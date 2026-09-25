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સુરતના ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં ફરી આગ, 15થી વધુ ફાયર ટેન્ડર-50થી વધુ ફાયરના જવાનોએ આગ પર કાબૂ મેળવ્યો

સલાબતપુરામાં ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં આગ લાગતા 15થી વધુ ફાયર ટેન્ડર-50થી વધુ ફાયર બ્રિગેડના જવાનો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને ભારે જહેમત બાદ આગને કાબૂમાં લીધી હતી.

સુરતના ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં ફરી આગ
સુરતના ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં ફરી આગ (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2026 at 8:05 AM IST

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સુરત: સુરતના ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં ફરી એક વખત આગ લાગવાની ઘટના બની હતી. સલાબતપુરા વિસ્તારમાં ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં આગ લાગતા 15થી વધુ ફાયર ટેન્ડર અને 50થી વધુ ફાયર બ્રિગેડના જવાનો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને ભારે જહેમત બાદ આગને કાબૂમાં લીધી હતી.

સુરત ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં ભીષણ આગ

સુરતના સલાબતપુરામાં કામેલા દરવાજા વિસ્તારમાં આવેલા રીજન્ટ ટેક્સટાઇલ માર્કેટના ત્રીજા માળે ભીષણ આગ લાગી હતી. આગની જાણ ફાયર બ્રિગેડને કરવામાં આવતા ફાયરના 15થી વધુ ફાયર ટેન્ડર અને 50થી વધુ ફાયર બ્રિગેડના જવાનો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને આગને કાબૂમાં લેવાનો પ્રયાસ હાથ ધર્યો હતો. ભારે જહેમત બાદ ફાયર બ્રિગેડના જવાનોએ આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો. મળતી માહિતી અનુસાર આ આગ સિન્થેટિક કાપડનો સંગ્રહ કરતા ગોડાઉનમાં લાગી હતી.

આગને કારણે ગોડાઉનમાં રહેલો સિન્થેટિક કાપડનો જથ્થો બળી જતા વેપારીને મોટું નુકસાન થવાનો અંદાજો છે. જોકે, આ આગ કેવી રીતે લાગી તેનું કારણ જાણવા મળ્યું નથી.

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SURAT FIRE
TEXTILE MARKET FIRE
FIRE BREAKS OUT
સુરત આગ
SURAT TEXTILE MARKET FIRE

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