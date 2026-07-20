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બોગસ દસ્તાવેજોના આક્ષેપ વચ્ચે વાપીના બે કોર્પોરેટરો સામે FIR, રાજકીય માહોલ ગરમાયો

છીરી વોર્ડ નંબર-3માંથી ચૂંટાયેલા બે કોર્પોરેટરો સામે બનાવટી દસ્તાવેજોના આધારે ચૂંટણી લડ્યાનો ગંભીર આક્ષેપ થતા વાપી જીઆઈડીસી પોલીસ મથકે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.

કોંગ્રેસે વાપી મનપાના બે કોર્પોરેટરો સામે FIR નોંધાવી
કોંગ્રેસે વાપી મનપાના બે કોર્પોરેટરો સામે FIR નોંધાવી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 20, 2026 at 7:40 AM IST

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વાપી: વાપી મહાનગરપાલિકાની રાજનીતિમાં નવા વિવાદે જોર પકડ્યું છે. છીરી વોર્ડ નંબર-3માંથી ચૂંટાયેલા બે કોર્પોરેટરો સામે બનાવટી દસ્તાવેજોના આધારે ચૂંટણી લડ્યાનો ગંભીર આક્ષેપ થતા વાપી જીઆઈડીસી પોલીસ મથકે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. ફરિયાદમાં વોર્ડ 3ના કોર્પોરેટર સમસુદીન નુરૂદીન ચૌધરી અને સુનિતા ઉમેશચંદ્ર તિવારી(મનપા દંડક)ના નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ફરિયાદના આધારે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)-2023ની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કરી પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

વાપીના છીરી વિસ્તારમાં રહેતા ફરિયાદી મોહમદ ઇમરાન અબ્દુલ રઉફ મિર્ઝાએ વાપી જીઆઈડીસી પોલીસ મથકમાં લેખિત ફરિયાદ આપી હતી. ફરિયાદના આધારે 18 જુલાઈ, 2026ના રોજ રાત્રે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે BNS-2023ની કલમ 335(2), 335(3), 340(2) અને 61(2) મુજબ ગુનો દાખલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

કોંગ્રેસે વાપી મનપાના બે કોર્પોરેટરો સામે FIR નોંધાવી (Etv Bharat Gujarat)

બનાવટી સ્કૂલ લીવિંગ સર્ટિફિકેટનો ઉપયોગ કર્યાનો આરોપ

ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે, બંને આરોપીઓએ પૂર્વઆયોજિત ષડયંત્રના ભાગરૂપે બનાવટી સ્કૂલ લીવિંગ સર્ટિફિકેટ તૈયાર કરાવ્યા હતા. ફરિયાદીનો દાવો છે કે, આ દસ્તાવેજો ખોટા હોવાનું જણાતા તેમને અસલી તરીકે રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. આ દસ્તાવેજોના આધારે ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવામાં આવ્યો હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે.

ચૂંટણી માટે સોગંદનામું પણ બનાવટી હોવાનો દાવો

ફરિયાદ મુજબ માત્ર સ્કૂલ લીવિંગ સર્ટિફિકેટ જ નહીં, પરંતુ નોટરાઇઝ્ડ સોગંદનામું પણ બનાવટી રીતે તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું. આ સોગંદનામા મામલતદાર કચેરી, બલીઠા ખાતે રજૂ કરી ઉમેદવારી નોંધાવવામાં આવી હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે. ફરિયાદીના આક્ષેપ મુજબ આ પ્રક્રિયા દ્વારા ચૂંટણી પંચને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.

2015 અને 2026ની ચૂંટણી અંગે આક્ષેપ

ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ વર્ષ 2015માં છીરી તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી દરમિયાન તથા વર્ષ 2026માં વાપી મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણીમાં કથિત રીતે આ બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ફરિયાદીનો દાવો છે કે, આ દસ્તાવેજોના આધારે ઉમેદવારી નોંધાવી ચૂંટણી જીતી જાહેર પદ પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું.

દસ વર્ષના સમયગાળાની તપાસનો દાવો

પોલીસ ફરિયાદમાં દર્શાવ્યા મુજબ કથિત બનાવનો સમયગાળો 7 નવેમ્બર, 2015થી 28 એપ્રિલ, 2026 સુધીનો દર્શાવવામાં આવ્યો છે. આથી તપાસનો વ્યાપ એક દાયકાથી વધુ સમયગાળા સુધી પહોંચે તેવી શક્યતા છે. તપાસ દરમિયાન ચૂંટણી સંબંધિત દસ્તાવેજો, સરકારી રેકોર્ડ, શૈક્ષણિક પ્રમાણપત્રો અને અન્ય પુરાવાઓની ચકાસણી કરવામાં આવે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

ફરિયાદીએ કોર્ટમાં પણ અરજી કરી હોવાનો ઉલ્લેખ

ફરિયાદમાં એવો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે, ફરિયાદી વર્ષ 2015માં છીરી તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીમાં ઉમેદવાર રહ્યા હતા. તે દરમિયાન આરોપી સમસુદીન ચૌધરીની વય સંબંધિત વિસંગતતાઓ તેમના ધ્યાને આવી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું છે. આ મામલે ફરિયાદીએ દ્વિતીય એડિશનલ સિવિલ જજ અને જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ, વાપી સમક્ષ ફોજદારી પરચૂરણ અરજી નંબર 423/2026 પણ દાખલ કરી હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે.

પોલીસે શરૂ કરી તપાસ

આ સમગ્ર મામલે વાપી જીઆઈડીસી પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરાઈ છે. પોલીસ દ્વારા દસ્તાવેજોની ખરાઈ, સંબંધિત કચેરીઓમાંથી જરૂરી રેકોર્ડ મેળવવા તેમજ ફરિયાદમાં કરાયેલા આક્ષેપોની સત્યતા અંગે તપાસ કરવામાં આવશે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ સમગ્ર મામલાની હકીકત સ્પષ્ટ થશે.

રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાનો વિષય

વાપી મહાનગરપાલિકાના સત્તાધારી પક્ષના બે કોર્પોરેટરો સામે નોંધાયેલી FIRને પગલે સ્થાનિક રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાઓ તેજ બની છે. હાલ આ સમગ્ર મામલો ફરિયાદના આધારે નોંધાયેલા ગુના અને પોલીસ તપાસ હેઠળ છે. આક્ષેપોની સત્યતા અંગે અંતિમ નિષ્કર્ષ તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ અને કાયદાકીય પ્રક્રિયા અનુસાર જ સ્પષ્ટ થશે.

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TAGGED:

FIR AGAINST TWO VAPI COUNCILORS
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વાપી મહાનગર પાલિકા
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