દ્વારકામાં પાલિકાની ડમ્પિંગ સાઇટ પર લાગી વિકરાળ આગ, લોકોમાં ભય

દ્વારકામાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ડમ્પિંગ સાઈટ પર ભીષણ આગ લાગી હોવાની ઘટના સામે આવી છે.

ડમ્પિંગ સાઈટ પર ભીષણ આગ
ડમ્પિંગ સાઈટ પર ભીષણ આગ (ANI)
By ANI

Published : October 20, 2025 at 10:27 AM IST

1 Min Read
દ્વારકા: 20 ઓક્ટોબર,સોમવારની વહેલી સવારે દેવભૂમિ દ્વારકામાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ડમ્પિંગ સાઈટ પર ભીષણ આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી. આગની ઘટનાના પગલે અગ્નિશામકો દોડી આવ્યા હતા અને આગને કાબુમાં લેવાના પ્રયાસો હાથ ધર્યા હતાં. વિકરાળ બનેલી આ આગને બુઝાવવા માટે ફાયર વિભાગની ટીમને ખુબ જ જહેમત ઉઠાવવી પડી હતી.

આગ લાગવાનું પ્રાથમિક કારણ આતશબાજી હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે. જોતજોતામાં આ આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યુ, જેના પરિણામે આગની જ્વાળાઓમાંથી નીકળતા ધુમાળો આસપાસના વિસ્તારમાં પ્રસરી ગયો, તો લોકોમાં પણ આગના કારણે ભય ફેલાઈ ગયો હતો. જોકે, આ આગના કારણે કોઈ મોટી જાનહાની થયાનું હજી સુધી જાણી શકાયું નથી. બીજી તરફ તંત્ર પણ આ આગ લાગવાના સાચા કારણોની તપાસ કરી રહ્યું છે.

હાલ તો આગ પર સંપૂર્ણ કાબુ મેળવી લેવામાં આવ્યો છે, અને તંત્ર દ્વારા આસપાસના લોકોને પણ સલામતીના ભાગ રૂપે અપીલ કરવામાં આવે છે કે, ડમ્પીંગ સાઈટ હોવાથી અહીં આસ પાસ કોઈ પણ વ્યક્તિ આગ પ્રસરે કે આગ ફેલાઈ તેવા પ્રચંડ ધડાકા વાળા ફટાકડા ન ફોડે.

