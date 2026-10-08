સુરતના વેપારી સામે સાડી વેચવા બદલ કેમ થઈ FIR ?, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો ?
ગુજરાત હાઈકોર્ટે નોંધ્યું કે આ કેસમાં ધાર્મિક લાગણીઓને ઇરાદાપૂર્વક અને દૂષિત રીતે ઠેસ પહોંચાડવાનો આશય હોવાનું પ્રથમદર્શી રીતે સામે આવતું નથી.
Published : October 8, 2026 at 8:00 PM IST
સુરત/અમદાવાદઃ વર્ષ 2017માં સુરતના સાલાબતપુરા પોલીસ મથકે ટેક્સટાઇલ વેપારી વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે વેપારી દ્વારા ગૌતમ બુદ્ધની છબીવાળી સાડીઓ અને કાપડનું વેચાણ કરવામાં આવતું હતું. આ સાડીઓમાં બુદ્ધની છબીઓ કાપડના નીચેના ભાગે, સાડીના બોર્ડર તરફ હતી અને ફરિયાદીનો આક્ષેપ હતો કે આ ભાગ પગ પાસે આવતો હોવાથી બૌદ્ધ સમાજની ધાર્મિક લાગણીઓને ઠેસ પહોંચી હતી.
આ FIRને પડકારતા વેપારીએ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી. અરજદાર તરફથી એડવોકેટ રાજેશ કાનાણીએ રજૂઆત કરી હતી કે, અરજદાર સુરતના જાણીતા ટેક્સટાઇલ વેપારી છે અને બજારમાં ચાલતા ટ્રેન્ડ તથા માંગ પ્રમાણે કાપડ ખરીદીને તેનું વેચાણ કરે છે. કોઈ ધર્મ, ધાર્મિક વ્યક્તિ કે સમાજની લાગણીઓને દુભાવવાનો અરજદારનો કોઈ દૂષિત અથવા ઇરાદાપૂર્વકનો આશય નહોતો.
એડવોકેટ રાજેશ કાનાણી તરફથી વધુ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, વેપારી સ્પર્ધા અને વ્યવસાયિક હરીફાઈના કારણે અરજદાર પર દબાણ લાવવા માટે ખોટી ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી. તેથી ફરિયાદમાં લગાવવામાં આવેલી ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 295A હેઠળના ગુનાના જરૂરી તત્વો અહીં પૂર્ણ થતા નથી.
હાઈકોર્ટે સુપ્રીમ કોર્ટના અગાઉના ચુકાદાઓનો સંદર્ભ આપીને નોંધ્યું કે, કલમ 295A હેઠળ ગુનો બનવા માટે માત્ર કોઈ ધાર્મિક વ્યક્તિ, પ્રતીક અથવા છબી સાથે સંકળાયેલ કૃત્ય પૂરતું નથી. આ જોગવાઈ લાગુ થવા માટે ધાર્મિક લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડવાનો ઇરાદાપૂર્વકનો અને દૂષિત આશય હોવો જરૂરી છે.
કોર્ટે કેસના રેકોર્ડ પર ઉપલબ્ધ ફોટોગ્રાફ્સ તથા પોલીસ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા અહેવાલની પણ તપાસ કરી હતી. હાઈકોર્ટના અવલોકન મુજબ, ઉપલબ્ધ સામગ્રી પરથી એવું દર્શાતું નથી કે અરજદારે કોઈ ધર્મનું અપમાન કરવાના અથવા ધાર્મિક લાગણીઓને ઇરાદાપૂર્વક ઠેસ પહોંચાડવાના આશયથી સાડી કે કાપડનું વેચાણ કર્યું હતું. આથી હાઈકોર્ટે ઠરાવ્યું કે કલમ 295A હેઠળ ગુનો બનાવવા માટે જરૂરી તત્વો હાલના કેસમાં સ્થાપિત થતા નથી. પરિણામે ગુજરાત હાઈકોર્ટે ટેક્સટાઇલ વેપારી વિરુદ્ધ નોંધાયેલી FIR તેમજ આ ફરિયાદના આધારે ચાલી રહેલી તમામ સંબંધિત કાનૂની કાર્યવાહી રદ્દ કરી છે.
આ ચુકાદામાં હાઈકોર્ટે ફરી એક વખત સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, કોઈ કૃત્યથી ધાર્મિક લાગણી દુભાઈ હોવાનો આક્ષેપ માત્ર એટલા આધારે કલમ 295Aનો ગુનો બની જતો નથી. કાયદા હેઠળ ઇરાદાપૂર્વકનો અને દૂષિત આશય પણ સ્થાપિત થવો જરૂરી છે.
આ પણ વાંચો