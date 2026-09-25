સુરતના ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં ફરી આગ, 15થી વધુ ફાયર ટેન્ડર-50થી વધુ ફાયરના જવાનોએ આગ પર કાબૂ મેળવ્યો
સલાબતપુરામાં ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં આગ લાગતા 15થી વધુ ફાયર ટેન્ડર-50થી વધુ ફાયર બ્રિગેડના જવાનો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને ભારે જહેમત બાદ આગને કાબૂમાં લીધી હતી.
Published : September 25, 2026 at 8:05 AM IST
સુરત: સુરતના ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં ફરી એક વખત આગ લાગવાની ઘટના બની હતી. સલાબતપુરા વિસ્તારમાં ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં આગ લાગતા 15થી વધુ ફાયર ટેન્ડર અને 50થી વધુ ફાયર બ્રિગેડના જવાનો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને ભારે જહેમત બાદ આગને કાબૂમાં લીધી હતી.
સુરત ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં ભીષણ આગ
સુરતના સલાબતપુરામાં કામેલા દરવાજા વિસ્તારમાં આવેલા રીજન્ટ ટેક્સટાઇલ માર્કેટના ત્રીજા માળે ભીષણ આગ લાગી હતી. આગની જાણ ફાયર બ્રિગેડને કરવામાં આવતા ફાયરના 15થી વધુ ફાયર ટેન્ડર અને 50થી વધુ ફાયર બ્રિગેડના જવાનો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને આગને કાબૂમાં લેવાનો પ્રયાસ હાથ ધર્યો હતો. ભારે જહેમત બાદ ફાયર બ્રિગેડના જવાનોએ આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો. મળતી માહિતી અનુસાર આ આગ સિન્થેટિક કાપડનો સંગ્રહ કરતા ગોડાઉનમાં લાગી હતી.
Surat, Gujarat: A fire broke out on the third floor of Regent Textile Market in the Kamela Darwaja area of Salabatpura, triggering panic. More than 15 fire tenders and over 50 fire brigade personnel reached the spot and brought the fire under control after a strenuous operation.… pic.twitter.com/JXe5jWgFzY— IANS (@ians_india) September 24, 2026
આગને કારણે ગોડાઉનમાં રહેલો સિન્થેટિક કાપડનો જથ્થો બળી જતા વેપારીને મોટું નુકસાન થવાનો અંદાજો છે. જોકે, આ આગ કેવી રીતે લાગી તેનું કારણ જાણવા મળ્યું નથી.
આ પણ વાંચો: