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અમદાવાદઃ પાલડીમાં ભડભડ સળગ્યું સ્પા, 5 લોકોનું દિલધડક રેસ્ક્યૂ

પાલડીના કોચરબ આશ્રમ પાસે આવેલા એક સ્પામાં આગ લાગતા ફાયર વિભાગ દોડતું થયું હતું.

પાલડીના કોચરબ આશ્રમ પાસે આગ લાગતા અફરાતફરી મચી ગઈ
પાલડીના કોચરબ આશ્રમ પાસે આગ લાગતા અફરાતફરી મચી ગઈ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2026 at 5:59 PM IST

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અમદાવાદઃ પાલડી વિસ્તારમાં કોચરબ આશ્રમ પાસે આવેલા એક સ્પામાં આગની ઘટના બની છે. કોચબર આશ્રમ પાસે કોઠાવાલા ફ્લેટ નજીક આવેલા એક સ્પામાં બપોરના સમયે આગ લાગતા અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.

પાલડી વિસ્તારમાં કોચરબ આશ્રમ પાસે કોઠાવાલા ફ્લેટ નજીક એક સ્પામાં આગ લાગી હોવાનો ફાયર વિભાગને કોલ મળ્યો હતો. સ્પામાં લાગેલી આ આગમાં પાંચ લોકો ફસાયા હોવાની પણ ફાયર વિભાગને માહિતી મળી હતી. ફાયરનો કોલ મળતા જ ફાયર વિભાગ દોડતું થઈ ગયું હતું. ફાયર વિભાગની 7થી 8 ગાડીઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી.

પાલડીના કોચરબ આશ્રમ પાસે આગ લાગતા અફરાતફરી મચી ગઈ (Etv Bharat Gujarat)

ફાયર ઓફિસર અભિષેક તોમરેના અનુસાર, સ્પામાં લાગેલી આગમાં 5 લોકો ફસાયા હોવાની માહિતી મળી હતી. ફાયર વિભાગે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને આ પાંચેય લોકોને બચાવ્યા હતા. ફાયર વિભાગે આગમાંથી બચાવેલા લોકોમાં 3 મહિલા અને 2 પુરૂષોનો સમાવેશ થાય છે. ફાયર અધિકારીના કહેવા મુજબ હાલ સંપૂર્ણપણે આગને કાબૂમાં લેવાની કામગીરી ચાલી રહી છે.

કોચરબ આશ્રમ નજીક સ્પામાં આગની ઘટનાની જાણ થતા જ ધારાસભ્ય પણ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. એલિસબ્રિજ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય અમિત શાહે ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી હતી અને સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું.

સ્પામાં લાગેલી આ આગમાં સદનસીબે કોઈ જાનહાનિના સમાચાર નથી. જો કે આ આગના કારણે આસપાસની દુકાનોમાં પણ થોડાઘણા અંશે નુકસાન થવાનો અંદાજ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે.

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