગ પર અંતે કાબુ મેળવવામાં આવ્યો હતો.
ફાયરની ટીમ દ્વારા કુલિંગની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી જેથી આગ ફરી ના ભભૂકે. સાથે જ વેન્ટિલેશનની કામગીરી પણ કરવામાં આવી હતી જેના કારણે અંદરનો ધુમાડો બહાર કાઢવામાં સહાય મળી હતી.
અમદાવાદના બાપુનગર વિસ્તારમાં આગની ઘટનાને વઇને ચીફ ફાયર ઓફિસર મિહિર રાણાએ જણાવ્યું હતું કે, "ફાયર બ્રિગેડની ટીમે સમયસર પહોંચીને આગને કાબુમાં લીધી છે. હાલ કુલિંગની કામગીરી ચાલુ છે અને પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે નિયંત્રણમાં છે. આ બનાવમાં અત્યાર સુધી કોઇ જાનહાનિની માહિતી સામે આવી નથી, જે રાહતની વાત છે. આગ લાગવાના કારણો અંગે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. ફાયર વિભાગ હાલ સ્થળ પર જ મોનીટરિંગ કરી રહ્યું છે અને પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે.
