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સારોલી સાલાસર માર્કેટના પાંચમા માળે ભીષણ આગ; ચાર દુકાનો આગની ઝપેટમાં, 15થી વધુ ફાયર ટેન્ડરો આગ બુઝાવવામાં લાગ્યા

સુરત શહેરના ટેક્સટાઇલ હબ ગણાતા સારોલી વિસ્તારમાં આવેલી સાલાસર માર્કેટમાં સવારે કાપડની ચાર દુકાનોમાં આગ લાગી હતી

સુરત શહેરના ટેક્સટાઇલ હબ ગણાતા સારોલી વિસ્તારમાં આવેલી સાલાસર માર્કેટમાં સવારે કાપડની ચાર દુકાનોમાં આગ લાગી હતી
સુરત શહેરના ટેક્સટાઇલ હબ ગણાતા સારોલી વિસ્તારમાં આવેલી સાલાસર માર્કેટમાં સવારે કાપડની ચાર દુકાનોમાં આગ લાગી હતી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2026 at 3:58 PM IST

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સુરત: શહેરના ટેક્સટાઇલ હબ ગણાતા સારોલી વિસ્તારમાં આવેલી સાલાસર માર્કેટમાં બુધવારે સવારે ભીષણ આગ લાગતાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. સવારે આશરે 10:30 વાગ્યાના અરસામાં માર્કેટના પાંચમા માળે આવેલી ચાર જેટલી દુકાનોમાં અચાનક આગ ફાટી નીકળી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં સુરત ફાયર બ્રિગેડનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો. શહેરના વિવિધ ફાયર સ્ટેશનોમાંથી 15થી વધુ ફાયર ટેન્ડરો અને ફાયર જવાનોને કામગીરીમાં જોડવામાં આવ્યા હતા. ફાયર જવાનોએ ચારેય તરફથી પાણીનો મારો ચલાવી આગને કાબૂમાં લેવાના પ્રયાસો હાથ ધર્યા હતા.

પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, દુકાનોમાં ફેબ્રિક, કાપડ અને પોલિએસ્ટરનો મોટો જથ્થો સંગ્રહાયેલો હોવાથી આગે ગણતરીની મિનિટોમાં વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. આગના પગલે માર્કેટમાંથી કાળા ધુમાડાના ગોટેગોટા નીકળતા આસપાસના વિસ્તારમાં પણ ભારે ફફડાટ ફેલાયો હતો. સદનસીબે, હાલ સુધી આગની ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ સામે આવ્યા નથી. જોકે, દુકાનોમાં રહેલો કાપડનો મોટો જથ્થો આગની ઝપેટમાં આવતાં વેપારીઓને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થયું હોવાની આશંકા છે.

સુરત શહેરના ટેક્સટાઇલ હબ ગણાતા સારોલી વિસ્તારમાં આવેલી સાલાસર માર્કેટમાં સવારે કાપડની ચાર દુકાનોમાં આગ લાગી હતી (ETV Bharat Gujarat)

માર્કેટમાં દુકાન ધરાવતા એક વેપારીએ જાણકારી આપી કે, સવારે 10.30 વાગ્યાની આસપાસ પાંચમા આવેલી ચાર કાપડની દુકાનોમાં આગ લાગી હતી. આગ લાગી ત્યારે હું અહીં જ હાજર હતો. જોતજોતામાં આગે વિકરાળ રૂપ લઈ લીધું હતું. આ વર્ષે જ આગ લાગવાની આ બીજી ઘટના છે. નુકસાન ખાસ્સું થયું છે. જોકે, હજુ આગનું ચોક્કસ કારણ જાણી શકાયું નથી, કદાચ શોર્ટ સર્કિટને કારણે હોઈ શકે.

આગ કયા કારણોસર લાગી તે અંગે હજુ સત્તાવાર કારણ સામે આવ્યું નથી. પ્રાથમિક તબક્કે શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગી હોવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. સમગ્ર ઘટનાને લઈને ફાયર વિભાગ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

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