મહેસાણા: રાધનપુર રોડ પર આવેલા પિઝા હાઉસમાં આગ દોઢ કલાકના અંતે કાબુમાં આવી, આઠ લોકોનો બચાવ
મહેસાણા રાધનપુર રોડ પર આવેલા એક પિઝા હાઉસમાં આગ લાગી હતી જેમાં તમામ સામાન બળીને ખાક થઇ ગયો હતો.
Published : March 19, 2026 at 2:21 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણા શહેરમાં વહેલી સવારે મોટી દુર્ઘટના સર્જાતા સહેજમાં ટળી ગઇ હતી. શહેરના રાધનપુર રોડ પર આવેલા એક પિઝા હાઉસમાં અચાનક આગ લાગતા ભારે અફરા તફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. આગ લાગવાના સમયે દુકાનની અંદર 8 યુવક ફસાઇ ગયા હતા. જોકે, મહેસાણા મહાનગરપાલિકાની ફાયર શાખાની સમય સૂચકતાને કારણે તમામ આઠ લોકોનું રેસક્યૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
પિઝા હાઉસમાં આગ લાગતા 8 યુવકનો બચાવ
મળતી માહિતી અનુસાર, ગુરૂવાર સવારે 6:00 વાગ્યાની આસપાસ મહેસાણા ફાયર શાખાને રાધનપુર રોડ પર બનાસ ઇલેક્ટ્રોનિક્સની બાજુમાં આવેલા 'માર્ટિનોઝ પિઝા' (Martino'z Pizza)માં આગ લાગી હોવાનો કોલ મળ્યો હતો. ધર્મેશ કુમાર પંચાલ નામના જાગૃત નાગરિકે આ અંગે ફાયર વિભાગને જાણ કરી હતી.
ઘટનાની ગંભીરતાને પારખીને ફાયર બ્રિગેડની ટીમ કોલ મળ્યાની માત્ર બે મિનિટમાં (સવારે 6:02 કલાક) ઘટનાસ્થળે રવાના થઇ ગઇ હતી. ફાયરની ટીમ ગણતરીની મિનિટોમાં ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઇ હતી અને આગને કાબુમાં લેવાના પ્રયાસ હાથ ધર્યા હતા.
ઘટનાસ્થળે પહોંચીને ફાયરની ટીમે જોયું કે પિઝા હાઉસની અંદર આગ વકરી રહી હતી અને અંદરના ભાગે કેટલાક લોકો ફસાયેલા હતા. ફાયરના જવાનોએ કોઈપણ જાતના વિલંબ વિના હોઝરીલ અને પાણીના મારા વડે આગ પર કાબૂ મેળવવાની કામગીરી શરૂ કરી દીધી હતી. આ રેસ્ક્યુ ઓપરેશનમાં ફાયર બ્રિગેડે હેલ્મેટ, ગમબુટ અને કુહાડી જેવા સાધનોનો ઉપયોગ કરી દુકાનમાં ફસાયેલા લોકો સુધી પહોંચવાનો માર્ગ બનાવ્યો હતો.
8 લોકોનો આબાદ બચાવ
ફાયર જવાનોએ ભારે જહેમત ઉઠાવીને પિઝા હાઉસની અંદર ફસાયેલા ૮ યુવાનોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢ્યા હતા.સમયસર પહોંચેલી મદદના કારણે આ ઘટનામાં સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ કે ગંભીર ઈજાઓ થઈ નથી.
સતત દોઢ કલાકની જહેમત બાદ સવારે 7:37 કલાકે આગને સંપૂર્ણપણે બુઝાવી દેવામાં આવી હતી. મહેસાણા ફાયર બ્રિગેડની આ ત્વરિત અને સફળ કામગીરીની સ્થાનિક લોકો દ્વારા ભારે પ્રશંસા કરવામાં આવી રહી છે. વહેલી સવારે બનેલી આ ઘટનામાં ફાયર વિભાગ દેવદૂત બનીને આવ્યું હતું અને 8 પરિવારોના ચિરાગ બુઝાતા બચાવી લીધા હતા.
