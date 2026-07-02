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જામનગર: વિદ્યાર્થીએ વૉશરૂમ જવાની મંજૂરી માંગી તો સરકારી શાળાના આચાર્યએ ઝાપટ મારી, અપશબ્દો બોલ્યા; વિદ્યાર્થી હોસ્પિટલમાં, પોલીસ ફરિયાદ

રજૂઆત કરવા પહોંચેલા વાલી સાથે પણ ગેરવર્તણૂંક કરી, જાતિવિષયક શબ્દો, ગાળાગાળી અને ધક્કામુક્કીનો આરોપ

આચાર્યના મારથી વિદ્યાર્થી હોસ્પિટલમાં
આચાર્યના મારથી વિદ્યાર્થી હોસ્પિટલમાં (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 2, 2026 at 10:51 PM IST

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જામનગર: શહેરમાં શિક્ષણ જગતને શર્મસાર કરતી એક ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. જામનગરના પાણા ખાણ વિસ્તારમાં આવેલી સરકારી શાળા નંબર 19ના આચાર્ય સામે એક વિદ્યાર્થીને ઢોર માર મારવા બદલ અને તેના પિતા સાથે ગેરવર્તણૂંક કરી જાતિસૂચક અપશબ્દો બોલવા બદલ સી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાયો છે. આ ઘટનાને પગલે સ્થાનિક વાલીઓ અને દલિત સમાજમાં ભારે રોષનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

શું છે સમગ્ર ઘટના?

મળતી માહિતી મુજબ, પાણા ખાણ વિસ્તારની શાળા નં. 19માં અભ્યાસ કરતા એક વિદ્યાર્થીએ વર્ગખંડમાં હાજર આચાર્ય પાસે વોશરૂમ (બાથરૂમ) જવા માટે પરવાનગી માંગી હતી. આ સામાન્ય બાબતે ઉશ્કેરાઈ ગયેલા આચાર્યએ માસૂમ વિદ્યાર્થીને જોરદાર ઝાપટ મારી દીધી હતી. આચાર્યના આ અમાનવીય વર્તનને કારણે વિદ્યાર્થીને શારીરિક ઈજાઓ પહોંચી હતી. શાળા છૂટ્યા બાદ વિદ્યાર્થીએ ઘરે પહોંચીને રડતા-રડતા પોતાના પિતાને આ સમગ્ર આપવીતી જણાવી હતી.

રજૂઆત કરવા પહોંચેલા વાલી સાથે પણ ગેરવર્તણૂંક કરી, જાતિવિષયક શબ્દો, ગાળાગાળી અને ધક્કામુક્કીનો આરોપ (ETV Bharat Gujarat)

પિતા રજૂઆત કરવા પહોંચતા ધક્કામુક્કી અને અપશબ્દો

પુત્રની વાત સાંભળીને આઘાતમાં સરેલા પિતા તાત્કાલિક શાળાના આચાર્ય પાસે રજૂઆત કરવા પહોંચ્યા હતા. જો કે, પોતાની ભૂલ સ્વીકારવાના બદલે આચાર્ય ઉદ્ધત વર્તન પર ઉતરી આવ્યા હતા. પિતા અને આચાર્ય વચ્ચે ભારે બોલાચાલી થઈ હતી. આરોપ છે કે આચાર્યએ વિદ્યાર્થીના પિતાને ધક્કો માર્યો હતો અને જાહેરમાં જાતિસૂચક અપશબ્દો કહી અપમાનિત કર્યા હતા.

વિદ્યાર્થી હોસ્પિટલમાં દાખલ, પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ

મારપીટના કારણે ઘવાયેલા વિદ્યાર્થીને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે જામનગરની સરકારી જી.જી. હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે, જ્યાં હાલ તેની સારવાર ચાલી રહી છે. બીજી તરફ, આ મામલે વાલી દ્વારા જામનગરના સી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં આચાર્ય વિરુદ્ધ કાયદેસરની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. પોલીસે એટ્રોસિટી એક્ટ સહિતની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. આ અંગે જામનગરના ડીવાયએસપી (DySP) જયવીરસિંહ ઝાલાએ જણાવ્યું છે કે, પોલીસ આ મામલાને અત્યંત ગંભીરતાથી લઈ રહી છે અને કાયદેસરની કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

સમાજ અને વાલીઓમાં ભારે આક્રોશ

આ ઘટના વાયુવેગે પ્રસરતા જ શિક્ષણ જગત અને સ્થાનિકોમાં ઘેરા પ્રત્યાઘાતો પડ્યા છે. જામનગર દલિત સમાજના આગેવાન મનસુખ સાદિયાએ આ ઘટનાને સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢી છે અને ચીમકી આપી છે કે જો જવાબદાર આચાર્ય સામે તાત્કાલિક કડક પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે. સરકારી શાળાઓમાં બાળકોની સુરક્ષા સામે સવાલો ઊભા થયા છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે શિક્ષણ વિભાગ અને શાળા તંત્ર આવા બેજવાબદાર આચાર્ય સામે શિસ્તભંગના કેવા પગલાં ભરે છે. વાલીઓ અત્યારે આચાર્યની તાત્કાલિક ધરપકડ અને સસ્પેન્શનની માંગ કરી રહ્યા છે.

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