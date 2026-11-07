બનાસકાંઠા: પાલનપુરની મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલમાં લાગી આગ, દર્દીઓ-સ્ટાફમાં મચી ભાગદોડ
પાલનપુરની મલ્ટિસ્પેશ્યાલિટી માવજત હોસ્પિટલના રસોડામાં વઘાર કરતા સમયે લા જોતજોતામાં આગ વિકરાળ બનતા દર્દીઓ અને હોસ્પિટલ સ્ટાફમાં ભાગદોડ મચી હતી.
Published : November 7, 2026 at 11:09 PM IST
બનાસકાંઠા: પાલનપુરમાં આવેલી મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી માવજત હોસ્પિટલના રસોડામાં અચાનક આગ લાગવાની ઘટના બની હતી. હોસ્પિટલના બીજા માળ અને ધાબા ઉપર લાગેલી આગના કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ દર્દીઓ સગાવ્હાલા તેમજ હોસ્પિટલના સ્ટાફમાં ભારે દોડધામ મચી ગઈ હતી. દાખલ દર્દીઓને સ્ટાફની મદદથી સુરક્ષિત રીતે વોર્ડની બહાર નીકળવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે ગંભીર દર્દીઓ ઓક્સિજન સિલિન્ડર સાથે રાખીને હોસ્પિટલની બાહર લવાયા હતા. સાથે જ હાજર સગા સબંધીઓ હોસ્પિટલ બહાર દોડી આવ્યા હતા.
હોસ્પિટલના બીજા માળે લાગેલી આગના કારણે જોત જોતામાં તો આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું જેમાં હોસ્પિટલના ધાબા સુધી આગ જોવા મળી હતી જેને લઈને તાત્કાલિકે હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટ દ્વારા પાલનપુર નગરપાલિકા ફાયર વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી ફાયર વિભાગ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચીને આગ પર કાબુ મેળવવા માટેનો પ્રયાસ હાથ રહ્યો હતો અને ભારે જહમત બાદ આગ પર કાબુ આવી ગયો હતો. આગ પર કાબુ આવી જતા હોસ્પિટલ તંત્ર અને દર્દીઓએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો જે બાદ ફરી તમામ દર્દીઓને પોતાના જે તે વોર્ડમાં શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.
મહત્વનું છે કે સમયસર આગ પર કાબુ આવી જતા અને આગ વધુ ન ફેલાતા મોટી હોનારત થતા ટળી હતી. જોકે આગની જાણ થયા બાદ હોસ્પિટલ પહોંચેલા પાલનપુરના ધારાસભ્ય અનિકેત ઠાકરે પણ પરિસ્થિતિ અંગે જાણકારી મેળવી હતી. હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટે કહ્યું કે, રસોડામાં વઘાર કરતા સમયે આગ લાગી હોવાનું અનુમાન છે. જોકે હાલમાં આગ પર કાબુ આવી ગયો છે.
હોસ્પિટલ પહોંચેલા ધારાસભ્યએ પણ જાણકારી આપતા કહ્યું કે, આગ લાગ્યા બાદ તાત્કાલિક ફાયર વિભાગ અને તંત્રએ પહોંચીને આગ ઉપર કાબુ મેળવ્યો હતો હાલ આગ સંપૂર્ણ બુજાવી દેવામાં આવી છે અને ફરી તમામ દર્દીઓને હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરી દેવાયા છે.
માવજત મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલમાં આગ લાગવા સમયેની થોડીક મિનિટો પહેલા રાજસ્થાનથી એમ્બ્યુલન્સ લઈને હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચેલા એમ્બ્યુલન્સ ચાલકે સૌથી પહેલા ધુમાડા નીકળતા જોઈને હાજર ગેટમેનને ઘટનાની જાણ કરી હતી. પરંતુ ગાર્ડે કહ્યું કે, તો પાછળથી આવે છે. જોકે થોડીક સેંકડોમાં આગ ધાબા ઉપર જોવા મળી હતી. રાજસ્થાનના આ એમ્બ્યુલન્સ ચાલકે ETV ભારત સાથે એક્સલુઝિવ વાતચીત કરી હતી અને આગના ઘટનાક્રમ અંગે જણાવ્યું હતું.
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