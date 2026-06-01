વડનગર નગરપાલિકાની સામાન્ય સભામાં ભારે બબાલ, ભાજપના કોર્પોરેટરને લાફા મારનાર વિપક્ષી સભ્ય સામે ફરિયાદ

Published : June 1, 2026 at 11:35 AM IST

મહેસાણા: વડનગર નગરપાલિકાના સભાખંડમાં આયોજિત સામાન્ય સભા દરમિયાન ભારે હંગામો અને ઝપાઝપીની ઘટના બની હતી. ભાજપના દંડક દ્વારા વાંચવામાં આવી રહેલા સત્તાવાર વ્હીપના કાગળો વિપક્ષી સભ્યે ઝૂંટવીને ફાડી નાખતા વચ્ચે બચાવ કરવા આવેલા ભાજપના કોર્પોરેટરને ગાલ પર બે લાફા મારી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી. આ અંગે વડનગર સ્માર્ટ પોલીસ સ્ટેશનમાં વિપક્ષી કોર્પોરેટર સામે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે.

સામાન્ય સભામાં વ્હીપ વાંચવા બાબતે થયો વિવાદ

પોલીસ મથકેથી મળતી માહિતી અનુસાર, વડનગર નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 4ના ભાજપના કોર્પોરેટર સમીર વસંતલાલ મંગળદાસ પટેલે વડનગર પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી છે. ગત તારીખ 30/05/2026ના રોજ સવારના 11 વાગ્યાની આસપાસ વડનગર નગરપાલિકાના ચૂંટાયેલા સભ્યોની એક જનરલ સભાનું આયોજન પાલિકાના સભાખંડમાં કરવામાં આવ્યું હતું. સભાની કાર્યવાહી શરૂ થતાં જ નગરપાલિકાના પ્રમુખ મિતિકાબેન નીલેશભાઇ શાહની સૂચના અનુસાર, ભાજપના દંડક જતિનકુમાર હર્ષદભાઇ દરજી પક્ષના સભ્યોને વ્હીપ વાંચી સંભળાવવા માટે ઊભા થયા હતા.

દંડક વ્હીપ વાંચી રહ્યા હતા આ સમયે વિરોધ પક્ષના સભ્ય મહેન્દ્રભાઇ ઇશ્વરજી ઠાકોર અચાનક ઉશ્કેરાઇ ગયા હતા અને જતિનકુમાર દરજી પાસે ધસી ગયા હતા. તેમણે જતિનકુમાર સાથે ઉગ્ર બોલાચાલી કરી હતી અને તેમના હાથમાંથી સત્તાવાર વ્હીપનો કાગળ બળપૂર્વક ઝૂંટવી લીધો હતો.

આ સમયે સભાખંડમાં હાજર ફરિયાદી કોર્પોરેટર સમીર પટેલ વિપક્ષી સભ્ય મહેન્દ્રભાઇ પાસેથી વ્હીપનો કાગળ પાછો લેવા માટે વચ્ચે પડ્યા હતા જેના કારણે મહેન્દ્રભાઈ ઠાકોર વધુ ઉશ્કેરાઈ ગયા હતા અને સમીર પટેલ સાથે ઝપાઝપી કરી જાહેરમાં અપશબ્દો બોલવા લાગ્યા હતા. સમીર પટેલે ગાળો બોલવાની ના પાડતા જ આરોપીએ ઉશ્કેરાટમાં આવીને સમીર પટેલને ગાલ પર બે લાફા ઝીંકી દીધા હતા.

સભાખંડમાં અચાનક બનેલી આ ઘટનાથી ભારે દોડધામ મચી ગઈ હતી. આ દરમિયાન પાલિકાના ઉપપ્રમુખ જયંતીજી હેદુજી ઠાકોરે તાત્કાલિક વચ્ચે પડીને ફરિયાદી સમીર પટેલને છોડાવ્યા હતા ત્યારબાદ આરોપી મહેન્દ્રભાઈ ઠાકોરે ભાજપ પક્ષના વ્હીપના કાગળો ફાડીને નીચે ફેંકી દીધા હતા, જેને ભાજપના અન્ય સભ્ય વિરલકુમાર દીપકભાઈ પટેલે ભેગા કર્યા હતા.

જાનથી મારી નાખવાની આપી ધમકી

હુમલો કર્યા બાદ પણ આરોપીનો ગુસ્સો શાંત થયો ન હતો. તેમણે સભાખંડમાં જ ફરિયાદી સમીર પટેલને ધમકી આપતા જણાવ્યું હતું કે, "આજે તો બધા માણસો હાજર છે એટલે તું બચી ગયો છે, પણ જો તું એકલો લાગમાં આવીશ તો તને જાનથી મારી નાખીશ." આ ઘટના બાદ ભાજપના અન્ય સભ્યો ગિરીશકુમાર સોમાલાલ પટેલ તથા વિક્રમજી રજુજી ઠાકોરે આરોપીને શાંત પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ત્યારબાદ પાલિકા પ્રમુખ મિતિકાબેન શાહે સભાની કાર્યવાહી આગળ ધપાવતા આરોપી મહેન્દ્રભાઈ ઠાકોર વિરોધ નોંધાવી સભા છોડીને ચાલ્યા ગયા હતા.

વડનગર પોલીસ મથકે નોંધાયો ગુનો

આ રાજકીય હંગામા બાદ ફરિયાદી સમીર પટેલે પોતાની ભાજપ પાર્ટીના વરિષ્ઠ હોદ્દેદારો અને સભ્યો સાથે જરૂરી ચર્ચા-વિચારણા કરી હતી અને વડનગર સ્માર્ટ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચીને કાયદેસરની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. વડનગર પોલીસે આ મામલે આરોપી મહેન્દ્રભાઈ ઈશ્વરજી ઠાકોર (રહે. વડનગર) વિરૂદ્ધ ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (B.N.S.S) ની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી આગળની તપાસ હેડ કોન્સ્ટેબલ રીટકુમાર બનજીભાઈ ચૌધરીને સોંપી છે. સાર્વજનિક નગરપાલિકાની સભામાં રાજ્ય સેવકની ફરજમાં અડચણ ઊભી કરવા અને જનપ્રતિનિધિ પર હુમલો થવાની આ ઘટના સમગ્ર મહેસાણા જિલ્લાના રાજકીય વર્તુળોમાં ભારે ચર્ચાનો વિષય બની છે.

